"Мемориал" признал Рашида Майсигова политзаключенным

11 декабря 2020, 14:27

Рашида Майсигова, осужденного за хранение наркотиков и обвиненного в призывах к сепаратизму, преследуют по политическим мотивам, заявил сегодня Правозащитный центр "Мемориал", потребовав освободить ингушского журналиста.

Как писал "Кавказский узел", 16 сентября Магасский райсуд признал журналиста Рашида Майсигова виновным в хранении наркотиков и приговорил его к трем годам колонии общего режима. Майсигов не признавал свою вину и просил суд оправдать его. Адвокат Магомед Аушев назвал приговор несправедливым и необоснованным и заявил, что будет обжаловать его вплоть до ЕСПЧ.

Рашид Майсигов сотрудничал с изданием "Фортанга", которое освещало протесты в Ингушетии в марте 2019 года. Журналист жаловался на анонимные угрозы, связанные с его работой. Задержали Майсигова после обысков в его доме, где силовики нашли пакет с белым порошком и листовки с призывом об отделении Ингушетии от России. После задержания Майсигов рассказал, что его пытали. 23 января в отношении Майсигова было возбуждено второе уголовное дело - по статье о публичных призывах к сепаратизму.

Правозащитный центр «Мемориал» считает Рашида Майсигова политическим заключённым, сообщила сегодня пресс-служба "Мемориала". "Мы считаем, что журналиста из Ингушетии преследуют в связи с реализацией права на свободу слова. Цель репрессий - прекратить критику власти и запугать общество. ​Мы требуем освободить Рашида Майсигова и наказать виновных в его преследовании", - говорится в сообщении, размещенном на сайте организации.

Обвинение Майсигова в хранении наркотиков правозащитники сочли несостоятельным. "Майсигов подробно описал в суде как его пытали - били током, подключая провода к мочкам ушей, душили и угрожали обвинением в государственной измене, если он не подпишет признательные показания. Майсигов согласился оговорить себя. Позже, во время официального допроса в присутствии адвоката, он отказался от признательных показаний", - сообщил "Мемориал".

Достоверность результатов исследования смывов с рук Майсигова, показавшего следы наркотиков, вызывает серьёзные сомнения, подчеркнули правозащитники. "Все остальные проведённые исследования не выявили таких следов. Всё вместе это даёт нам веские основания полагать, что наркотики Рашиду Майсигову были подброшены", - говорится в публикации.

Редактор "Фортанги" Изабелла Евлоева ранее выразила уверенность, что дело Майсигова сфабриковано, и предположила, что эпизод с призывом к сепаратизму направлен в основном против нее. По словам журналистки, Майсигова вынудили подписать показания, согласно которым листовки ему прислала Евлоева и поручила их распространять.

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