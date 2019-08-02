02 августа 2019, 10:55

Пять человек госпитализированы после пожара во владикавказском цехе

Цех по обработке шерсти во Владикавказе загорелся сегодня после взрыва газа, пострадали 12 человек, пять из них госпитализированы.

Информация о пожаре на улице Доватора поступила спасателям сегодня около 08.00 мск. На место происшествия выехал дежурный караул пожарно-спасательной части, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте североосетинского управления МЧС. Ведомство не уточнило количество пострадавших.

12 человек пострадали во время пожара после взрыва газа в чесальном цеху во Владикавказе на улице Доватора, со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает сегодня РИА "Новости".

"Пятеро госпитализированы в республиканскую клиническую больницу", - цитирует представителя пресс-службы "Интерфакс". Остальные пострадавшие от помощи отказались, отмечает сегодня ТАСС.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в феврале МЧС отчиталось о ликвидации пожара во владикавказской физиотерапевтической больнице, из которой были эвакуированы 113 человек.

Примечание:

"Спасатели эвакуировали 18 человек при пожаре в краснодарской пятиэтажке", "Следствие назвало поджог причиной пожара на "Электроцинке", "Газовщики заподозрены в некачественных услугах после пожара в Северной Осетии".

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