Число пострадавших при взрыве во Владикавказе возросло до 15 человек

02 августа 2019, 13:36

Один из 15 пострадавших в результате взрыва во владикавказском цехе остается в больнице, сообщил глава Минздрава.

Как писал "Кавказский узел", цех по обработке шерсти во Владикавказе загорелся сегодня после взрыва газа. МЧС сообщило, что пострадали 12 человек, пять из которых были госпитализированы.

В результате взрыва в цехе во Владикавказе всего пострадали 15 человек, сообщил заместитель председателя правительства - министр здравоохранения Северной Осетии Тамерлан Гогичаев.

"Трое были доставлены в республиканскую клиническую больницу машинами "скорой помощи", восемь человек поступили в порядке самообращения, и еще четверо доставлены в центральную больницу скорой помощи. Остается в больнице один пострадавший с ушибами и легким переломом, остальные отпущены домой", - цитирует Гогичаева "Интерфакс".

Площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров. Следователи выясняют причины инцидента. "По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщило следственное управление Следственного комитета по Северной Осетии на своем сайте.