Жительница пятиэтажки госпитализирована после взрыва во Владикавказе

21 мая 2020, 14:08

Взрыв газа произошел в многоквартирном доме во Владикавказе, пострадавшая женщина госпитализирована с ожогами, сообщила сегодня прокуратура.

По данным ведомства, взрыв бытового газа произошел на последнем этаже жилой пятиэтажки на переулке Транспортный. "Разрушена межкомнатная перегородка, выбиты стекла. Жительница квартиры с ожогами 2 степени госпитализирована в Северо-Кавказский многопрофильный центр", - проинформировала прокуратура Северной Осетии, добавив, что "опасности для дальнейшего проживания жителей в доме нет".

Начата процессуальная проверка обстоятельств инцидента. "Прокуроры оценят соблюдение законодательства при эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, а также полноту, своевременность и эффективность действий должностных лиц", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал о взрыве газа в многоэтажном доме в столице Калмыкии. Один человек пострадал, жильцы 50 квартир были размещены во временном пункте проживания. Мэрия пообещала расселить жильцов и компенсировать временную аренду жилья. Однако позднее собственники квартир пожаловались на проблемы с получением компенсаций и расселением.