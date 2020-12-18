Российский военный погиб в Нагорном Карабахе

18 декабря 2020, 22:01

Во время работ по разминированию близ Шуши смертельное ранение получил российский офицер, сотрудник Международного противоминного центра.

Инцидент в зоне недавних боевых действий произошел 17 декабря, но информация о нем распространилась лишь сегодня вечером.

Взрывное устройство сдетонировало при разминировании участка дороги в районе Шуши, сообщило Минобороны России.

"Получил тяжелое ранение офицер группы разминирования Международного противоминного центра. Военнослужащему была оперативно оказана медицинская помощь. При транспортировке в госпиталь офицер скончался", - цитирует сообщение ведомства "Интерфакс".

Министерство обороны России обещает оказать помощь семье погибшего военного.

Сотрудники Международного противоминного центра Минобороны России используют миноискатели и минно-разыскных собак для разминирования территорий в зоне присутствия российских миротворцев в Нагорном Карабахе. За сутки 17-18 декабря саперы обнаружили в Степанакерте и вывезли 1334 взрывоопасных предмета, говорится в сообщении на сайте Минобороны.

Разминирование территорий после боевых действий в Нагорном Карабахе может затянуться на год, предположил военный политолог Александр Перенджиев. Однако военный эксперт Василий Дандыкин считает, что российские миротворцы, благодаря опыту, справятся с разминированием за несколько месяцев.