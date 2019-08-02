02 августа 2019, 10:55
Пять человек госпитализированы после пожара во владикавказском цехе
Цех по обработке шерсти во Владикавказе загорелся сегодня после взрыва газа, пострадали 12 человек, пять из них госпитализированы.
Информация о пожаре на улице Доватора поступила спасателям сегодня около 08.00 мск. На место происшествия выехал дежурный караул пожарно-спасательной части, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте североосетинского управления МЧС. Ведомство не уточнило количество пострадавших.
12 человек пострадали во время пожара после взрыва газа в чесальном цеху во Владикавказе на улице Доватора, со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает сегодня РИА "Новости".
"Пятеро госпитализированы в республиканскую клиническую больницу", - цитирует представителя пресс-службы "Интерфакс". Остальные пострадавшие от помощи отказались, отмечает сегодня ТАСС.
Ранее "Кавказский узел" писал, что в феврале МЧС отчиталось о ликвидации пожара во владикавказской физиотерапевтической больнице, из которой были эвакуированы 113 человек.
"Спасатели эвакуировали 18 человек при пожаре в краснодарской пятиэтажке", "Следствие назвало поджог причиной пожара на "Электроцинке", "Газовщики заподозрены в некачественных услугах после пожара в Северной Осетии".
02 августа 2019, 11:30
-
Житель Дагестана осужден на 17 лет по делу о финансировании ИГ*
Суд приговорил 20-летнего жителя Дагестана Керима Шайхвалиева к длительному тюремному сроку, признав его организатором сбора денег для террористической организации.
02 августа 2019, 10:41
-
Власти уточнили число пострадавших в аварии на Ставрополье
19 человек пострадали в столкновении рейсового автобуса с грузовиком, 15 из них госпитализированы, сообщили власти Ставрополья. К пострадавшим выехали специалисты центра медицины катастроф из Волгограда.
02 августа 2019, 09:55
-
Жители двух сел в Кабардино-Балкарии остались без газа после аварии
Подача газа жителям двух сел в Чегемском районе прекращена сегодня после аварии на газопроводе, сообщило МЧС.
02 августа 2019, 09:47
-
Азербайджан насчитал 20 обстрелов в зоне конфликта
Позиции азербайджанской армии в зоне карабахского конфликта были обстреляны, в том числе из снайперских винтовок, сообщило сегодня Минобороны страны.
02 августа 2019, 08:50
-
Прокуратура потребовала от мэрии Дербента решить проблему мусора на улицах
В Дербенте не хватает мусорных контейнеров, а некоторые из установленных стоят слишком близко к домам, заявила прокуратура, потребовав от городских властей устранить нарушения.
-
02 августа 2019, 08:50
Прокуратура потребовала от мэрии Дербента решить проблему мусора на улицах
-
02 августа 2019, 06:041
Односельчанин Кадырова назначен начальником отдела полиции Аргуна
-
02 августа 2019, 03:40
Переселенцы из Армении рассказали о необустроенности села в Нагорном Карабахе
-
02 августа 2019, 01:44
Уволенный гендиректор "Рустави 2" вызван на допрос в прокуратуру
-
01 августа 2019, 21:51
Волгоградцы пожаловались на неудобства из-за конфликта ритуальных фирм
-
01 августа 2019, 19:14
Осквернение солдатских могил возмутило жителей Армении
-
02 августа 2019, 11:30
Житель Дагестана осужден на 17 лет по делу о финансировании ИГ*
-
02 августа 2019, 09:55
Жители двух сел в Кабардино-Балкарии остались без газа после аварии
-
02 августа 2019, 09:47
Азербайджан насчитал 20 обстрелов в зоне конфликта
-
02 августа 2019, 02:45
У жителя Кабардино-Балкарии изъяты компоненты для самодельной бомбы
-
01 августа 2019, 23:34
Защита добилась отмены решения об аресте Зиявудина Ашикова
-
01 августа 2019, 23:18
Футболисты "Нефтчи" обыграли россиян в Баку
-
01 августа 2019, 22:36
Продлен арест ингушскому активисту Бапхоеву
-
01 августа 2019, 21:59
Газоснабжение в Дагестане восстановлено
- Присоединиться к нашему Дзен каналу
- Добавить в Яндекс.Новости
- Получить КУ на почту
-
02 августа 2019, 11:30
Житель Дагестана осужден на 17 лет по делу о финансировании ИГ*
-
02 августа 2019, 10:41
Власти уточнили число пострадавших в аварии на Ставрополье
-
30 июля 2019, 15:581
Джемаль Орхан Гейдарович
-
25 июля 2019, 11:521
Хазбиев Магомед Хамзатович
-
24 июля 2019, 21:35
Окруашвили Ираклий Кобаевич
-
25 июля 2019, 20:27
Северный Кавказ сквозь столетия. Наима Нефляшева"Москва не для приличных девушек". Почему девушкам не разрешали ( и сейчас не всегда разрешают) учиться в большом городе? 3
-
23 июля 2019, 14:28
Там, где тепло и сыро. Владикавказ Алана ЦхурбаеваПутин распорядился сохранить старейший кинотеатр во Владикавказе
-
22 июля 2019, 17:46
Северный Кавказ сквозь столетия. Наима Нефляшева«Защита детства на Северном Кавказе: что обнажила трагедия Айши Ажиговой?» Онлайн-дискуссия на Кавказском Узле 30 июля в 19.00 1
-
21 июля 2019, 22:42
Северный Кавказ сквозь столетия. Наима НефляшеваРоссия на Всемирной выставке в Париже 1900 года. Отдел Кавказа. Мастера из Дагестана. 2
-
21 июля 2019, 16:33
Там, где тепло и сыро. Владикавказ Алана Цхурбаева"Сталинский бифштекс"... (фото) 23
-
02 августа 2019, 10:18В Сочи нарушаются права почти 200 человек, проживающих в многоквартирном доме
-
30 июля 2019, 09:43Мэрия города Сочи 6 лет не выполняет решение суда о строительстве дороги
-
29 июля 2019, 21:22Идет застройка оползневых участков в микрорайоне Бытха г. Сочи
-
29 июля 2019, 11:12Женщину с больным сыном лишили жилья
-
29 июля 2019, 00:05Долгострой по программе доступное жилье в г. Хасавюрт
-
25 июля 2019, 17:53
Из оппозиции до застенок СИЗО – путь опального Магомеда Хазбиева
-
20 июля 2019, 19:30
Дело Цкаева: смерть после допроса в полиции
-
27 декабря 2018, 12:47Обращение Международной Черкесской Ассоциации к президенту Российской Федерации
-
14 октября 2018, 16:28Общественные организации Дагестана: ситуация в Ингушетии ведет к дестабилизации обстановки на Северном Кавказе
-
24 июня 2019, 17:29
Инфографика. Статистика жертв на Северном Кавказе в мае 2019 года по данным Кавказского Узла
-
21 июня 2019, 15:00
В мае 2019 года жертвами вооруженного конфликта на Северном Кавказе стали три человека