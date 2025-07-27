День ВМФ на юге России прошел без парадов

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В Новороссийске и Каспийске в день военно-морского флота не было парадов кораблей, Минобороны отчиталось о масштабных учениях. Пользователи Telegram сочли чрезмерной инициативу властей Ростова-на-Дону об отключении фонтанов в дни ВМФ и ВДВ.

Как писал "Кавказский узел", день Военно-морского флота на Кубани в 2024 году прошел без мероприятий с большим количеством участников. Власти Дагестана в 2024 году отчитывались о военном параде в Каспийске.

В Каспийске сегодня не было парада кораблей, власти города в своем Telegram-канале ограничились лишь поздравлением с праздником и отчетом о концерте в центре города.

Не было парада и в Новороссийске, администрация города отчиталась сегодня в своем Telegram-канале лишь о мастер-классах, исторической реконструкции эпизода времен Великой Отечественной войны и передаче наград матерям убитых в военной операции на Украине бойцов.

"А парад когда будет?" - поинтересовался в комментариях к репосту программы мероприятий в Новороссийске в Telegram-канале "Краснодар Телетайп", на который подписаны более 130 тысяч человек, пользователь Роман, но не получил ответа на свой вопрос. Всего запись собрала к 20.57 мск восемь комментариев.

Минобороны России отчиталось сегодня о завершении оперативных учений "Июльский шторм", в которых принимали участие и военнослужащие Каспийской флотилии. Учения проводились с 23 по 27 июля под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Александра Моисеева в акваториях Тихого, Северного Ледовитого океанов, а также Балтийского и Каспийского морей.