Обвинение запросило пять лет для Майсигова

09 сентября 2020, 22:22

Гособвинитель потребовал в суде назначить пять лет колонии для ингушского журналиста Рашида Майсигова, обвиненного в хранении наркотиков. Защита заявила, что следствие не предоставило убедительных доказательств вины журналиста.

Как писал "Кавказский узел", 7 июля суд объявил о завершении судебного следствия по делу Рашида Майсигова. Адвокаты смогли убедить суд исследовать и приобщить к делу записи осмотра силовиками дома журналиста. 24 июля домашний арест Майсигова был продлен на три месяца, а прения по делу отложили по просьбе прокурора.

Рашид Майсигов сотрудничал с изданием "Фортанга", которое освещало протесты в Ингушетии в конце марта 2019 года. Журналист жаловался на анонимные угрозы, связанные с его работой. Задержали Майсигова 12 июля после обысков в его доме, где силовики нашли пакет с белым порошком. Журналиста обвинили в хранении наркотиков в особо крупном размере, вину он не признает. Майсигов рассказал, что его пытали. Его задержание совпало с блокировкой сайта "Фортанга", которая была снята после удаления редакцией комментария с запрещенной информацией.

На заседании Магасского районного суда сегодня присутствовали адвокат Магомед Аушев, мать Майсигова и сотрудник Правозащитного центра “Мемориал”.

Прокурор запросил для Майсигова пять лет колонии общего режима, а также потребовал взять его под стражу в зале суда

Отметим, максимальное наказание по статье о приобретении и хранении наркотиков в крупном размете (ч. 2 ст. 228 УК России) до 10 лет лишения свободы.

Магомед Аушев возразил гособвинителю, указав, что у следствия недостаточно доказательств вины подзащитного в хранении наркотиков. "В ходе обыска велась видеосъемка, хотя силовики утверждали, что нет. Нет ее и в материалах дела", - сказал адвокат. По его словам, фрагменты оперативной съемки обыска у Майсигова попали в Интернет. "Нам не ясно, кто открыл дверь силовикам при обыске: то ли сам Майсигов, то ли мать… Почему тогда Майсигов не избавился от наркотиков, у него было достаточно времени на это?" - задался вопросом Аушев.

Он также подверг сомнению результаты экспертизы. "На пакете с наркотиком не обнаружены отпечатки и ДНК Майсигова. Наркотик на его руки мог попасть с ручки, которую оперативники ему дали, чтобы подписать протокол, предположил адвокат. "Сотрудники наркоконтроля работают с этими веществами, поэтому такое вполне вероятно", - считает он.

Рашид Майсигов заявил в суде, что "полностью поддерживает адвоката".

"Рашида преследуют за его позицию, озвученную в ходе протестов против передачи республиканских территорий (передачи части ингушских земель Чечне. - Прим. "Кавказского узла"), за его информационную деятельность", - сказал Аушев корреспонденту "Кавказского узла" после заседания. Адвокат также указал, что "любая связь - интернет, телефон сейчас ему (Майсигову) запрещена".

Майсигова преследуют по политическим мотивам, также считает сотрудник ингушского "Мемориала" Тимур Акиев. "Следим за (Майсигова) его судьбой с начала судебного разбирательства… Есть основания полагать, что Майсигова преследуют за его деятельность на оппозиционном ресурсе, который освещал протестные события в Ингушетии осень-весной 2019 года. Все доводы защиты указывают на это", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Следующее заседание суда по этому делу намечено на 16.00 мск 15 сентября.

В отношении Майсигова 23 января было возбуждено дело по статье о публичных призывах, направленных на нарушение территориальной целостности России с использованием средств массовой информации. Силовики утверждают, что в одной из комнат дома нашли листовки с призывом об отделении Ингушетии от России и присоединении к Грузии, рассказал Магомед Аушев.

Дело Майсигова о публичных призывах к нарушению территориальной целостности России, поступило в суд 6 июля, заседание назначено на 30 сентября, говорится в карточке дела на сайте Магасского райсуда.

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов". Информация о задержаниях активистов приведена в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".