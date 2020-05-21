21 мая 2020, 14:08

Жительница пятиэтажки госпитализирована после взрыва во Владикавказе

Взрыв газа произошел в многоквартирном доме во Владикавказе, пострадавшая женщина госпитализирована с ожогами, сообщила сегодня прокуратура.

По данным ведомства, взрыв бытового газа произошел на последнем этаже жилой пятиэтажки на переулке Транспортный. "Разрушена межкомнатная перегородка, выбиты стекла. Жительница квартиры с ожогами 2 степени госпитализирована в Северо-Кавказский многопрофильный центр", - проинформировала прокуратура Северной Осетии, добавив, что "опасности для дальнейшего проживания жителей в доме нет".

Начата процессуальная проверка обстоятельств инцидента. "Прокуроры оценят соблюдение законодательства при эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, а также полноту, своевременность и эффективность действий должностных лиц", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал о взрыве газа в многоэтажном доме в столице Калмыкии. Один человек пострадал, жильцы 50 квартир были размещены во временном пункте проживания. Мэрия пообещала расселить жильцов и компенсировать временную аренду жилья. Однако позднее собственники квартир пожаловались на проблемы с получением компенсаций и расселением.

Примечание:

"Власти начали выплаты жильцам разрушенного от взрыва дома в Азове", "Один человек пострадал при взрыве в жилом доме в Дагестане", "Число пострадавших при взрыве во Владикавказе возросло до 15 человек".

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