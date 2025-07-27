День ВМФ на юге России прошел без парадов
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В Новороссийске и Каспийске в день военно-морского флота не было парадов кораблей, Минобороны отчиталось о масштабных учениях. Пользователи Telegram сочли чрезмерной инициативу властей Ростова-на-Дону об отключении фонтанов в дни ВМФ и ВДВ.
Как писал "Кавказский узел", день Военно-морского флота на Кубани в 2024 году прошел без мероприятий с большим количеством участников. Власти Дагестана в 2024 году отчитывались о военном параде в Каспийске.
В Каспийске сегодня не было парада кораблей, власти города в своем Telegram-канале ограничились лишь поздравлением с праздником и отчетом о концерте в центре города.
Не было парада и в Новороссийске, администрация города отчиталась сегодня в своем Telegram-канале лишь о мастер-классах, исторической реконструкции эпизода времен Великой Отечественной войны и передаче наград матерям убитых в военной операции на Украине бойцов.
"А парад когда будет?" - поинтересовался в комментариях к репосту программы мероприятий в Новороссийске в Telegram-канале "Краснодар Телетайп", на который подписаны более 130 тысяч человек, пользователь Роман, но не получил ответа на свой вопрос. Всего запись собрала к 20.57 мск восемь комментариев.
Минобороны России отчиталось сегодня о завершении оперативных учений "Июльский шторм", в которых принимали участие и военнослужащие Каспийской флотилии. Учения проводились с 23 по 27 июля под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Александра Моисеева в акваториях Тихого, Северного Ледовитого океанов, а также Балтийского и Каспийского морей.
В учениях были задействованы более 150 кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, 950 единиц специальной и боевой техники, 10 береговых комплексов, а также привлечены более 15 тысяч военнослужащих, говорится в Telegram-канале ведомства.
Владимир Путин счел правильным, что День Военно-морского флота сейчас отмечается учениями, а не парадом. "Все на местах, и флот демонстрирует свои боевые возможности и качества", - процитировало его ТАСС.
Власти Ростова-на-Дону по случаю дня Военно-морского флота решили отключить в городе фонтаны, об этом сообщило управление благоустройства и лесного хозяйства города на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"По рекомендации МВД России по Ростовской области, 27.07.2025 и 02.08.2025 в дни празднования Военно-морского флота России и Воздушно-десантных войск фонтаны, расположенные на территории города Ростова-на-Дону и находящиеся на балансе Управления благоустройства и лесного хозяйства города Ростова-на-Дону будут осушены и отключены", - говорится в сообщении. Ведомство указало, что все фонтаны кроме одного между этими датами вновь будут работать.
Пользователи Telegram-канала "Тютина", на который подписаны 21408 человек, сочли перестраховкой подобные меры безопасности. Сообщение об отключении фонтанов собрало к 20.57 мск 20 комментариев.
"Я вообще не вижу проблемы в купаниях в фонтанах. Надо просто организовать нормально контроль ситуации в контексте безопасности окружающих и самих купальщиков", - написала Olga Vesta.
"Да пусть купаются. В чем проблема?" - спросила Ростовчанка.
"Зато сколько работы проведено, отключили, откачали, включили. Не зря зарплату получают", - отметил Евгений.
Аналогичное мнение большинство пользователей высказали и в Telegram-канале "Новости Ростова 161.ru", у которого насчитывается 227 892 подписчика , запись об отключении фонтанов собрала 66 комментариев.
"Зачем злить людей о отключать фонтаны? Их профессиональный праздник связан с водой, нырнут они и что вам?" - спросила Natasha Kalinina.
"Власти считают мужчин, отмечающих свой профессиональный праздник, идиотами, не способными контролировать свои поступки? Удивительно, как им вообще остальные 364 дня в году доверяют защищать страну с оружием в руках?" - возмутился Сергей.
"Они сами себе десятилетиями такую репутацию зарабатывали", - возразил Дмитрий.
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