18 декабря 2020, 22:01
Российский военный погиб в Нагорном Карабахе
Во время работ по разминированию близ Шуши смертельное ранение получил российский офицер, сотрудник Международного противоминного центра.
Инцидент в зоне недавних боевых действий произошел 17 декабря, но информация о нем распространилась лишь сегодня вечером.
Взрывное устройство сдетонировало при разминировании участка дороги в районе Шуши, сообщило Минобороны России.
"Получил тяжелое ранение офицер группы разминирования Международного противоминного центра. Военнослужащему была оперативно оказана медицинская помощь. При транспортировке в госпиталь офицер скончался", - цитирует сообщение ведомства "Интерфакс".
Министерство обороны России обещает оказать помощь семье погибшего военного.
Сотрудники Международного противоминного центра Минобороны России используют миноискатели и минно-разыскных собак для разминирования территорий в зоне присутствия российских миротворцев в Нагорном Карабахе. За сутки 17-18 декабря саперы обнаружили в Степанакерте и вывезли 1334 взрывоопасных предмета, говорится в сообщении на сайте Минобороны.
Разминирование территорий после боевых действий в Нагорном Карабахе может затянуться на год, предположил военный политолог Александр Перенджиев. Однако военный эксперт Василий Дандыкин считает, что российские миротворцы, благодаря опыту, справятся с разминированием за несколько месяцев.
Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября. Подробности о новом обострении карабахского конфликта можно узнать из справки "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хроники боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?"