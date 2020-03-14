Жильцов поврежденной взрывом многоэтажки в Элисте не устроили обещания властей

14 марта 2020, 02:39

Мэрия пообещала расселить жильцов пострадавшей от взрыва газа многоэтажки в Элисте и компенсировать временную аренду жилья. Собственники квартир пожаловались на проблемы с получением компенсации, из-за отсутствия возможности снять жилье официально по договору. Квартиры продать невозможно, а новое жилье пообещали только жильцам двух подъездов, отметили они.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 февраля произошел взрыв газа в многоэтажном доме второго микрорайона Элисты, один человек пострадал, жильцы 50 квартир были размещены во временном пункте проживания. Власти позволили жителям двух подъездов вынести из квартир легкие вещи и пообещали материальную помощь. Предварительная экспертиза не дала ответа, подлежит ли дом ремонту.

Городские власти готовы компенсировать аренду жилья пострадавшим

Жителям первого и второго подъездов дома №15 во втором микрорайоне Элисты мэрия компенсирует затраты на аренду жилья. "Сейчас разрабатывается административный регламент по поводу размещения жильцов первого и второго подъездов. Собственникам пострадавших от взрыва квартир, которые будут арендовать жилье по закону, заключать договор и прочее, будут возмещаться затраты", – рассказала корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник администрации города.

По словам чиновницы, выплаты еще не начались. Есть ли в работе пакеты документов от жильцов, она затруднилась ответить. В мэрии также не смогли уточнить, из каких источников будет финансироваться аренда временного жилья.

В управлении Следственного комитета по Калмыкии воздержались от комментариев по поводу процессуальной проверки, которая проводится по факту взрыва газа с 27 февраля. "Как только появятся новые данные о результатах проверки или еще что-то, мы сразу разместим информацию на сайте", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы ведомства.

Руководству мэрии уже известны результаты повторной экспертизы, которая проводилась в Астрахани, рассказала депутат городского собрания и собственница квартиры в пострадавшем от взрыва доме Елена Городничая. "Сегодня должно было состояться заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Жители первого и второго подъездов собрались у дома, ждали результата и разрешения забрать вещи. Но потом я созвонилась с (первым заместителем главы администрации города) Константином Шурунговым, он сказал, что заседание перенесли, поэтому пока заходить в дом нельзя. На данный момент известно лишь, что результаты повторной экспертизы уже получены. И нас, жильцов наиболее пострадавших подъездов, однозначно будут переселять в новый дом. Обещают, что осенью мы уже переедем. Это озвучил нам (глава администрации города) Дмитрий Трапезников", – сказала Гордничая корреспонденту "Кавказского узла".

Депутат горсобрания также призналась, что не владеет информацией об источниках финансирования аренды жилья и переселения в новые квартиры. "Нам сказали, что аренда должна быть официальной, а из каких фондов все будет оплачиваться, я не в курсе. Пока я по-прежнему живу у друга сына", – сказала Елена Городничая.

26 февраля в многоэтажном доме №15 второго микрорайона Элисты произошел взрыв газа, были эвакуированы 120 жильцов, один человек пострадал. 28 февраля с жильцами многоэтажки встретился председатель регионального правительства Юрий Зайцев. Люди требовали признать дом аварийным. Зайцев сообщил, что, согласно решению регионального правительства, собственники жилья получат выплату в десять тысяч рублей. Чиновник подчеркнул, что это не компенсация, а материальная поддержка на первое время, а вопросы материальной компенсации будут рассматриваться индивидуально по каждой семье, сообщило РИА "Калмыкия" 29 февраля.

Жильцы опасаются проживать в аварийном доме

Городские и республиканские власти не позаботились о незащищенных слоях населения. "В нашем городе трудно арендовать квартиру по договору. Риелторских компаний практически нет. Сдают жилье частники, которые не хотят связываться с государством, потому что это лишние хлопоты и налоги. Ни городские, ни республиканские власти ничего нам в этом плане не обещают. Я жил с мамой в четырехкомнатной квартире. Вещи вывозить некуда. Остановились у родственников. Но мы – инвалиды второй группы. Сами понимаете, как с нами тяжело жить", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" инвалид второй группы, собственник квартиры во втором подъезде пострадавшего от взрыва дома 42-летний Ермек Сахипов.

Он добавил, что у него сахарный диабет и "не работают одна почка и поджелудочная железа". "Я сейчас на диализе. Врачи просят указать адрес проживания, куда они будут привозить препараты. Но я не знаю, надолго ли я задержусь у родственников. Думаю, государство должно было предоставить нам жилье, пока не построит новое. А они выплатили по десять тысяч и больше никаких мер не принимают. Но, что такое десять тысяч в наши дни?" – посетовал Сахипов.

"Жить в доме стало страшновато", – призналась владелица квартиры в третьем подъезде, просившая не указывать ее имени. "По предварительной информации, расселят только жильцов первого и второго подъездов, нас оставят. Мы сейчас думаем, как быть, куда обращаться. Потому что астраханской экспертизе мы полностью доверять не можем, их специалисты сюда не приезжали. А независимая стоит дорого. Если нас оставят в этом доме, скорее всего, нам придется обращаться в правоохранительные органы. У многих соседей в квартирах пошли трещины. Люди, разбирающиеся в строительстве, говорят, что в любом случае конструкция пошатнулась, "загуляла", а значит, полной уверенности, что дом будет стоять, у нас нет. Да и, элементарно, наши квартиры резко упали в цене. Мы их теперь даже продать не сможем", – рассказала элистинка корреспонденту "Кавказского узла".

Оценить состояние дома можно только при помощи специального оборудования, сказал сотрудник одной из строительных компаний Элисты, также согласившийся дать комментарий на условиях анонимности. "Чисто теоретически есть вероятность, что половина дома не пострадала, потому что девятиэтажка панельная и между первыми двумя и 3-4 подъездом есть шов, то есть это как бы два слепленных дома. Но ни один специалист на основе визуального осмотра не сможет сказать, простоит этот дом или нет. Помимо явных повреждений, надо учитывать неявные. А их выявить можно только при помощи специального оборудования в лабораторных условиях. Тут работа должна быть коллегиальная", – сказал работник стройфирмы корреспонденту "Кавказского узла".

Согласно справке ростовских экспертов, проводивших 27 февраля обследование строительных конструкций с использованием мобильного диагностического комплекса "Стрела-П", дом №15 "подвержен динамическому воздействию и находится в "ограниченно работоспособном" техническом состоянии" (копия справки, выданной федеральным государственным бюджетным учреждением "Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы "Испытательная пожарная лаборатория" по Ростовской области", есть в распоряжении "Кавказского узла").