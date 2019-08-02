02 августа 2019, 13:36
Число пострадавших при взрыве во Владикавказе возросло до 15 человек
Один из 15 пострадавших в результате взрыва во владикавказском цехе остается в больнице, сообщил глава Минздрава.
Как писал "Кавказский узел", цех по обработке шерсти во Владикавказе загорелся сегодня после взрыва газа. МЧС сообщило, что пострадали 12 человек, пять из которых были госпитализированы.
В результате взрыва в цехе во Владикавказе всего пострадали 15 человек, сообщил заместитель председателя правительства - министр здравоохранения Северной Осетии Тамерлан Гогичаев.
"Трое были доставлены в республиканскую клиническую больницу машинами "скорой помощи", восемь человек поступили в порядке самообращения, и еще четверо доставлены в центральную больницу скорой помощи. Остается в больнице один пострадавший с ушибами и легким переломом, остальные отпущены домой", - цитирует Гогичаева "Интерфакс".
Площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров. Следователи выясняют причины инцидента. "По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщило следственное управление Следственного комитета по Северной Осетии на своем сайте.
"Спасатели эвакуировали 18 человек при пожаре в краснодарской пятиэтажке", "Следствие назвало поджог причиной пожара на "Электроцинке", "Газовщики заподозрены в некачественных услугах после пожара в Северной Осетии".
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