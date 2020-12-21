Брат Инала Джабиева задержан на фоне протестов в Цхинвале

21 декабря 2020, 16:53

Родные Инала Джабиева 18-е сутки протестуют в Цхинвале, требуя наказать виновных в его смерти. Власти нарушили обещание знакомить родных умершего с ходом следствия, заявила вдова Джабиева. Тем временем полиция отчиталась о задержании брата Джабиева.

Как писал "Кавказский узел", родственники Инала Джабиева 4 декабря организовали в Цхинвале бессрочную круглосуточную акцию протеста. Они требуют эффективного расследования гибели Джабиева, наказания виновных и отставки генпрокурора. 19 декабря МВД Южной Осетии объявило брата Инала Джабиева Ацамаза в розыск по делу о вымогательстве.

Ацамаз Джабиев задержан, он содержится в камере временного содержания, со ссылкой на МВД сообщил "Sputnik Южная Осетия".

Инал Джабиев был задержан по делу о покушении на главу МВД Игоря Наниева. 28 августа задержанный скончался, а в интернете появились фото его тела со следами жестокого избиения. За смертью Джабиева последовали массовые митинги, отстранение Наниева, а затем отставка премьер-министра Эрика Пухаева и всего правительства. По делу о смерти Джабиева были задержаны восемь сотрудников МВД, после чего был отстранен от должности замглавы ведомства Андрей Цховребов. Вдова Джабиева не поверила итогам экспертизы, когда прокуратура назвала причиной его смерти сердечную недостаточность на фоне отмены наркотического препарата. Данная версия расходится и с рассказом задержанного вместе с ним Николая Цховребова о жестоких пытках. 16 декабря в прокуратуру Южной Осетии поступила судебно-медицинская экспертиза, которую родные Инала Джабиева потребовали приобщить к делу о его смерти.

Даже после начала протестов расследование не продвинулось, посетовала вдова Инала Джабиева Оксана Сотиева. Она также утверждает, что власти нарушили обещание о том, что будут знакомить ее с ходом дела. "С первых дней нас обманывают, никаких продвижений по расследованию дела нет. На пресс-конференции [президент Анатолий] Бибилов соврал, что меня, как потерпевшую, знакомят с материалами уголовного дела, чего нельзя делать по закону. Он сказал, что мне известно, кто Инала избивал и как. Это ложь", - процитировали Сотиеву сегодня "Кавказ.Реалии".

По словам вдовы, завершена повторная судмедэкспертиза, но родственников Инала Джабиева с ней пока не ознакомили. "Мы вообще не верим этой экспертизе. Я куда больше доверяю местному эксперту, которая исследовала труп. Они делали выводы из фотографий, и у нас есть все основания не доверять экспертизе министерства обороны", - подчеркнула Оксана Сотиева. Она добавила, что самостоятельно заказать экспертизу ей не позволили. "Мне сказали, что третью экспертизу должно назначить следствие. И оплатит тоже оно", - сообщила Сотиева.

Протестующих было бы больше, если бы не пандемия коронавируса, полагает она. "Сейчас идут дожди, и днем нас бывает около 70 человек. В другие дни было в среднем до 200. Люди приходят после работы и до двух часов ночи с нами стоят. А непосредственно ночью остается человек 25. Некоторые приходят и говорят, что не могут дома спать, зная, что мы здесь мерзнем", - рассказала вдова Джабиева.

Не покидают площадь и силовики. "Против нас выставили целую армию. Они дежурят с автоматами круглосуточно. Около 20 человек. Первые дни они даже к нам чай не пропускали. Ни еду, ни чай, ни кипяток. Когда мы несем газовые баллоны и их начальство рядом, то они иногда к нам подбегают и не разрешают проносить. Приходится это делать тайно, через нормальных и адекватных сотрудников. Такие тоже попадаются: кто сосед, кто родственник. Но до сих пор они не разрешают нам поставить палатку, чтобы укрыться от дождя. Утром дождь пошел, хотели укрыться, а они подошли и не разрешили. Мы под елками сидим. Мокнем, но не сильно. Мы со свекровью сменяем на посту друг друга. Два часа она, два часа я", - сообщила Сотиева.

Она также рассказала об анонимных угрозах. "Мне угрожали с левых аккаунтов, обзывали. Что только ни писали. Стыдно это вслух произносить. Одни угрожали меня побить, другие обещали плюнуть в лицо. Говорили: "Тебе в лицо прилюдно плюнуть или наедине?" Я отвечала, что давай наедине, если боишься прилюдно. Думаю, что это или родственники, или друзья обвиняемых. Но открыто никто не пишет", - подчеркнула Сотиева.

Вдова отметила, что жаловалась на угрозы в прокуратуру. "В прокуратуре мне обещали найти угрожавших через три дня. Но уже прошел месяц. До сих пор ищут", - приводятся слова Сотиевой в публикации.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Цхинвале +4, без осадков, а ночью температура воздуха упадет до -3. Днем 22 декабря ожидается дождь. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

20 декабря с участниками акции протеста встретились уполномоченный по правам человека Инал Тасоев, министр культуры Жанна Зассеева и депутаты парламента от "Единой Осетии". Они призвали покинуть центральную площадь, чтобы не замерзнуть, но активисты отказались и заявили, что не доверяют обещаниям властей. Протестующие еще в ночь на 20 декабря установили фото Джабиева и зажгли свечи в его память. При этом в нескольких метрах от него городские власти начали установку новогодней елки.

Ранее блогер Руслан Тотров сравнил вдову Инала Джабиева Оксану Сотиеву и его мать Майю Джабиеву с жительницей Северной Осетии Земфирой Цкаевой. "Эти две прекрасные осетинские женщины точно так же, как и Земфира Цкаева на севере, олицетворяют неимоверную волю к справедливости и восхитительное осетинское благородство. [...] Ни при каких обстоятельствах они не свернут со своего праведного пути", - сказал он.

Владикавказец Владимир Цкаев скончался после допроса в отделе полиции Владикавказа в ночь на 1 ноября 2015 года. В причастности к его смерти обвинены 10 полицейских. Их пытались отпустить на свободу, но митинги и замена следователей не позволили спустить дело на тормозах, отмечается в справке "Кавказского узла" "Дело Цкаева: смерть после допроса в полиции".