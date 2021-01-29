Кубанские активисты сообщили о давлении силовиков

29 января 2021, 21:13

Активистка Каролина Задойнова и Виталий Молоданов задержаны, Виталий Ватановский получил предупреждение перед анонсированной штабом оппозиционера Алексея Навального акции в Краснодаре. Ейскому депутату Александру Коровайному отказали в раннее согласованной с властями серии одиночных пикетов.

Как писал "Кавказский узел", 23 января по всей России, в том числе на юге страны, прошли акции сторонников Навального. Особенно массовым стало протестное шествие в Краснодаре, в котором приняли участие несколько тысяч человек. Активистов задерживали как накануне акции, так и 23 января. Координатор краснодарского штаба Анастасия Панченко еще 22 января получила 10 суток ареста. На меньшие сроки были арестованы заместитель координатора штаба София Пилюкова и еще четыре активиста. Один из них, Евгений Тарабрин, заявил об избиении.

Сегодня в Краснодаре была задержана активистка Каролина Задойнова, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Михаил Беньяш.

По его словам, сотрудники полиции приехали на работу девушки и увезли ее. При этом девушка не принимала участия в протестных мероприятиях 23 января, сказал адвокат.

«Она принимала участие в несогласованном в шествии 5 мая 2018 года. Сейчас [...] аресты пошли по каким-то проскрипционным спискам, [задерживают] ранее принимавших участие в несогласованных акциях», - пояснил Беньяш.

5 мая 2018 года в в Краснодаре прошла протестная акция сторонников Навального "Он нам не царь", активисты выступили против предстоящей инаугурации Владимира Путина. В ней приняли участие около тысячи человек, при этом от 40 до 60 человек были задержаны, сообщили организаторы. По данным активистов, в числе доставленных в полицию участников шествия есть несовершеннолетние.

Он рассказал, что активистку доставили в УМВД по Краснодару и составили протокол по статье о неповиновении законным требованиям сотрудников полиции (19.3 КоАП РФ).

«Гражданка была доставлена в УМВД по Краснодару для проверки на причастность к ранее совершенным административным правонарушениям. Находясь в служебном помещении, Задойнова начала вести себя неадекватно, кричать, предпринимала попытки скрыться бегством, на замечания не реагировала, чем нарушила статью 19.3 КоАП РФ», - говорится в протоколе об административном правонарушении в отношении Задойновой, копия которого есть в распоряжении "Кавказского узла".

По словам Беньяша, активистку до судебного заседания поместили в камеру для административно задержанных в УМВД по Краснодару.

Активист Виталий Молоданов рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что полицейские задержали его в станице Новомышастовской, когда он ехал на автомобиле, погрузили в полицейскую машину и отвезли в УМВД по Краснодару.

"Адвокат Михаил Беньяш пропущен на Октябрьскую к задержанной. Там же сейчас находится задержанный Виталий Молоданов, ему передали еду и воду", - говорится сегодня в сообщении в Telegram-канале штаба Навального в Краснодаре.

Сегодня силовики также наведали к активисту, автору Telegram-канала «Титушки Краснодара» Виталию Ватановскому. По словам активиста, в 6.45 мск к нему в квартиру пришли силовики и попросили проехать с ними в прокуратуру Краснодара. «Я отказывался ехать без повестки. Они куда-то звонили. Потом попросили меня все же поехать и пообещали привезти домой. Я согласился», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Ватановский. По его словам, в прокуратуре от него потребовали подписать предупреждение о невозможности участия в несогласованной акции 31 января. «Я подписал предостережение. После этого меня отвезли домой», - рассказал активист.

Независимый депутат Ейского районного Совета Александр Коровайный рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что 28 января он согласовал в городской администрации проведение серии одиночных пикетов 31 января в центре города. «Но уже вечером ко мне приехал зам главы района Александр Шабанов, и привёз мне новое письмо о недопустимости проведения акций в связи с угрозой распространения коронавируса», - сказал депутат. Он отметил, что в уведомлении указал в том числе и то, что пикет будет проходить с соблюдением масочного режима, социальной дистанции и с использованием дезинфицирующих средств.

«По закону не получилось. Несмотря на то, что я сообщил о всех мерах безопасности в уведомлении, они именно карантин сделали формальной причиной для того, чтобы передумать», - заключил адвокат.

По информации сотрудника штаба Навального, акции 31 января запланированы в Краснодаре, Анапе, Ейске, Сочи, Армавире, Новороссийске, Славянске-на-Кубани. Ни в одном из городов власти не согласовали проведение мероприятия, отметил он.

"Ещё вчера (28 января) мы были уверены, что в Ейске можно будет поучаствовать в пикетах, но местная администрация так испугалась, что поздно вечером к заявителю-депутату Коровайному приехали домой, чтобы всё же запретить пикеты. Местные жители решили, что так дело не пойдёт, и выйти всё же придётся", - говорится сегодня в сообщении в группе "Команда Навального. Краснодар" в соцсети ВКонтакте.

Перед президентскими выборами 2018 года команда Навального открыла 63 региональных штаба, в том числе в Астрахани, Волгограде, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе, указано в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?". В 2021 году штабы остались в Волгограде, Краснодаре и Ростове-на-Дону.