18 декабря 2020, 22:01

Российский военный погиб в Нагорном Карабахе

Во время работ по разминированию близ Шуши смертельное ранение получил российский офицер, сотрудник Международного противоминного центра.

Инцидент в зоне недавних боевых действий произошел 17 декабря, но информация о нем распространилась лишь сегодня вечером.

Взрывное устройство сдетонировало при разминировании участка дороги в районе Шуши, сообщило Минобороны России.

"Получил тяжелое ранение офицер группы разминирования Международного противоминного центра. Военнослужащему была оперативно оказана медицинская помощь. При транспортировке в госпиталь офицер скончался", - цитирует сообщение ведомства "Интерфакс".

Министерство обороны России обещает оказать помощь семье погибшего военного.

Сотрудники Международного противоминного центра Минобороны России используют миноискатели и минно-разыскных собак для разминирования территорий в зоне присутствия российских миротворцев в Нагорном Карабахе. За сутки 17-18 декабря саперы обнаружили в Степанакерте и вывезли 1334 взрывоопасных предмета, говорится в сообщении на сайте Минобороны.

Разминирование территорий после боевых действий в Нагорном Карабахе может затянуться на год, предположил военный политолог Александр Перенджиев. Однако военный эксперт Василий Дандыкин считает, что российские миротворцы, благодаря опыту, справятся с разминированием за несколько месяцев

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября. Подробности о новом обострении карабахского конфликта можно узнать из справки "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хроники боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?"

Примечание:

"Три человека стали жертвами взрыва мины в Агдамском районе", "Обнародован список имен 33 погибших военных Нагорного Карабаха", "Саперы отчитались о разминировании в Карабахе".

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