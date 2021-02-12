Следком начал проверку обстоятельств взрыва во Владикавказе

12 февраля 2021, 11:01

Покупателей в магазине "Магнит" во Владикавказе в момент взрыва не было, а сотрудники не пострадали, сообщили представители компании. Пострадавший при взрыве охранник рассказал, что был в здании один. Следователи начали проверку обстоятельств инцидента.

Как писал "Кавказский узел", взрыв в здании супермаркета во Владикавказе произошел сегодня после утечки газа, под завалами найден пострадавший, точное число жертв пока неизвестно, сообщили источники.

"Магнит" сообщил об отсутствии пострадавших при взрыве во Владикавказе

Компания "Магнит" сообщила, что пострадавших в результате взрыва нет. "В результате взрыва был полностью разрушен торговый центр, в котором находились, наряду с офисами и другими торговыми точками, магазины "Магнит" и "Магнит Косметик". На момент взрыва покупателей в здании ТЦ не было, сотрудники "Магнита" не пострадали. В трехэтажном здании с цоколем компания арендовала помещение для "Магнит Косметик", а магазин "Магнит" был в собственности ритейлера. Компания не имела доступа в иные помещения торгового центра, в том числе в цокольном этаже, где, предположительно, велись строительные работы", - сказано в сообщении, поступившем "Кавказскому узлу".

Следователи начали проверку обстоятельств инцидента. "Причины произошедшего и наличие пострадавших устанавливаются. В настоящее время спасательными службами проводится разбор завалов", - сказано в сообщении, опубликованном на сайте республиканского управления Следкома в 09.10 мск.

По предварительным данным, есть пострадавший, сообщило ГУ МЧС по Северной Осетии на своем сайте. Ведомство уточнило, что взорвался магазин "Магнит" на улице Гагкаева, 3.

Видео с места взрыва появилось в сети

В соцсети появились кадры с места взрыва. Но одном из видео показаны обломки здания. Вблизи места происшествия расположены жилые многоэтажные дома. В непосредственной близости от места взрыва - производственные здания, показано на видео в Telegram-канале Rajdian.

На другом видео охранник, который представлен как пострадавший сотрудник, рассказал, что ночью работал в этом здании. Под утро произошел взрыв, но он смог вылезти из-под завалов. По словам мужчины, его осмотрели врачи. В здании больше никого не было, сказал мужчина на видео, опубликованном в Telegram-канале РИА "Новости".

Сервис "Яндекс. Карты" определяет данный адрес как улицу Алихана Гагкаева, 1А. По этому адресу расположены "Магнит", "Магнит Косметик", издательский дом "Ниал", магазин мебели "Фарн" и "Телеком плюс". Ближайшие жилые дома находятся на расстоянии ближе 20 метров. Дома №3 на карте нет.