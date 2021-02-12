Последствия взрыва во Владикавказе. Фото пресс-службы СКР https://osetia.sledcom.ru/news/item/1539246/

12 февраля 2021, 13:12

Взрыв в Северной Осетии стал пятым за четыре года

Взрыву во Владикавказе, в результате которого сегодня был разрушен супермаркет, в Северной Осетии предшествовали четыре аналогичных инцидента с начала 2017 года, в них пострадали не менее 17 человек.

Как сообщал "Кавказский узел", взрыв в здании магазина "Магнит" на улице Гагкаева, 3 во Владикавказе произошел сегодня после утечки газа, под завалами был найден пострадавший, сообщили источники. Пострадавший при взрыве охранник рассказал, что был в здании один. Однако "Магнит" заявил, что сотрудники не пострадали, а покупателей в магазине в момент взрыва не было. Следователи начали проверку обстоятельств инцидента.

Сервис "Яндекс. Карты" определяет данный адрес как улицу Алихана Гагкаева, 1А. По этому адресу расположены "Магнит", "Магнит Косметик", издательский дом "Ниал", магазин мебели "Фарн" и "Телеком плюс". Ближайшие жилые дома находятся на расстоянии ближе 20 метров.

Согласно подсчетам "Кавказского узла", основанным на собственных данных и сведениях из открытых источников, сегодняшний взрыв во Владикавказе стал пятым за последние четыре года в республике. До этого такой инцидент произошел в ноябре 2020 года. Тогда в Правобережном районе взорвалось здание строящейся школы. Пострадал один человек, а само здание было разрушено. Следователи сообщили, что "при проведении сварочных работ произошел хлопок баллонного оборудования".

В мае того же года произошел взрыв в многоквартирном доме во Владикавказе. Пострадала женщина. Прокуратура уточнила, что произошел взрыв бытового газа на последнем этаже жилой пятиэтажки в Транспортном переулке.

В августе 2019 года при взрыве газа в цехе на улице Барбашова, 8 во Владикавказе пострадали 15 человек. Двумя годами ранее, в июне 2017 года, взрыв произошел на котельной во Владикавказе. Здание котельной было частично разрушено, пострадавших не было. По информации МЧС, предварительной причиной взрыва стала утечка бытового газа. После инцидента жители более 30 многоквартирных домов на время остались без горячей воды. До этого с начала 2017 года подобных инцидентов не было.

Примечание:

"Два человека пострадали после взрыва гранаты в Северной Осетии", "Житель Северной Осетии погиб после взрыва в машине", "Потушен крупный пожар на рынке Владикавказа".

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