Астраханцы поспорили в соцсети о причинах очередей на заправках

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Часть жителей Астрахани, комментируя в соцсети публикацию об очередях на АЗС, высказала мнение, что ажиотаж создали сами автомобилисты, другие связали ситуацию с нехваткой топлива и действиями властей.

Как информировал "Кавказский узел", на АЗС в сельских районах Калмыкии, Астраханской и Волгоградской областей, по словам местных жителей, наблюдается ажиотажный спрос на топливо, которое за последние дни подорожало.

На некоторые АЗС в Астрахани возникают очереди. На днях на одной из заправок у Кубанского моста горожанам пришлось отстоять в огромной очереди полтора часа, однако топливо многие так и не получили, передал паблик "Типичная Астрахань" в соцсети "ВКонтакте".

Обсуждение этой публикации сосредоточилось вокруг причин возникшего ажиотажа и поведения автомобилистов. В комментариях пользователи делились личным опытом, спорили о причинах ситуации и обсуждали возможные последствия.

Пост в паблике "Типичная Астрахань", на который подписано около 104 тысяч пользователей, на 10.30 мск 28 июня набрал 50 отметок с реакцией пользователей и 54 комментария. Значительная часть комментаторов связала очереди на заправках с паническими настроениями.

"Топливо, как поставлялось в нужных объёмах так и поставляется… как только до людей дойдёт, что они сами провоцируют рост цен и ажиотаж такими действиями, так и проблема исчезнет" – считает Farkhat Nagiev.

"Когда спекулянты перестанут скупать весь бензин. Тогда и закончится это" – написал Виктор Дулин.

"Это закончится, когда паникеры перестанут скупать бензин канистрами" – отметил Владимир Пашкин.

Часть комментаторов утверждает, что смогла заправиться без серьёзных трудностей и призвала не нагнетать ситуацию. "Я спокойно заехал на АЗС, заправился и все. Хорош нагнетать", – написал Leon-S Kennedy.

В комментариях также много сообщений от людей, которые столкнулись с отсутствием бензина или продолжительным ожиданием.

"Уже неделю не можем заправить машину, на тридцатке то нет бензина, то очереди часовые…" – написала Юлия Т.

"Я сегодня на час простоял и бензин закончился на мне" – сообщил Андрей Сердюков.

Некоторые участники дискуссии считают, что часть водителей сама усиливает напряжённость, стараясь запастись топливом.

"Вчера видел как один водитель в 50-литровую бочку заливал бензин", – написал Александр Терпугов.

"Зачем так заправляться и потом в гараже хранить?" – подчеркнула Татьяна Радастная.

Некоторые пользователи считают, что ситуацию не стоит воспринимать столь остро и советуют изменить привычный способ передвижения.

"Что за паника? ходите пешком, добирайтесь на общественном транспорте", – написала Руфина Лукпанова.

"В чем проблема поставить машину и добираться своим ходом?" – отметила Дашенька Вострикова.

Некоторые участники предполагают, что ситуация может привести к удорожанию топлива.

"Ждем цен +100500", – написал Александр Макаров.

"Надо еще цену до 200 рублей за литр поднять…", – отметил Наиль Добрый.

Часть участников обсуждения связала происходящее с действиями властей.

"Люди оказывается виноваты, а не наши власти", – написал Владимир Портнов.