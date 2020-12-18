Главрач ростовской больницы призвал гордуму вмешаться в спор о смерти пациентов

18 декабря 2020, 16:58

Руководитель Ростовской областной больницы попросил городскую думу оценить этичность заявлений депутата Натальи Оськиной о массовой смерти пациентов с COVID-19 из-за нехватки кислорода. Следователи опросили Оськину и ее информанта из больницы.

Как писал "Кавказский узел", депутат ростовской гордумы Наталья Оськина, сославшись на врачей областной больницы (РОКБ), обнародовала информацию о смерти 13 декабря пациентов ковидного госпиталя из-за проблем с подачей кислорода. Областная больница заявила на это, что проблем с подачей кислорода нет, и инициировала проверку сотрудниками прокуратуры и Росздравнадзора в связи с распространением ложной информации.

Сообщения о массовой смерти пациентов с коронавирусом в Ростовской области из-за нехватки кислорода поступали и ранее. Глава Минздрава России Михаил Мурашко поручал Росздравнадзору по Ростовской области проверить причину смерти 13 пациентов с COVID-19 в больнице №20 Ростова-на-Дону. 27 октября были уволены министр здравоохранения региона Татьяна Быковская и начальник управления здравоохранения Ростова-на-Дону Надежда Левицкая. Увольнение Быковской Минздрав объяснил выходом на пенсию. 30 октября следователи начали расследование смерти пациентов. Компания "Оксиген", снабжавшая кислородом больницу №20 в Ростове-на-Дону, прекратила свою деятельность.

Главврач Ростовской областной клинической больницы Вячеслав Коробка обратился в гордуму Ростова-на-Дону с просьбой проверить этичность высказывания депутата Натальи Оськиной, сравнившей ковидный госпиталь больницы с "гетто" и "концлагерем". Он также заявил, что информация о смертях пациентов была получена Оськиной от одного источника и не врача, хотя сама депутат ссылалась на "врачей".

"Можно на основании наблюдений одной-единственной санитарки приемного отделения утверждать, что имели место "перебои с кислородом", в результате чего "погибли больные, которые были стабильны"? Или все-таки взрослый человек, да еще и наделенный государственной властью, должен уметь выбирать выражения?", - говорится в обращении главврача.

Юридическая служба уже занимается вопросом об ответственности за оскорбление чести, достоинства и деловой репутации больницы. "Прошу считать это мое письмо просьбой к Ростовской-на-Дону городской думе дать оценку последним публичным высказываниям Оськиной с точки зрения соблюдения этических норм поведения депутата города Ростова-на-Дону и допустимости распространения непроверенной общественно значимой информации в средствах массовой коммуникации", - процитировал сегодня обращение Коробки "Интерфакс".

Депутат Оськина эмоционально сообщила о смерти пациентов ковидного госпиталя. "Только что из РОКБ позвонили врачи. Там перебои с кислородом, снова "посыпались" и погибли больные, которые были стабильны... Что это? Фашизм? Геноцид? Халатность? Эвтаназия или казнь??? <...> Это гетто? Это концлагерь, ковидный госпиталь? Как быть? Гадать на орел и решку - выжил/сдох?" - написала она на своей странице в Instagram 13 декабря.

Сотрудник Ростовской областной клинической больницы, сообщивший Наталье Оськиной о массовой смерти пациентов, дает разъяснения сотрудникам правоохранительных органов, сообщил Вячеслав Коробка. ""Медик" без медицинского образования (сообщивший депутату о якобы случившемся инциденте в больнице) уже разъясняет правоохранителям в деталях и про звонки, и про время, а заодно и про перебои с трупами", - процитировал открытое письмо главврача депутатам гордумы ТАСС.

По словам депутата Натальи Оськиной, она еще 16 декабря дала пояснения следователям. "В данный момент у меня есть письменное заявление <...> о ситуации, происходившей в РОКБ 13 числа, также другие документы, файлы звуковые, аудиозаписи, которые я полностью передала в Следственный комитет", - говорит Оськина на видео, опубликованном на ее странице в Instagram 16 декабря. Она подчеркнула, что распространила сообщение о массовой смерти пациентов, проверив, является ли источник информации сотрудником больницы. Кто этот человек, Оськина не раскрывала, чтобы он не подвергся давлению со стороны руководства больницы.

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