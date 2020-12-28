28 декабря 2020, 08:04

Миротворцы отчитались о разминировании более 500 домов в Нагорном Карабахе

Специалисты противоминного центра уничтожили более 12 тысяч боеприпасов, найденных в домах и на дорогах в Нагорном Карабахе, сообщило сегодня Минобороны России.

Как писал "Кавказский узел", 25 декабря Минобороны России сообщило о обнаружении более 9 тысяч взрывоопасных предметов в Нагорном Карабахе. Военные инженеры проверили 423 здания, 108 километров дорог,  очищено более 250 гектаров территории, рапортовало военное ведомство.

Военные инженеры разминировали более 300 гектаров местности, более 120 километров дорог и 505 домостроений, сообщило сегодня Минобороны России на своем сайте.

Всего с начала миротворческой операции в Нагорном Карабахе обезврежено более 12 тысяч взрывоопасных предметов, отчиталось военное ведомство.

"Кавказский узел" также писал, что к 27 декабря общее число вернувшихся в Степанакерт беженцев при содействии российских миротворцев составило более 45 тысяч человек. Минобороны России учитывает не всех вернувшихся беженцев. Около 30 тысяч из них выехали из Армении без сопровождения российских миротворцев, указал 30 ноября министр территориального управления и развития Нагорного Карабаха Жирайр Мирзоян.

Карта размещения военных из России в Нагорном Карабахе опубликована на "Кавказском узле". Какие территории достались Азербайджану после осенней войны, показано на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября. Подробности о новом обострении карабахского конфликта можно узнать из справки "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хроники боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?"

Примечание:

"Четыре человека подорвались на мине в зоне карабахского конфликта", "Система подачи питьевой воды в Шуше восстановлена", "Азербайджанские вышки 4G появились в Шуше на фоне проблем со связью у карабахцев".

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