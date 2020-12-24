Похороны миротворца Александра Иванова в Башкортостане. Кадр видео proufu102ru https://www.youtube.com/watch?v=WbFjXAhqGhs&feature=emb_logo

24 декабря 2020, 15:32

Минобороны проигнорировало похороны погибшего в Карабахе миротворца

Александр Иванов, находившийся в составе российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе, похоронен сегодня в Башкортостане. Минобороны не сообщало о его гибели.

Как писал "Кавказский узел", 18 декабря во время работ по разминированию близ Шуши смертельное ранение получил российский офицер, сотрудник Международного противоминного центра.

На видео "В Башкирии похоронили погибшего миротворца", опубликованном на YouTube-канале Proufu102ru, десятки человек стоят на заснеженном кладбище у свежевырытой могилы. Черный гроб опускают под звуки российского гимна, который играет военный оркестр, и залпы из автоматов.

По данным источников, Иванов погиб в результате падения в ущелье военной техники. Они указали, что это не единственная жертва катастрофы, говорится в сегодняшней публикации на сайте "Про Уфу". На фотографиях, которым сопровождается публикация, видна табличка на кресте, где указано, что Иванов родился в 1991 году, а умер 18 декабря 2020 года.

Крест на могиле Александра Иванова. Фото Рамиля Рахматова, "Про уфу"На сайте Минобороны России, по состоянию на 15.32 мск 24 декабря, отсутствует информация о гибели Александра Иванова. "Кавказский узел" не располагает информацией относительно аварии с участием российской военной техники в Нагорном Карабахе.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября. В соответствии с соглашением о прекращении огня, в зону конфликта вошли российские миротворцы. Карта размещения военных из России в Нагорном Карабахе опубликована на "Кавказском узле".

Подробности о новом обострении карабахского конфликта можно узнать из справки "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хроники боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?"

Примечание:

"Жители Степанакерта сообщили о планах вернуться домой", "Бакинские аналитики объяснили роль миротворцев в Лачинском коридоре", "Новая дорога из Нагорного Карабаха в Армению потребует демаркации границы".

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