Опубликовано видео из квартиры Лечи Алханова в Санкт-Петербурге

26 мая 2024, 00:19

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Силовики после штурма квартиры открывшего огонь по полицейским Лечи Алханова нашли несколько единиц оружия, следует из видео с места событий. Алханов умер после штурма в результате контузии, заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн. По его данным, уроженец Чечни был неоднократно судим, в том числе за убийство.

Как писал "Кавказский узел", силовики во время штурма квартиры в Санкт-Петербурге убили уроженца Чечни, который открыл огонь по сотрудникам полиции. Глава Минпечати Чечни заявил, что стрелявший по силовикам Лечи Алханов был психически нездоров.

Управление Росгвардии по Северо-Западному округу опубликовало видео первых минут после штурма в квартире Лечи Алханова. Как следует из видео, на входе в квартиру повреждена дверь, сама квартира сильно задымлена, находящиеся в ней силовики преимущественно в респираторах. В комнате видны ноги человека, лежащего на полу, около него стоит один из силовиков. Также на полу лежит оружие.

Силовики нашли в квартире два обреза и два пистолета, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

"Алханову было 59 лет, многократно судим (по 10 статьям УК РФ и УК РСФСР, включая убийство), основную часть жизни провел в местах лишения свободы. Сегодня в магазине в ходе бытового конфликта он ранил из травматического пистолета человека, после чего ушел к себе на съемную квартиру (улица Народная, 5/2). Когда подъехали сотрудники полиции и вызванный наряд вневедомственной охраны Росгвардии, рецидивист открыл по ним стрельбу", - заявил он.

По его словам, всех жильцов соседних квартир эвакуировали, а после безуспешных переговоров было принято решение штурмовать расположенную на восьмом этаже квартиру. "Спецназ проник в квартиру через балкон, применив светошумовые гранаты", - сообщил он, отметив, что Алханов был "нейтрализован и задержан".

В другом сообщении он уточняет, что Алханов скончался через 30-40 минут после операции силовиков. "Он не был застрелен, как пишут СМИ, а, вероятнее всего, получил тяжелые контузии", - написал депутат.

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