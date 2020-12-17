Больные коронавирусом в Калмыкии пожаловались на проблемы с получением бесплатных лекарств

17 декабря 2020, 08:49

Амбулаторным больным, инфицированным коронавирусом, с 18 ноября выдают бесплатные медикаменты, отчитался глава Калмыкии Бату Хасиков. Бесплатные лекарства стали доступны только в декабре, возразили опрошенные "Кавказским узлом" жители республики. Выделенных из федерального бюджета денег не хватит, чтобы обеспечить бесплатными препаратами всех амбулаторных больных, считает депутат Наталья Манжикова.

Как писал "Кавказский узел", 10 ноября глава управления Роспотребнадзора по Калмыкии Джангар Санджиев сообщил, что на амбулаторное лечение зараженных коронавирусом в Калмыкии выделено 10 миллионов рублей из федерального бюджета и еще 20 миллионов рублей – из республиканского. По его словам, "деньги уже пришли, но Минздрав пока ищет, где закупить лекарства". В министерстве здравоохранения республики заявили, что первые поставки медикаментов, предназначенных амбулаторным больным, ожидаются в конце ноября. Стоимость курса лечения на дому колеблется от полутора до трех тысяч рублей, рассказали жители республики, переболевшие COVID-19.

Если 7 ноября в Калмыкии общее число зараженных в республике с начала пандемии составляло 9748 человек, то к 16 декабря оно достигло 13 232. Общее число активных больных в республике уменьшилось с 2771 человек 7 ноября до 2150 заболевших к утру 16 декабря. Общее число смертей от коронавируса в Калмыкии за все время пандемии достигло 177, указано на сайте "Стопкоронавирус".

Руководитель калмыцкого отделения "Справедливой России", депутат Народного хурала Наталья Манжикова заявила, что ей достоверно известно лишь о поступлении десяти миллионов рублей из федерального бюджета на закупку медикаментов. По ее мнению, этой суммы будет недостаточно для того, чтобы обеспечить бесплатными лекарствами амбулаторных больных.

"Про 20 миллионов из республиканского бюджета я ничего сказать не могу. Не помню, чтобы эта цифра озвучивалась на сессиях хурала. А про 10 миллионов из федерального бюджета говорил сам Хасиков. Я думаю, что это недостаточная сумма. У меня знакомые лечатся от коронавируса. Кому-то выделили лекарства, бесплатно привезли, кому-то - нет. Видимо, на всех не хватает. К тому же система здравоохранения настроена так, что госпитализируют больных только в тяжелых случаях - чтобы в медучреждениях хватало койко-мест. А значит, количество амбулаторных больных будет увеличиваться", - сказала Манжикова корреспонденту "Кавказского узла".

О том, что в Калмыкии амбулаторные больные, инфицированные коронавирусом, начали получать бесплатные лекарства, глава республики Бату Хасиков отчитался 18 ноября. "С сегодняшнего дня начинается выдача бесплатных лекарств для всех амбулаторных больных, переносящих COVID-19 в легкой форме. На всю страну на их закупку было выделено 5 миллиардов рублей, на нужды Калмыкии из них ушло 10 миллионов рублей", - написал Хасиков на своей странице в Instagram.

Закупленные "на средства регионального и федерального бюджетов" медикаменты для лечения амбулаторных больных "горполиклиника развозит с помощью специальных бригад", сообщалось в сюжете телевидения, которым Минздрав республики поделился на своей странице в Instagram 3 декабря.

Комментариями представителей Минздрава Калмыкии "Кавказский узел" не располагает. 18 ноября редакция направила в министерство письменный запрос на информацию о ситуации с поставками и запасами медицинского кислорода. В установленный законом срок ответ из ведомства не поступил.

Согласно Единой информационной системе в сфере закупок, 26 августа калмыцкая Республиканская больница закупила 21 тысячу 840 куб. м. медицинского кислорода на сумму 2 миллиона 669 тысяч 284 рубля.

Свободный коечный фонд в Калмыкии составляет 31,5 процента, сообщил 15 декабря главный санврач республики Джангар Санджиев в эфире на странице Минздрава Калмыкии в Instagram. "В основном это госпитали, расположенные в районах. У нас по-прежнему в первую очередь [больные коронавирусом] госпитализируются в Элисту", - рассказал Санджиев. Министр здравоохранения Калмыкии Юрий Кикенов уточнил, что в госпиталях республики "около 300 коек свободны". "Мы не испытываем проблем с госпитализацией […] Все лица, которым требуется госпитализация, имеют возможность получить стационарное лечение", - заверил Кикенов.

Бесплатные лекарства достались не всем амбулаторным больным

Жительница Целинного района, попросившая не указывать ее имени и профессии, сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что ей привезли бесплатные медикаменты на следующий день после подтверждения положительного анализа на коронавирус. "Я лечусь дома с прошлой недели. 9 декабря у меня поднялась температура, пропало обоняние, и я позвонила на горячую линию, пожаловалась на симптомы. 11 декабря приехали врачи, взяли мазок. А в ночь с 12 на 13 декабря я получила смс-сообщение, в котором говорилось, что у меня положительный анализ на ковид. Утром 14 декабря приехали медики, взяли у меня кровь и направили на компьютерную томографию. Приехали они уже с лекарствами. Назначили антибиотик и кроверазжижающий препарат: "Левофлоксацин" и "Ксарелто". Выделили их бесплатно", - рассказала женщина.

Сотрудники городской поликлиники также привезли бесплатно "Левофлоксацин" и "Ксарелто" госслужащей из Элисты. "Но мне сказали самой купить "Линекс", "Бромгексин", "Ингарон", "Мирамистин" и "Лизобакт". В какую сумму все это обошлось, не знаю. Я все еще лечусь - лекарства покупают дети", - добавила собеседница корреспондента "Кавказского узла", согласившаяся поговорить на правах анонимности.

Жительница Элисты, работающая в сфере образования, сообщила, что не получила в городской поликлинике бесплатные медикаменты. "Лечиться от коронавируса я начала в октябре, а в поликлинику обратилась, когда в новостях сообщили, что стали обеспечивать лекарствами амбулаторных больных. Мне сказали, что из бесплатных препаратов есть только "Азитромицин", а мне он уже не нужен", - заявила жительница города корреспонденту "Кавказского узла",.

Во второй половине ноября амбулаторных больных бесплатными медикаментами не обеспечивали, заверил пенсионер из Элисты Анатолий. "Мою жену госпитализировали с ковидом 17 ноября. На следующий день взяли у меня мазок. Пока ждал результат, у меня пропало обоняние. 22 ноября пришло смс - результат отрицательный. Я позвонил в экстренную службу, сказал, что не чувствую запахи. Медики тут же приехали, взяли мазок повторно, выписали направление на КТ. 24 ноября ковид подтвердился. Врачи сказали лечиться дома. Я их спрашиваю: "А кто меня колоть будет?". Мне ответили, что с 10 процентами поражения легких они не госпитализируют. Пришлось дочь просить делать уколы. Никаких бесплатных препаратов мне не предлагали, даже разговора об этом не было", - рассказал мужчина.

По его словам, лечение обошлось ему в пять - шесть тысяч рублей. "Врачи назначили "Флуимуцил", "Азитромицин", "Арбидол", "Цефтриаксон", "Линекс", "Флуконазол", "Эликвис", "Омепразол", капал еще "Гриппферон", пил витамин С. После курса лечения температура упала, но стало скакать давление - раньше этим не страдал. Звонил в поликлинику, хотел узнать, что делать дальше, - не дозвонился. Решил сам прекратить лечение", - признался элистинец.

"Азитромицин" и "Арбидол" имелись в продаже в трех из пяти аптек Элисты, куда обратился корреспондент "Кавказского узла" 15 декабря.

Главный редактор газеты "Современная Калмыкия" Валерий Бадмаев, который ранее рассказал "Кавказскому узлу", что не смог дозвониться до своего лечащего врача после окончания курса лечения, также заявил, что больше не пытался попасть на прием в поликлинику. "Дозвониться туда невозможно, а идти, стоять в живой очереди - рискованно и для меня, и для окружающих. Я решил досидеть дома две недели добровольной самоизоляции (по словам Бадмаева, отрицательный анализ он получил 6 ноября - Прим. "Кавказского узла") - и на этом закончить лечение", - сказал Бадмаев.

Материалы о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".