Власти Дагестана закрыли аварийную школу в Хасавюрте

08 февраля 2021, 07:33

Здание школы № 14 в Хасавюрте признано аварийным, учеников временно распределили в другие учебные заведения города. Некоторые пользователи Instagram выразили недовольство планами властей частично отремонтировать здание и потребовали построить новую школу.

Здание школы №14 в Хасавюрте построено в 1967 году, после его признания аварийным часть корпусов была отремонтирована, в них впоследствии шли занятия учеников в трехсменном режиме. При этом один корпус школы, в том числе спортзал и столовая, оставались аварийными, сообщило вчера вечером РИА "Дагестан.

7 февраля председатель правительства региона Абдулпатах Амирханов провел совещание, по итогам которого было принято решение, что ученики школы №14 в Хасавюрте будут распределены в школы №12, №19 и Хасавюртовский многопрофильный лицей имени Абукова. Для перевозки школьников выделено 55 единиц транспорта, сообщило вчера вечером издание "Лезги газет" со ссылкой на пресс-службу администрации главы и правительства Дагестана.

Администрация школы №14 опубликовала на странице учебного заведения в Instagram экспертное заключение по техобследованию здания. Согласно документу, школа рассчитана на 960 мест. "Два ранее отремонтированных корпуса школы ("Б" и "В") признаны пригодными для осуществления образовательного процесса, они не будут снесены. Трехэтажный корпус "А", признанный аварийным, будет демонтирован, и на его месте построят школу на 750 мест. Предпроектные работы уже начаты", – сказано в описании к публикации.

Эта запись к 07.30 мск 8 февраля набрала 72 отметки "нравится" и 12 комментариев. Часть их авторов потребовала прекратить занятия школьников в аварийном здании. "Если уж строить, нельзя полностью? Одно крыло сделают, потом через 20 лет опять та же история", – написал пользователь maret198873. "Не будут ходить в эту школу мои дети и всё", – подчеркнула za.rema7686. "Дети в эту школу ходить не будут! Пусть Магадиев отправляет своих детей и внуков. Дело его. Невозможно делать демонтаж соединённого корпуса и не прерывать посещения детей! Это полный бред", – заявил пользователь forest09339.

"Кавказский узел" также писал, что дети из сел Бюрукутан Ботлихского района и Ибрагимотар Тляратинского района Дагестана вынуждены учиться в неприспособленных помещениях, так как новые, полностью оборудованные школы построены на землях отгонного животноводства, не предназначенных для строительства капитальных объектов. Дагестанские педагоги отметили, что чиновники не позволили открыть четыре полностью оборудованные сельские школы из-за проблем со статусом земли, но допустили обучение сотен детей с нарушением санитарных норм в старых зданиях.