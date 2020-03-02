Жителям многоэтажки в Элисте разрешили забрать часть вещей после взрыва

02 марта 2020, 19:10

Власти позволили жителям двух подъездов пострадавшей от взрыва газа девятиэтажки в Элисте вынести из квартир легкие вещи и пообещали материальную помощь. Предварительная экспертиза не дала ответа, подлежит ли дом ремонту.

Как писал "Кавказский узел", один человек пострадал при взрыве газа в элистинской многоэтажке, он госпитализирован с пятидесятипроцентным ожогом тела. Взрыв произошел около 22.00 мск 26 февраля, на восьмом этаже девятиэтажного дома №15 во втором микрорайоне Элисты. Эвакуированные жильцы из более 50 квартир остановились у родственников.

Люди смогли забрать часть вещей

Администрация Элисты разрешила сегодня жителям первого и второго подъездов (54 квартиры), наиболее пострадавших от взрыва на восьмом этаже дома №15 во втором микрорайоне, забрать из квартир легкие вещи. Вывоз вещей начался примерно в 09.30 мск. Жильцы грузили в машины в основном мешки и коробки с вещами, некоторые выносили из дома телевизоры и стиральные машинки, передает присутствовавший при этом корреспондент "Кавказского узла".

"Мы приняли это решение на свой страх и риск, потому что понимаем ваше положение. Прошу вас заходить в дом строго по списку и брать с собой только легкие вещи. Когда можно будет вывезти остальное имущество, станет известно после экспертизы. Сейчас опасно трогать мебель и тяжелую бытовую технику", – обратился к жильцам двух подъездов первый заместитель главы администрации Элисты Константин Шурунгов перед тем, как им разрешили собрать вещи.

По информации администрации Элисты, сегодня жильцы дома №15 начнут получать единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей, обещанные главой Калмыкии Бату Хасиковым на следующий день после взрыва. Об этом говорится в сегодняшнем сообщении на сайте администрации города.

В Элисте введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня, говорится в сообщении от 27 февраля на сайте горадминистрации. В нем отмечается, что после взрыва из дома было эвакуировано 220 человек, в том числе 90 детей. Всего в доме зарегистрировано 295 человек.

Мужчина, госпитализированный после взрыва с 50-процентным ожогом тела, был переведен из реанимационного отделения республиканской больницы в астраханское лечебное учреждение, рассказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник реанимации, отказавшись сообщать дальнейшие подробности из соображений врачебной тайны.

Предварительная экспертиза не смогла установить, подлежит ли дом ремонту

Согласно справке ростовских экспертов, проводивших 27 февраля обследование строительных конструкций с использованием мобильного диагностического комплекса "Стрела-П", дом №15 "подвержен динамическому воздействию и находится в "ограниченно работоспособном" техническом состоянии" (копия справки, выданной федеральным государственным бюджетным учреждением "Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы "Испытательная пожарная лаборатория" по Ростовской области", есть в распоряжении "Кавказского узла").

"Имеется опасность обрушения строительных конструкций первого подъезда с седьмого по девятый этаж, а также стены второго подъезда, граничащей с первым подъездом в границах восьмого этажа", – говорится в документе. Эксперты также определили "среднее значение физического износа" первого и второго подъездов – 89 и 18 процентов соответственно. В справке уточняется, что "остаточный ресурс" первого подъезда составляет 11 процентов, второго подъезда – 82 процента.

Предварительная экспертиза не дала однозначного ответа о безопасности эксплуатации здания, поэтому дом будет обследован дополнительно в Астрахани. Результаты новой экспертизы будут готовы в течение трех недель, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" депутат городского собрания и домком пострадавшей от взрыва девятиэтажки Елена Городничая.

"Если экспертиза покажет, что дом можно реконструировать, то его будут реконструировать. Если нет, то пострадавшим собственникам квартир будут предоставлять новое жилье", – сказала Городничая.

Жильцы дома рассказали о взрыве и его последствиях

Елена Городничая выразила "глубокую благодарность" администрации Элисты за помощь пострадавшим жильцам, но при этом заявила, что "разочарована в (главе Калмыкии Бату) Хасикове".

"Город помогает, как может. Я лично, как депутат, утверждала бюджет города и знаю, какая там дыра. Финансовых возможностей у города нет. А Хасиков на соревнованиях, каких-то мероприятиях в других регионах находит возможность присутствовать, а встретиться с жителями дома почему-то не может. Прислал сюда (председателя правительства Юрия) Зайцева. А он стал нам рассказывать – мол, уберем эту плиточку, другую и дом восстановим. Это что – пазл какой-то?" – возмутилась депутат.

28 февраля с жильцами многоэтажки, где произошел взрыв газа, встретился председатель регионального правительства Юрий Зайцев. Люди требовали признать дом аварийным. Им сообщили, что из-за угрозы повреждения газопровода внутри здания, принято решение жильцов в квартиры не пускать. Жильцы требовали назвать сроки, когда им разрешат вернуться в квартиры, чтобы забрать личные вещи, многих из них беспокоит судьба имущества, мебели и техники, оставшихся в квартирах, которые могут пострадать от непогоды. По словам Юрия Зайцева, пострадавшее от взрыва здание требует детального поквартирного обследования. Зайцев сообщил, что, согласно решению регионального правительства, собственники жилья получат выплату в десять тысяч рублей. Чиновник подчеркнул, что это не компенсация, а материальная поддержка на первое время, а вопросы материальной компенсации будут рассматриваться индивидуально по каждой семье, сообщило РИА "Калмыкия" 29 февраля.

Городничая также раскритиковала действия МЧС и Минздрава Калмыкии. "МЧС вело себя ужасно (в день взрыва, 26 февраля). Ни горячего чая, ни пледов. Поставили одну палатку, ее ветром снесло. Минздрав не обследовал состояние здоровья жильцов. Я была на балконе во время взрыва. Знающие люди говорят, что меня могло контузить, и последствия этого взрыва скажутся позже. Но идти в поликлинику нам некогда. Надо вещи вывозить, жилье искать. Правда, заместитель министра здравоохранения пообещал рассмотреть вопрос бесплатного санаторно-курортного лечения. Но сейчас не до этого", – заявила депутат.

По ее словам, жильцы самостоятельно решают, куда вывозить вещи и где жить, пока эксперты обследуют дом.

"Город организовал пункт временного размещения в школе. Но вещи туда не вывезешь. Люди сами ищут, где жить. Городские власти советуют снять на время жилье. Но я точно знаю, что возместить затраты они не смогут. Сама я остановилась у друга своего сына. У него пустует квартира. Живем в эти дни на сухпайке", – рассказала Елена Городничая.

Жителям седьмого-девятого этажей пока не разрешают забрать даже легкие вещи, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" собственница квартиры в первом подъезде, попросившая не указывать ее имени. Действия городских и республиканских властей она оценила неоднозначно.

"Посмотрим, что дальше будет. (Исполняющий обязанности главы администрации Элисты Дмитрий) Трапезников и Зайцев пообещали вопрос решить. Но уже прошли выходные. Сегодня опять нам не дают вывезти вещи. Так что каких-то конкретных действий пока не видно. Шургунов (первый замглавы администрации Элисты) целыми днями с нами, это правда. Но что он может со своими полномочиями? Организационные вопросы решает – и на том спасибо», - посетовала жилец дома.

Владелец квартиры в третьем подъезде, тоже попросивший не называть его имени, заявил, что в его квартире после взрыва пошли трещины. "Нам разрешили вернуться домой 29 февраля. Пока подключали коммуникации и прочее – я сегодня в первый раз переночевал в своей квартире. У меня на стенах появились трещины. У некоторых соседей из нашего подъезда – та же история. Пока непонятно, как они хотят поступить с нами. Ждем очередное собрание, чтобы задать свои вопросы", – сказал собеседник "Кавказского узла".

Первый заместитель главы администрации Элисты Константин Шурунгов воздержался от комментариев "Кавказскому узлу", сославшись на занятость. Связаться с другими специалистами мэрии корреспонденту не удалось.