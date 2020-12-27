Депутат сообщила о давлении на врачей ростовской больницы после скандала со смертью пациентов

27 декабря 2020, 03:13

После того, как сотрудница Ростовской областной клинической больницы сообщила о массовой смерти пациентов с коронавирусом из-за нехватки кислорода, на нее было оказано давление, заявила депутат городской думы Ростова-на-Дону Наталья Оськина. По ее словам, руководство пригрозило увольнением и врачам. Проблемные ситуации в связи с COVID-19 нередко становятся поводом для пиара политиков, считают ростовские политологи.

Как писал "Кавказский узел", депутат ростовской гордумы Наталья Оськина, сославшись на врачей областной больницы (РОКБ), обнародовала информацию о смерти 13 декабря пациентов ковидного госпиталя из-за проблем с подачей кислорода. Областная больница заявила на это, что проблем с подачей кислорода нет, и инициировала проверку сотрудниками прокуратуры и Росздравнадзора в связи с распространением ложной информации. Руководитель Ростовской областной больницы попросил городскую думу оценить этичность заявлений Оськиной о массовой смерти пациентов с COVID-19.

Сообщения о массовой смерти пациентов с коронавирусом в Ростовской области из-за нехватки кислорода поступали и ранее. Глава Минздрава России Михаил Мурашко поручал Росздравнадзору по Ростовской области проверить причину смерти 13 пациентов с COVID-19 в больнице №20 Ростова-на-Дону. 27 октября были уволены министр здравоохранения региона Татьяна Быковская и начальник управления здравоохранения Ростова-на-Дону Надежда Левицкая. Увольнение Быковской Минздрав объяснил выходом на пенсию. 30 октября следователи начали расследование смерти пациентов. Компания "Оксиген", снабжавшая кислородом больницу №20 в Ростове-на-Дону, прекратила свою деятельность.

Депутат городской думы Ростова-на-Дону Наталья Оськина рассказала корреспонденту "Кавказского узла" 26 декабря, что представила следствию все полученные данные о ситуации в местной больнице в рамках проверки ее заявления. «Со мной не проводились следственные действия. Я сама по своей инициативе посетила Следственный комитет и дала пояснения относительно ситуации в больнице, передала все данные. Сама очевидец ситуации - сотрудница этого медицинского учреждения - тоже дала показания Следственному комитету. При чем она готова сесть на полиграф и призывает сделать то же самое руководство данной больницы. Она больше полутора лет уже работала там и владеет ситуацией, знает, что там происходит, в чем нуждается больница. Она представила следствию свой договор найма на работу и доказала, что является медсестрой и работала в приемном отделении. Не я выясняю наличие или отсутствие медобразования. Но если она там работает, значит, были все основания. Все действия сейчас происходят в рамках проверки моего заявления», - рассказала Оськина.

По ее словам, после заявления в Следственный комитет в связи с нехваткой кислорода в больнице медсестра стала подвергаться давлению. «Сразу после того, как информация стала доступной, мы стали наблюдать, что пишут врачи в их общем чате. Все стали писать, что, да, действительно, есть нехватка кислорода. Мы, к счастью, успели сохранить все сообщения, но чат потом быстро стали очищать. Руководство после этого вызвало всех врачей и предупредило, что они будут уволены, если дадут лишние показания [...] На источник стали сразу давить, угрожали, что отвезут в СК и по-другому с ней будут говорить. На этот счет я тоже написала заявление», - рассказала она.

Оськина также отметила, что пока нет данных, были ли изменения в больнице после ее заявления.

Пресс-секретарь Ростовской областной больницы Евгения Мирошниченко сообщила о планах подать иск о защите чести и достоинства. «Проверка слов депутата Гордумы еще не закончена. Надо ждать результатов проверки и потом решать. Но мы в нашем пресс-релизе четко сказали, что мы обязательно подадим иск, когда наступит момент. Будет ли требование извиниться и возместить моральный ущерб - я не знаю, этим занимается юридическая служба. Однозначно, что мы не оставим это без внимания», - сказала Мирошниченко корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, в больнице не было и нет никаких проблем. «В больнице не было ничего такого, о чем говорила депутат Оськина. В больнице все было и есть», - подчеркнула она.

В Городской думе Ростова-на-Дону назначено заседание комиссии по этике после обращения главврача больницы с просьбой проверить слова Оськиной. «В понедельник (28 декабря) депутат Оськина приглашена на комиссию по этике для рассмотрения обращения главврача областной больницы в связи с ее заявлением. Комиссия рассмотрит вопрос и решит, насколько этичны были высказывания депутата», - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе думы.

Главный врач Ростовской областной клинической больницы Вячеслав Коробка отметил, что информация о смертях пациентов была получена Оськиной от одного источника и не врача, хотя сама депутат ссылалась на "врачей". "Можно на основании наблюдений одной-единственной санитарки приемного отделения утверждать, что имели место "перебои с кислородом", в результате чего "погибли больные, которые были стабильны"? Или все-таки взрослый человек, да еще и наделенный государственной властью, должен уметь выбирать выражения?" - задается вопросом главврач в своем обращении.

Медработники часто рискуют потерять работу, когда поднимают проблемные вопросы, сказала корреспонденту "Кавказского узла" заместитель руководителя МПРЗ "Альянс врачей" Анастасия Тарабрина. "Медработников действительно часто пытаются уволить за то, что они начинают требовать доплата и говорить о проблемах, которых на сегодняшний день накопилось много: дефицит кадров, маленькая зарплата, недостаток СИЗ и лекарств, нехватка мест для госпитализации", - сказала она.

По ее словам, создание профсоюзов может быть решением этой проблемы. "Прежде чем заявлять о проблемах, я рекомендую медикам создавать первичную профсоюзную организацию "Альянса врачей" в их больнице - для того, чтобы в случае увольнения мы смогли оказать юридическую помощь. Если есть ППО, тогда прежде, чем уволить, они (руководство) обязаны запросить мотивированное мнение у профсоюза. Работодатели часто нарушают эту статью (статью 374), и мы через суд их (уволенных сотрудников) восстанавливаем [...] Восстановили так наших председателей в Богдановиче (Свердловская область) Владимира Гаврилова, Ленинградской области (Всеволожск) Наталью Трофимову. Много дисциплинарных взысканий в виде выговоров мы обжаловали", - отметила она.

Депутат Оськина эмоционально сообщила о смерти пациентов ковидного госпиталя. "Только что из РОКБ позвонили врачи. Там перебои с кислородом, снова "посыпались" и погибли больные, которые были стабильны... Что это? Фашизм? Геноцид? Халатность? Эвтаназия или казнь??? <...> Это гетто? Это концлагерь, ковидный госпиталь? Как быть? Гадать на орел и решку - выжил/сдох?" - написала она на своей странице в Instagram 13 декабря.

По словам ростовского политолога Сергея Смирнова, политики нередко используют скандалы для собственного пиара. «Устраивать на проблемах (связанных с эпидемией коронавируса) пиар для себя или своей партии по меньшей мере неприлично", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Ростовский политический аналитик Бронислав Берковский считает, что Оськина использует ситуацию не для личного пиара, а для пиара партии. «Скорее, она делает это для пиара своей партии, для привлечения внимания к оппозиционности партии. Им надо показать, что партия занимает жесткую позицию по вопросам, которые касаются здравоохранения. Конечно, в каждом таком действии есть доля личного пиара, но здесь, я думаю, важнее пиар партии», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Политолог, доцент Института философии и социально-политических наук Южного федерального университета Дмитрий Абросимов считает, что Оськина часто занимается обнародованием подобных проблем. «Это, мне кажется, не пиар политика Оськиной. Это ее обычная деятельность. Она занимается поднятием всевозможных проблем, о которых ей сообщают»,- сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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