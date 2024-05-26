Мэр Мартакерта Миша Гюрджян арестован на два месяца

26 мая 2024, 01:18

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Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал мэра города Мартакерт Мишу Гюрджяна на два месяца, сообщил адвокат Арсен Бабаян.

Как писал "Кавказский узел", 25 мая стало известно, что силовики задержали в Ереване мэра Мартакерта Мишу Гюрджяна по подозрению в мошенничестве. По словам адвоката, в основе обвинения Гюрджяна та же причина, что и в основе обвинения мэра Аскерана - он привез с собой в Армению машину, находящуюся на балансе общины.

Суд удовлетворил 25 мая ходатайство следствия об аресте мэра города Мартакерт Нагорного Карабаха в качестве меры пресечения. Об этом сообщил на своей странице в Facebook* адвокат Арсен Бабаян.

По его словам, суд арестовал Гюрджяна на два месяца. Ходатайство рассмотрел судья Давид Аграманян.

Бабаян добавил, что изучение материалов дела, которые были представлены суду вместе с ходатайством, подтверждают версию о том, что Гюрджяна арестовывают с единственной целью - терроризировать карабахцев перед назначенным на 26 мая митингом движения "Тавуш во имя родины".

"Ноль преступлений, ноль обоснований для ареста. Поступок Гюрджяна не только не преступный, но поощрительный. Он пытался сохранить имущество, принадлежащее Арцаху (Нагорному Карабаху)", - отметил Бабаян.

"Кавказский узел" также писал, 24 мая стало известно о задержании мэра Аскерана Айка Шамиряна, он подозревается в мошенничестве и хищении в особо крупном размере. Защита бывшего мэра назвала уголовное преследование политическим. Адвокат отметил, что Шамирян активно участвовал в акциях оппозиционного движения, возглавляемого архиепископом Багратом Галстяном.

В Армении с 19 апреля проходят массовые акции протеста против делимитации армяно-азербайджанской границы. 10 мая активисты, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, начали акции неповиновения. Если протестное движение поддержат политики и появится кандидат в премьеры, то активисты могут добиться отставки Пашиняна, отметили 13 мая опрошенные "Кавказским узлом" армянские аналитики.

Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел".

О том, что думают эксперты и жители сел об обстановке и перспективах жизни в анклавах и приграничных селах по обе стороны неуточненной границы, можно прочитать в материале "Маленькие анклавы с большим значением: готовы ли Азербайджан и Армения миром решить территориальные споры?", опубликованном на "Кавказском узле". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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