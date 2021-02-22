Жители Нагорного Карабаха поспорили о статусе русского языка

22 февраля 2021, 04:08

Некоторые из опрошенных "Кавказским узлом" жителей Нагорного Карабаха назвали инициативу депутатов о признании русского языка официальным наряду с армянским несвоевременной. Другие, напротив, считают, что статус русского языка давно необходимо пересмотреть. Единственным государственным языком остается армянский, русский же можно будет применять по необходимости, отметили депутаты.

Как писал "Кавказский узел", 17 февраля в парламент Нагорного Карабаха был внесен законопроект о признании русского языка официальным наряду с армянским.

Новый проект о внесении изменений в закон «О языке» опубликован на сайте Национального собрания Нагорного Карабаха в открытом доступе на армянском языке. В законопроекте предлагается наделить русский язык статусом официальном, при этом армянский язык останется в статусе государственного.

В Конституции Нагорно-Карабахской республики (глава 1, статья 20) говорится, что «государственным языком является армянский», а также что «гарантируется свободное использование языков национальных меньшинств».

В действующем законе «О языке» написано, что используются две категории языкового статуса - государственный язык и официальный язык. Государственный язык - это утвержденный Конституцией и законами Нагорно-Карабахской Республики, находящийся под опекой и покровительством государства и преобладающий на территории НКР. Официальный язык служит официальным функциям, литературным и научным потребностям общества.

Новый законопроект «О языке» в парламент представила постоянная комиссия по вопросам науки, образования, культуры, молодежи и спорта. Соавторами являются депутаты от фракции «Свободная родина-ОГА» Арам Арутюнян, Гагик Багунц от фракции «Единая родина» и Метаксе Акопян от фракции «Справедливость».

«В Конституции Республики Арцах (Нагорно-Карабахская республика) указано, что государственным языком является литературный армянский. В предложенном нами новом законопроекте это положение остается неизменным. В случае принятия нашего проекта официальная документация будет продолжаться вестись только на литературном армянском языке и лишь только при необходимости также на русском. То есть, если в государственные органы поступает письмо от русскоязычного человека на русском языке, то ему разрешается отвечать на русском языке. То же самое относится и к другим проявлениям общественной жизни. Однако, если нет разумной необходимости использовать русский язык в конкретном случае, тогда следует использовать армянский. И, конечно, армянский остается единственным государственным языком», - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" 21 февраля председатель постоянной комиссии по вопросам науки, образования, культуры, молодежи и спорта НС Нагорного Карабаха Арам Арутюнян.

Он добавил, что «идея сделать русский язык официальным существовала до начала последней войны, и в ходе неформальных встреч с нашими избирателями мы слышали только одобрение».

Боевые действия во время осеннего обострения конфликта в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. В результате Нагорный Карабах утратил контроль над двумя третями территории. Какие территории Азербайджан получил по условиям мирного соглашения, можно увидеть на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения военных из России в Нагорном Карабахе. С информацией об этом обострении карабахского конфликта можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

«В случае принятия дополнений в закон «О языке» будут поощряется издания на армянском и русском языках - книгоиздательство, пресса, справочники, научная литература. Мы планируем до обсуждения проекта в парламенте организовать общественные обсуждения по данной теме», - заявил Арутюнян.

Депутат Метаксе Акопян от фракции «Справедливость» отметила, что никто не собирается приравнивать армянский и русский языки. «Однозначно, армянский язык остается единственным официальным и государственным языком в республике Арцах (Нагорный Карабах). Мы предлагаем в закон «О языке» внести дополнения «при необходимости по-русски», что обусловлено сегодняшними реалиями. В частности, присутствием российского миротворческого контингента», - сказала депутат корреспонденту "Кавказского узла".

Заместитель спикера парламента от фракции «Единая Родина» Гагик Багунц отметил, что «русский язык станет вторым официальным, а не государственным». «Главная причина таких изменений - в долгосрочном размещении российских миротворцев в Арцахе (Нагорном Карабахе)», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Руководитель управления по языку при Минобразования Нагорного Карабаха Артак Гулян отметил, что « армянский остается официальным и государственным языком, и официальные документы останутся армянскими».

«Инициированные депутатами НС поправки к закону о языке, согласно которым русский язык также может стать официальным языком в Арцахе (Нагорном Карабахе), означает, что вместе с армянским при необходимости будет возможно применить и русский язык», - сказал Гулян корреспонденту "Кавказского узла".

Он добавил, что «с принятием этого законопроекта никак не будет притеснен армянский язык, «Учебные часы русского языка в школах не будут увеличены, количество школ с русским уклоном также не будут увеличены», - заметил Гулян.

В Нагорном Карабахе действует одна школа с углубленным изучением русского языка – Степанакертская средняя школа имени Грибоедова.

Сотрудник Минобразования отметил, что, говоря "государственный язык", имеется в виду, что Конституция написана на армянском языке, все законы - тоже, во всех сферах вся документация будет продолжаться вестись на армянском языке.

Глава МИД Нагорного Карабаха Давид Бабаян отметил на своей странице в соцсети Facebook, что «армянский язык останется государственным языком», f принятие поправок в закон укрепит связи с армянской диаспорой в России.

«Инициатива о внесении изменений в "Закон о языке" в Арцахе (Нагорном Карабахе) не обоснована и в ней нет необходимости», - заявила корреспонденту "Кавказского узла" министр труда, по социальным вопросам и миграции Нагорного Карабаха Мане Тандилян.

«Армяне Арцаха (Нагорного Карабаха) и Армении общаются на иностранных языках по своему усмотрению и при необходимости. Это касается и чиновников. Я разговариваю с русскими на русском, с англоязычными гражданами зарубежных стран – на английском. Хотела бы знать и другие языки. Официальным же языком в каждой стране является тот язык, носителем которого являются его жители. В Арцахе (Нагорном Карабахе), как в одном из самых унитарных государств мира, вопрос языка является псевдо-повесткой», - заявила Тандилян.

Педагог истории Асмик Арушанян считает, что изменения в закон «О языке» говорят об инертности депутатов. «Интересно, что мы, владеющие русским языком в совершенстве, выступаем против принятия таких решений. А часть депутатов, абсолютно не владеющая русским, принимают подобные решения», - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

Общественный деятель Татевик Агаджанян заявила корреспонденту "Кавказского узла", что «новый статус русского языка горячо приветствуют в основном те, кто с легкостью перескакивает из одной политической команды в другую, и для которых не существуют такие понятия, как принципиальность, независимость, национальное мышление».

Нельсон Симонян выразила мнение, что «русский язык все жители Арцаха (Нагорного Карабаха) знают, так как много родных в России, а 90% каналов на телевидение транслируются на русском языке, и хочешь-не хочешь, язык понимаешь и говоришь».

«Но с учетом того, что на сегодня контакты с российской стороной активизировались, российский миротворческий контингент находится в Арцахе (Нагорного Карабаха), статус русского языка должен быть пересмотрен», - сказала жительница Степанакерта корреспонденту "Кавказского узла".

Беженец из Азербайджана Слава Айвазян, считает, что «давно надо было разрешить проводить документооборот в госучреждениях на русском».

«Многие беженцы в Азербайджане ходили в русскую школу. Когда мы приехали в Нагорный Карабах, большинство из нас не знали армянский. Это очень затруднило нашу жизнь – найти работу по образованию, собирать какие-то документацию, писать обращения, читать объявления. Всегда приходилось искать кого-то, кто переведет. Хотя было много случаев, когда у меня принимали заявления на русском языке - все зависело от прихоти конкретного чиновника. По сей день многие испытывают трудности, когда сталкиваются с чиновником, который требует исключительно письменное заявление на армянском языке. Нам пришлось переобучаться, и то, если это было необходимо, если к примеру, нанимались на работу. Есть много беженцев из моего поколения, которые так и не смогли выучить в совершенстве армянский. Но за то наши дети все владеют армянским, потому что ходили в армянскую школу. Но благодаря нам, родителям, они знают и русский язык», - сказал Айвазян корреспонденту "Кавказского узла".