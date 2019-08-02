Цех по обработке шерсти во Владикавказе во врем ликвидации пожара. Фото: кадр видео Информационный сайт ОcНова https://www.youtube.com/watch?v=7bLltgMuQVw

02 августа 2019, 13:36

Число пострадавших при взрыве во Владикавказе возросло до 15 человек

Один из 15 пострадавших в результате взрыва во владикавказском цехе остается в больнице, сообщил глава Минздрава.

Как писал "Кавказский узел", цех по обработке шерсти во Владикавказе загорелся сегодня после взрыва газа. МЧС сообщило, что пострадали 12 человек, пять из которых были госпитализированы.

В результате взрыва в цехе во Владикавказе всего пострадали 15 человек, сообщил  заместитель председателя правительства - министр здравоохранения Северной Осетии Тамерлан Гогичаев.

"Трое были доставлены в республиканскую клиническую больницу машинами "скорой помощи", восемь человек поступили в порядке самообращения, и еще четверо доставлены в центральную больницу скорой помощи. Остается в больнице один пострадавший с ушибами и легким переломом, остальные отпущены домой", - цитирует Гогичаева "Интерфакс".

Площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров. Следователи выясняют причины инцидента. "По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщило следственное управление Следственного комитета по Северной Осетии на своем сайте.

Примечание:

"Спасатели эвакуировали 18 человек при пожаре в краснодарской пятиэтажке", "Следствие назвало поджог причиной пожара на "Электроцинке", "Газовщики заподозрены в некачественных услугах после пожара в Северной Осетии".

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