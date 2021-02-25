Политологи сочли возможным вмешательство армии в конфликт оппозиции с Пашиняном

25 февраля 2021, 19:21

Военные могут вмешаться во внутриполитическую ситуацию, если президент Армении утвердит отставку начальника Генштаба или в случае силового подавления протестов, спрогнозировали опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Требование Генштаба об отставке Пашиняна уменьшило его шансы сохранить власть, указал политолог Степан Даниелян.

"Кавказский узел" информировал, что сегодня жители Еревана вышли на улицы с требованием об отставке премьер-министра Никола Пашиняна. То же сделали и сторонники премьера - у здания оперного театра между двумя группами активистов произошли столкновения. Пашинян выступил на митинге перед своими сторонниками, пригрозив оппозиции жестко пресечь протесты. После того как депутаты правящего блока "Мой шаг" не явились на внеочередное заседание по отмене военного положения, противники Пашиняна заблокировали здание парламента и установили рядом палатки.

24 февраля после критики Пашиняна был уволен замглавы Генштаба Армении Тигран Хачатрян: он назвал несерьезными слова премьер-министра о небоеспособности приобретенных в России "Искандеров". Уже сегодня Пашинян объявил и об увольнении начальника Генштаба Оника Гаспаряна.

Заявление Генштаба изменило расклад сил в пользу оппозиции

Ситуация может резко измениться, если президент выполнит требование Пашиняна и уволит начальника Генштаба, считает председатель Центра партнерство и демократии, политолог Степан Даниелян. "Президент Армении пока не подписал этот приказ, несмотря на то, что, согласно Конституции, он должен подписать или вернуть обратно непосредственно после получения документа", - сказал Степан Даниелян корреспонденту "Кавказского узла".

Он считает, что военные могут вмешаться в ситуацию, если к протестующим будет применена сила. "Сложно сказать, возьмут в руки оружие или нет", - добавил Даниелян.

Акции протеста с требованием об отставке Пашиняна проходят с ноября 2020 года, когда Армения подписала соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Оппозиция расценила это соглашение как капитуляцию, 17 оппозиционных сил создали тогда "Комитет спасения". Премьера призвали уйти в отставку президент Армении Армен Саргсян (Саркисян), глава Армянской Апостольской церкви Гарегин Второй, а сегодня утром - и Генеральный штаб . Пашинян расценил заявление Генштаба как попытку военного переворота.

Армия вряд ли присоединится к протестам, поскольку министр обороны Вагаршак Арутюнян лоялен Пашиняну, полагает политолог Армен Варданян. "Я думаю, армия сохранит нейтралитет. Никто из военных не возьмет в руки оружие и не выйдет на улицу против кого-то", - сказал Варданян корреспонденту "Кавказского узла".

До ввода военной техники в города не дойдет, полагает редактор русской версии информационно-аналитического сайта Lragir.am Наира Айрумян. "Скорее всего, конфликт решится в политической плоскости", - сказала Айрумян корреспонденту "Кавказского узла", добавив, что все зависит от позиции президента.

Заявление Генштаба Армении отодвинуло на второй план вопрос о протестном потенциале оппозиции, считает политолог Степан Даниелян. "Дни власти Пашиняна сочтены. И армия четко заявила, что не встанет рядом с народом и не допустит применения силы, введя армию. Поэтому обсуждение потенциала оппозиции, ее тактики борьбы на этом фоне стало второстепенным", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла". (Дополнение "Кавказского узла" от 10.06 мск 26.02.2021: фраза, произнесенная Даниеляном, звучала как "И армия четко заявила, что встанет рядом с народом и не допустит применения силы, введя армию".)

По его словам, полиция осталась единственной опорой для сохранения власти Пашиняна. "Чтобы сохранить власть, полиция должна применить силу. Но это уже будет иметь серьезные последствия. Теперь оппозиция должна грамотно организовать свои шаги, после чего армия сделает свое дело", - заключил Даниелян.

Оппозиция остается непопулярной в обществе

Оппозиции пока не удается мобилизовать весь потенциал своих сторонников, считает политобозреватель Акоп Бадалян. "У оппозиции более широкий спектр сторонников. На последних парламентских выборах республиканцы получили около 60 тысяч голосов, еще около 50 голосов было отдано за АРФД. Весь вопрос в том, что у оппозиции нет политического веса. Для его увеличения нужна дополнительная общественная поддержка, чего оппозиция не смогла добиться, в том числе из-за отсутствия внятной повестки", - отметил он.

По его мнению, оппозиция копирует тактику "бархатной" революции, однако не имеет шансов на успех из-за отсутствия широкого общественного доверия. 17 политических сил, создавших "Комитет спасения", ассоциируются в обществе с прежней системой власти, которая хочет реванша, добавил политобозреватель. "У этих политических сил стоит задача вернуть власть, используя фактор поражение в войне. Но в обществе есть дискурс, что в поражении виновен не только Пашинян и его команда, ответственность за поражение лежит также на прежней власти. В обществе сохраняется недоверие к ним, несмотря на снижение доверия к Пашиняну", - пояснил Бадалян.

Политолог Армен Варданян согласен с тем, что оппозиция повторяет тактику "бархатной" революции - например, пытаясь привлечь к массовым протестам студентов, - но считает, что шанс упущен. "Их ошибка была в том, что они могли оказать серьезное давление и добиться отставки Никола Пашиняна непосредственно после подписания трехстороннего заявления, но не сделали этого", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла". Он также считает, что широкой общественной поддержки у оппозиции нет.

Новости о протестных акциях армянской оппозиции публикуются на странице "Протесты в Армении". Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".