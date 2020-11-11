Власти Калмыкии назвали причину нехватки лекарств для больных коронавирусом

11 ноября 2020, 11:44

На амбулаторное лечение зараженных коронавирусом в Калмыкии выделено 30 миллионов рублей, но из-за сложностей у поставщиков выдача бесплатных лекарств пациентам начнется не раньше декабря, сообщили чиновники. Стоимость курса лечения на дому колеблется от полутора до трех тысяч рублей, рассказали жители республики, переболевшие COVID-19.

Как писал "Кавказский узел", к 7 ноября в Калмыкии за сутки было зарегистрировано 92 новых случая заражения коронавирусом, и общее число зараженных в республике с начала пандемии достигло 9748. Из них 111 человек умерли от коронавируса, 6866 выздоровели. Активных больных в республике насчитывалось 2771, по этому показателю Калмыкия заняла третье место в ЮФО.

По данным на 1 января, население Калмыкии составляет 271 тысячу человек, информирует сайт Росстата. На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с числом зараженных коронавирусом на юге России, а информация о динамике распространения коронавируса, в том числе в Калмыкии, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

На лечение амбулаторных больных COVID-19 в Калмыкии выделено 30 млн рублей

На амбулаторное лечение больных коронавирусом в Калмыкии выделено 10 млн рублей из федерального бюджета и еще 20 млн рублей – из республиканского, сообщил 10 ноября корреспонденту «Кавказского узла» глава регионального управления Роспотребнадзора Джангар Санджиев. "Деньги уже пришли, но Минздрав пока ищет, где закупить лекарства. Насколько я понимаю, фармацевтические компании-производители еще не вышли на такие объемы", - пояснил он.

По его словам, закупка препаратов для амбулаторных больных стала во многом возможна после того, как в октябре федеральная антимонопольная служба установила предельную цену на лекарства от коронавируса. "Москва зафиксировала цену на препарат фавипиравир – 100 рублей за таблетку. Отпускная цена упаковки теперь 5,5 тысячи рублей. До этого она стоила 12-14 тысяч. Теперь вся России кинулась закупать фавипиравир, поэтому с поставками пока сложности", - пояснил Санджиев.

Он заверил, что система здравоохранения Калмыкии справляется с пандемией. "У нас нет проблем с коечным фондом, мы увеличили тестирование в два с половиной раза. Недавно открыли госпиталь для выздоравливающих – на базе Верхне-Яшкульской школы в Целинном районе. И перепрофилировали общежитие КалмГУ под резервный ковидный госпиталь. Там 210 коек, но они пока не задействованы. Госпиталь нам понадобится, если заболеваемость будет расти. Хотя сейчас вроде наметилась тенденция к снижению", - рассказал Санджиев.

По состоянию на 10 ноября, в Калмыкии за сутки зарегистрировано 88 новых пациентов с коронавирусом, и общее число зараженных достигло 10115. Из них выздоровели 7187, умерли 116. "В тяжелом состоянии – 24, из них 18 – на ИВЛ. Госпитализировано в инфекционные больницы - 687 (Госпиталь 1 – 55, из них 1 ребенок, 6 беременных; госпиталь 3 – 311, из них в Верхнеяшкульском госпитале для долечивания - 47; госпиталь 4 – 62, Яшалтинский – 16, Яшкульский – 78, Кетченеровский – 31, Черноземельский – 38, Приютненский - 18, Ики-Бурульский - 16, Городовиковский - 27, Юстинский - 17, Сарпинский - 18)", - говорится в сообщении, размещенном на странице Минздрава республики в Instagram.

По словам главного санврача Калмыкии, "негативные показатели республики объясняются субъективными факторами". "Калмыкия – малочисленный регион. У нас всегда была такая проблема: один человек заболеет бруцеллезом или крымской геморрагической лихорадкой, и республика сразу выходит в «лидеры». Кроме того, у нас же трудовая маятниковая миграция. И мы «заполыхали» одновременно с Москвой – в марте. Другие регионы вступили в эпидпроцесс в мае. Думаю, если мы посмотрим на показатели в апреле следующего года, то Калмыкии не будет в десятке и даже тридцатке по заболеваемости на сто тысяч населения. Мы уже прошли этапы, которые некоторым регионам еще предстоит пройти", - пояснил глава республиканского управления Роспотребнадзора.

Первые поставки лекарств для амбулаторных больных ковидом начнутся в конце ноября, сообщила 10 ноября корреспонденту «Кавказского узла» сотрудница пресс-службы Минздрава Калмыкии. "Мы уже отправили все договоры на подпись поставщикам. Некоторые компании уже подписали, так что в ближайшее время начнутся поставки. Первые лекарства должны прийти в Калмыкию в конце ноября. Они будут распределены по медучреждениям. Ориентировочно мы начнем обеспечивать бесплатными лекарствами амбулаторных больных в декабре. Но это лишь предположение, потому что в работе поставщиков иногда бывают накладки", - подчеркнула представитель Минздрава.

Она затруднилась пояснить, будут ли выплачены компенсации больным коронавирусом, которые уже потратили деньги на лечение в домашних условиях. "Надо понимать, что амбулаторные больные всегда лечились за свой счет. Другое дело, что специфические лекарства для больных ковидом стоят дорого, поэтому федеральный центр решил выделить средства на препараты. Но будут ли компенсироваться затраты тем, кто уже оплатил лечение, сказать не могу", - сказала представитель Минздрава.

В трех аптеках Элисты, куда 10 ноября удалось дозвониться корреспонденту «Кавказского узла», сообщили, что у них нет в продаже препаратов для лечения коронавируса.

Представитель Минздрава признала, что дефицит на антибиотики, которые применяются при лечении COVID-19, существует, но отметила, что обычно врачи назначают амбулаторным больным лечение «как при ОРВИ».

Решение о госпитализации врачи принимают, исходя из состояния больного и наличия у него сопутствующих заболеваний, добавила сотрудница пресс-службы. "Если даже человек переносит болезнь легко, но у него, допустим, есть сахарный диабет, то это уже показание к госпитализации", - сказала она.

В Калмыкии открыто 15 инфекционных госпиталей. Всего развернуто 1095 инфекционных коек, из них 367 – с поддержкой кислорода, в том числе 48 – реанимационные. Мощность трех работающих в республике лабораторий составляет 900 проб в сутки, говорится в сообщении, размещенном 29 октября на сайте правительства республики.

Лечение от коронавируса на дому не потребовало серьезных затрат жителей Калмыкии

Главный редактор газеты «Современная Калмыкия» Валерий Бадмаев сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что переболел коронавирусом дома – с середины октября до начала ноября. Лечение, по словам Бадмаева, обошлось ему "в 2-3 тысячи". "15 октября у меня поднялась температура, 16-го приехали врачи, взяли мазок и выписали лекарства. Названия я не запомнил – что прописали, то и принимал. Потратил где-то 2-3 тысячи. Кроме того, мне друзья передали уколы «Галавит». Возможно, без них лечение обошлось бы дороже", - предположил журналист.

Сейчас Бадмаев, по его словам, находится на «добровольной самоизоляции», поскольку не может попасть на прием к врачу. "6 ноября пришел отрицательный анализ. До этого два анализа были положительные. Надо идти к врачу, но там с утра такая очередь в регистратуру – я не рискую, поскольку не знаю, вылечился ли окончательно. Вчера (9 ноября) дважды звонил, сегодня один раз – трубку не берут. Понять их можно – регистратура сейчас завалена работой, им не до этого. Но мне надо как-то попасть к своему участковому врачу, чтобы он объяснил, что мне делать дальше", - сказал Бадмаев.

Элистинец Сангаджи Алексеев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что потратил на лекарства от коронавируса полторы тысячи рублей. "Я перенес коронавирус в легкой форме, принимал по назначению врача обычные антибиотики. Заболел 24 сентября. На следующий день проснулся – температура не спала. В 10 утра вызвал неотложку – она приехала в 19.00. Но я спокойно к этому отнесся – все-таки врачам сейчас тяжело, перегруженность большая. Приехали, взяли мазок. Я сказал, что мне делали [операцию] и у меня [есть заболевание, входящее в список показаний к госпитализации]. Доктор выписала лекарства и пояснила, что если через шесть дней мне не перезвонят, то значит, анализ отрицательный. Но через несколько дней выяснилось, что подтвердился коронавирус, хотя к тому времени у меня уже прошла температура. Так что все остальное время я просто сидел дома и ждал, когда мне разрешат выходить на улицу", - рассказал Алексеев.

Активист «Съезда ойрат-калмыцкого народа» Аркадий Горяев рассказал, что ему пришлось докупать лекарства в ковидном госпитале, но он «не в обиде», поскольку сам решил приобрести препарат. "Мне сказали, что не хватает лекарств – спросили: «Может, купите?». Я согласился, поскольку речь шла о моем здоровье. Докупил шесть ампул для уколов, вместе с катетерами и прочей мелочью вышло на 2400 рублей. Но врачи израсходовали только три ампулы – потом у них появились свои препараты. Так что я не в обиде. В целом лечение было хорошим – комплексным, под постоянным наблюдением. Я поступил в госпиталь 20 октября, и все 14 дней у меня регулярно проверяли температуру, давление, три раза в день ставили капельницу, кололи гормоны, чтобы усилить иммунную систему. Выписали 3 ноября, сказали, что как минимум полгода я могу не опасаться коронавируса", - рассказал Горяев.

По его словам, проблемы во время болезни у него возникли лишь при поступлении в госпиталь. "Мазок я сдал 15 октября. А 20-го поднялась высокая температура. Результатов анализа еще не было. Но мне поставили диагноз «двусторонняя пневмония» и положили в ковидный госпиталь. Первую ночь я спал в коридоре, затем меня перевели в палату. Я спросил у врача, почему меня сразу привезли в госпиталь – вдруг у меня пневмония, не связанная с коронавирусом. Четкого ответа не получил. Но в дальнейшем врачи показали себя настоящими профессионалами", - отметил Горяев.

Жители Калмыкии, попадающие в Республиканскую больницу не из-за коронавируса, рискуют заразиться COVID-19 как при поступлении в стационар, так и непосредственно в палате, предположил пациент терапевтического отделения, попросивший не указывать его имени.

"Я попал в больницу неделю назад – с высокой температурой. Но температура была не из-за вируса, а из-за воспаления. При поступлении с утра до ночи ждал анализ на коронавирус в «грязной» зоне. Теперь боюсь лишний раз выходить из палаты, потому что из нашего отделения уже двоих перевели в ковидный госпиталь. Это только те, о которых мы узнали. Возможно, зараженных за эти дни было больше", - рассказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Материалы о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".