Техника для разминирования, работающая в Нагорном Карабахе. Фото: пресс-служба Минобороны России. http://mil.ru/russian_peacekeeping_forces/media/photo/gallery.htm?id=86140@cmsPhotoGallery

03 января 2021, 10:45

Миротворцы обезвредили более 16 тысяч взрывоопасных предметов в Нагорном Карабахе

Специалисты противоминного центра разминировали более 400 гектаров местности, около 151 километров дорог и 617 строений в Нагорном Карабахе, сообщило сегодня Минобороны России.

Как писал "Кавказский узел", 28 декабря 2020 года Минобороны России заявило о обнаружении более 12 тысяч взрывоопасных предметов в Нагорном Карабахе и разминировании более 300 гектаров местности, свыше 120 километров дорог и 505 домов.

Военные инженеры к 3 января в Нагорном Карабахе разминировали более 400 гектаров местности, около 151 километра дорог и 617 строений, 22 из которых - социально-значимые объекты. Обнаружено и обезврежено более 16 тысяч взрывоопасных предметов, сообщило сегодня Минобороны России на своем сайте.

В информации указано, что миротворцы для разминирования применяют современные робототехнические комплексы. Обнаруженные взрывоопасные предметы и несработавшие боеприпасы вывозятся и уничтожаются на специально оборудованном полигоне, а боеприпасы, которые невозможно эвакуировать, уничтожаются на месте с обеспечением всех необходимых мер безопасности, сообщает оборонное ведомство.

Разминирование территорий после боевых действий в Нагорном Карабахе может затянуться на год. Очистка места военных действий от боеприпасов - долгий и сложный процесс, указали российские политологи.

Напомним, российские миротворцы также сопровождают возвращающихся домой карабахских беженцев. Как сообщило 2 января Минобороны России, в этот день миротворцы сопроводили из Еревана в Степанакерт колонну автобусов, в которых было более 130 беженцев. Число жителей, вернувшихся в Нагорный Карабах при поддержке российских военных, превысило 47 100, заявило Минобороны России.

С 27 сентября по 9 ноября 2020 года в Нагорном Карабахе велись полномасштабные боевые действия. По условиям мирного соглашения, которое вступило в силу 10 ноября, Армения согласилась на сохранение за Баку контроля над всеми территориями, занятыми азербайджанскими военными в результате боев, в том числе Физулинского района. Какие территории Азербайджан получил по условиям мирного соглашения, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения военных из России в Нагорном Карабахе.

Подробнее об обострении карабахского конфликта сообщается в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собирает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?

Примечание:

"Азербайджанский военный подорвался на мине", "Власти отчитались о восстановительных работах в Нагорном Карабахе", "Минобороны проигнорировало похороны погибшего в Карабахе миротворца".

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