Силовики и скорая помощь у дома Алханова. Стоп-кадр видео Росгвардии от 25.05.24, https://t.me/rosgvardszo/5817

26 мая 2024, 00:19

Опубликовано видео из квартиры Лечи Алханова в Санкт-Петербурге

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики после штурма квартиры открывшего огонь по полицейским Лечи Алханова нашли несколько единиц оружия, следует из видео с места событий. Алханов умер после штурма в результате контузии, заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн. По его данным, уроженец Чечни был неоднократно судим, в том числе за убийство.

Как писал "Кавказский узел", силовики во время штурма квартиры в Санкт-Петербурге убили уроженца Чечни, который открыл огонь по сотрудникам полиции. Глава Минпечати Чечни заявил, что стрелявший по силовикам Лечи Алханов был психически нездоров.

Управление Росгвардии по Северо-Западному округу опубликовало видео первых минут после штурма в квартире Лечи Алханова. Как следует из видео, на входе в квартиру повреждена дверь, сама квартира сильно задымлена, находящиеся в ней силовики преимущественно в респираторах. В комнате видны ноги человека, лежащего на полу, около него стоит один из силовиков. Также на полу лежит оружие.

Силовики нашли в квартире два обреза и два пистолета, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

"Алханову было 59 лет, многократно судим (по 10 статьям УК РФ и УК РСФСР, включая убийство), основную часть жизни провел в местах лишения свободы. Сегодня в магазине в ходе бытового конфликта он ранил из травматического пистолета человека, после чего ушел к себе на съемную квартиру (улица Народная, 5/2). Когда подъехали сотрудники полиции и вызванный наряд вневедомственной охраны Росгвардии, рецидивист открыл по ним стрельбу", - заявил он. 

По его словам, всех жильцов соседних квартир эвакуировали, а после безуспешных переговоров было принято решение штурмовать расположенную на восьмом этаже квартиру. "Спецназ проник в квартиру через балкон, применив светошумовые гранаты", - сообщил он, отметив, что Алханов был "нейтрализован и задержан".

В другом сообщении он уточняет, что Алханов скончался через 30-40 минут после операции силовиков. "Он не был застрелен, как пишут СМИ, а, вероятнее всего, получил тяжелые контузии", - написал депутат.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Межиев после перестрелки в Старом Ачхое призвал жителей Чечни следить за семьями", "Атмосфера жестокости в Чечне обусловила убийство Гакаева", "Кадыров отчитался о проверке родных убитых в Ингушетии боевиков".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

26 мая 2024, 01:18

25 мая 2024, 23:24

25 мая 2024, 22:41

25 мая 2024, 22:16

25 мая 2024, 21:20

  • Ильхам Алиев помиловал 154 осужденных

    Распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева помилованы 154 осужденных. Из них 63 человека освобождены от наказания в виде лишения свободы, 52 осужденным срок оставшегося тюремного наказания сокращен наполовину.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи