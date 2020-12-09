Брат Инала Джабиева допрошен после участия в протестах

09 декабря 2020, 22:27

Следователи опросили брата-близнеца Инала Джабиева в связи с его высказываниями во время акции протеста в Цхинвале. Родные Джабиева продолжают протесты в Цхинвале уже шесть дней и не намерены расходиться.

Как писал "Кавказский узел", около 20 родственников Инала Джабиева вышли 4 декабря на акцию протеста на Театральной площади в центре Цхинвала. Протестующие раскритиковали Генпрокуратуру за отсутствие результатов расследования его гибели. Вдова Джабиева Оксана Сотиева заявила, что акция проводится бессрочно. К вечеру 7 декабря число ее участников возросло до 100 человек. Несмотря на то, что силовики не дали протестующим установить палатку на площади, а также помешали провезти топливо и питание, активисты продолжили акцию протеста.

Инал Джабиев был задержан по делу о покушении на главу МВД Игоря Наниева. 28 августа Джабиев скончался. В интернете появились фото его тела со следами жестокого избиения. За смертью Джабиева последовали массовые митинги, отстранение Игоря Наниева, а затем и отставка премьер-министра Эрика Пухаева и всего правительства. По делу о смерти Джабиева были задержаны восемь сотрудников МВД, после чего был отстранен от должности их начальник, замглавы ведомства Андрей Цховребов.

Генпрокуратура Южной Осетии 8 декабря взяла объяснения и отпустила домой брата-близнеца Инала Джабиева Ацамаза Джабиева, который 6 декабря был объявлен в оперативный розыск.

"Проведены проверочные мероприятия. С Ацамаза Джабиева были взяты показания, после чего он был отпущен", - сообщил сегодня генпрокурор республики Урузмаг Джагаев. По его словам, Джабиев сам явился в генпрокуратуру, передает "Рес".

5 декабря вдова Инала Джабиева Оксана Сотиева заявила о задержании трех участников акции протеста, МВД эту информацию не подтвердило. Генпрокуратура Южной Осетии объявила в розыск брата Инала Джабиева Ацамаза. По данным ведомства, Ацамаз Джабиев 11 ноября обругал нецензурными словами силовиков в помещении прокуратуры, а затем на акции 4 декабря "публично оскорблял представителей власти".

Оксана Сотиева сегодня рассказала, что власти пытаются уговорить протестующих покинуть Театральную площадь, обещая, что расследование будет завершено в течение двух месяцев. Но Джабиевы больше не верят таким обещаниям, говорится в сообщении Telegram-канала «Основа» (1832 подписчика).

«С каждым днём протестующих становится все больше и больше. Семью Инала Джабиева уже подержали известный пластический хирург Казбек Кудзаев (отец рэпера Мияги), борец вольного стиля Аслан Сотиев, афганцы Южной Осетии», - говорится в сегодняшнем сообщении Telegram-канала «БОНВӔРНОН» (1151 подписчик), который регулярно публикует информацию о проходящей акции протеста, в том числе и видео с площади.

Сотрудники правоохранительных органов круглосуточно охраняют Театральную площадь и близлежащую территорию, а также патрулируют улицы Цхинвала. В целях обеспечения охраны общественного порядка и безопасности ограничено и движение автотранспорта на некоторых перекрестках улиц в центре города. Личный состав полиции до особого распоряжения был переведен на усиленный вариант несения службы, передает со ссылкой на информацию МВД Южной Осетии "Рес".

Когда прокуратура назвала причиной смерти Джабиева сердечную недостаточность на фоне отмены наркотического препарата, вдова Джабиева отказалась верить итогам этой экспертизы. Данная версия расходится и с рассказом задержанного вместе с ним Николая Цховребова о жестоких пытках. В конце ноября депутаты пригласили генпрокурора Джагаева и судмедэксперта Южной Осетии Зарину Дзагоеву в парламент для обсуждения хода расследования смерти Инала Джабиева, но остались неудовлетворенными их ответами.

Напомним, вечером 4 декабря к участникам акции вышел врио министра внутренних дел Южной Осетии Мераб Пухаев и призвал собравшихся разойтись. Пухаев пообещал протестующим, что виновные будут наказаны. Однако активисты продолжили акцию протеста. 7 декабря участники акции растянули полиэтилен после того, как силовики не дали им установить палатку.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в Цхинвале облачно, температура воздуха 0 градусов при ветре 4 метра в секунду. Днем 10 декабря осадков не ожидается, температура воздуха составит +4 градуса. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии.