Депутаты предложили сделать русский официальным языком в Нагорном Карабахе

18 февраля 2021, 02:30

Законопроект о признании русского языка официальным наряду с армянским внесен в парламент Нагорного Карабаха. Вопрос о втором официальном языке в непризнанной республике особенно остро встал после осенней войны 2020 года, пояснил депутат Арам Арутюнян.

Постоянная комиссия по вопросам науки, образования, культуры, молодежи и спорта представила в парламент новый законопроект «О языке», 17 февраля он был опубликован на официальном сайте народного собрания Нагорного Карабаха на армянском языке. Законопроект предполагает внесение ряда поправок к закон «О языке» от 25 апреля 2013 года. Они предусматривают, что помимо армянского статус официального в Нагорном Карабахе будет иметь русский язык, следует из документа, который перевел корреспондент "Кавказского узла".

Боевые действия во время осеннего обострения конфликта в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. В результате Нагорный Карабах утратил контроль над двумя третями территории. Какие территории Азербайджан получил по условиям мирного соглашения, можно увидеть на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения военных из России в Нагорном Карабахе. С информацией об этом обострении карабахского конфликта можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

В частности, в части 2 статьи 1 предлагается указать, что официальные языки Нагорного Карабаха - "литературный армянский и русский", говорится в законопроекте.

«Понимая необходимость длительного присутствия российских миротворцев в Арцахе (самоназвание Нагорного Карабаха), совместного решения многих социальных проблем, сотрудничества в сферах строительства, здравоохранения, образования и науки, требуется переоценка роли русского языка», - говорится в пояснительной записке к законопроекту на сайте Нацсобрания Нагорного Карабаха.

«Согласно Конституции Республики Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха), нашим государственным языком является армянский [...] а русский при необходимости может использоваться только для служебной канцелярской работы. Это означает, что если в государственные органы поступает письмо от русского человека на русском языке, то ему разрешается отвечать на русском языке. Это же относится и к другим сферам общественной жизни. Если нет разумной необходимости использовать русский язык, тогда следует использовать армянский. Конечно, армянский остается единственным государственным языком», - пояснил корреспондент «Кавказского узла» председатель постоянной комиссии по вопросам науки, образования, культуры, молодежи и спорта Нацсобрания Нагорного Карабаха Арам Арутюнян.

В главе 1 статьи 20 Конституции Нагорного Карабаха указано, что государственным языком является армянский, при этом гражданам «гарантируется свободное использование языков национальных меньшинств».

«Прежде чем инициировать этот законопроект, был проведет опрос среди населения, и противников были единицы», - отметил он.

Он рассказал, что эта идея существовала и до начала осенней войны, "поскольку самая крупная диаспора, которая когда-либо мигрировала из Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха), проживает в России, и она имеет очень тесные связи с родиной". Принятие поправок "основано на наших государственных и общественных интересах" и необходимо для дальнейшего развития отношений с Россией, считает Арутюнян.

Со следующей недели (с 22 февраля) будут проводиться общественные обсуждения по теме поправок в законопроект «О языке», а в начале марта его планируется рассмотреть на заседаниях парламента, сказал депутат.

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