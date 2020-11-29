Последствия взрыва в селении Цалык. Фото: скриншот со страницы region15.info в Instagram https://www.instagram.com/p/CILc3ZklnvO/

29 ноября 2020, 22:37

Строитель пострадал при взрыве в подвале школы в Северной Осетии

Следком начал проверку после взрыва в здании строящейся школы в Правобережном районе Северной Осетии, в результате которого пострадал один человек. Несмотря на серьезные разрушения, строительные работы на объекте будут продолжены, заявили в Минстрое республики. 

Инцидент произошел сегодня около 10.00 мск в подвальном помещении здания, предназначенного для школы, в селении Цалык.

"При проведении сварочных работ произошел хлопок баллонного оборудования. В результате 53-летний сварщик, проводивший работы, с телесными повреждениями госпитализирован в районную больницу, других пострадавших нет", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления Следкома по Северной Осетии.

Отмечается, что по данному факту организована процессуальная проверка.

По данным министерства строительства и архитектуры Северной Осетии, инцидент произошел из-за нарушения техники безопасности при установке отопительной системы субподрядной организацией.

"Это привело к взрыву в одной из частей подвала. Часть плит перекрытия подвального помещения была разрушена", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства, на которое ссылается ТАСС.

В Минстрое заявили, что происшествие "не отменяет сдачу объекта": "Замечания и последствия разрушений будут устранены в ближайшие дни, после чего продолжится работа по строительству социально важного объекта".

На сайте и странице в Instagram Минздрава Северной Осетии, по данным на 22.20 мск, нет информации о состоянии пострадавшего в результате взрыва сварщика. 

Как писал "Кавказский узел", 21 мая в многоквартирном доме во Владикавказе произошел взрыв газа, в результате которого пострадала женщина, с ожогами она была доставлена в больницу.

Примечание:

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