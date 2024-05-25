Мэр Мартакерта задержан по делу о мошенничестве

25 мая 2024, 10:59

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Силовики задержали в Ереване мэра Мартакерта Мишу Гюрджяна по подозрению в мошенничестве, сообщил адвокат. Он назвал уголовное преследование Гюрджяна политическим.

По словам адвоката Рубена Меликяна, силовики задержали мэра города Мартакерт Мишу Гюрджяна по подозрению в мошенничестве.

"Но здесь явно политическая подоплека существует", – написал на своей странице в Facebook* Меликян, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Адвокат добавил, что в основе обвинения Гюрджяна лежит та же причина, что и в основе обвинения мэра Аскерана – Гюрджян также привез с собой в Армению машину, находящуюся на балансе общины.

"В деле, как и в деле мэра Аскерана, нет никого, кто бы предъявил жалобу на Гюрджяна. Также неизвестно, кто пострадавшая сторона", – отметил Меликян. Он выразил уверенность, что причиной задержания Гюрджяна является его встреча с лидером движения "Тавуш во имя родины" архиепископом Багратом Галстяном.

Бывшие руководители непризнанной Нагорно-Карабахской Республики фактически не контролируют ситуацию в Арцахе (Нагорном Карабахе). После массового выезда жителей Нагорного Карабаха в Армению президент непризнанной республики подписал указ о прекращении ее существования, госслужащие были уволены, однако высшие руководители продолжили работу в Ереване.

Напомним, азербайджанское название Мартакерта – Агдере.

"Кавказский узел" также писал, 24 мая стало известно о задержании мэра Аскерана Айка Шамиряна, он подозревается в мошенничестве и хищении в особо крупном размере. Защита бывшего мэра назвала уголовное преследование политическим. Адвокат отметил, что Шамирян активно участвовал в акциях оппозиционного движения, возглавляемого архиепископом Багратом Галстяном.

В Армении с 19 апреля проходят массовые акции протеста против делимитации армяно-азербайджанской границы. 10 мая активисты, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, начали акции неповиновения. Если протестное движение поддержат политики и появится кандидат в премьеры, то активисты могут добиться отставки Пашиняна, отметили 13 мая опрошенные "Кавказским узлом" армянские аналитики.

Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел".

О том, что думают эксперты и жители сел об обстановке и перспективах жизни в анклавах и приграничных селах по обе стороны неуточненной границы, можно прочитать в материале "Маленькие анклавы с большим значением: готовы ли Азербайджан и Армения миром решить территориальные споры?", опубликованном на "Кавказском узле". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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