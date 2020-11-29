Жители Лагани призвали пересмотреть тарифы на воду из-за ее качества

29 ноября 2020, 14:39

Тарифы на водоснабжение в Лагани должны быть пересмотрены в связи с загрязнением воды, указали горожане. Качество водопроводной воды в Лаганском районе улучшилось, но в ней превышено содержание хлороформа, а на полноценную очистку денег в бюджете района нет, сообщили чиновники.

Как писал "Кавказский узел", 7 августа глава Лаганского района Очир Очиров сообщил, что вода в Лагани постепенно очищается от химических примесей, однако для окончательного решения проблемы планируется заменить фильтрующие элементы водоочистных сооружений. Поскольку водопроводная вода оставалась непригодной для приготовления пищи из-за обнаруженных в ней пестицидов, жителям Лагани было предложено набирать питьевую воду из установленных в городе емкостей. Горожане пожаловались, что им иногда приходится покупать воду в магазине.

О том, что водопроводная вода в Лагани и селах Красинское и Северное признана непригодной для питья и приготовления пищи, поскольку содержит опасные для здоровья человека пестициды, Роспотребнадзор Калмыкии сообщил 27 июля. Содержание химического вещества дихлордифенил трихлорметилметан (ДДТ) в питьевой воде в Лагани превысило предельно допустимую концентрацию в 1,5 раза, гексахлорбензола – в два раза, уточнил главный санитарный врач Калмыкии.

Жители Лагани по-прежнему опасаются пользоваться водой из крана



Проблема с качеством водопроводной воды до сих пор не решена, рассказала 28 ноября корреспонденту "Кавказского узла" жительница Лагани Гиляна. По ее словам, вода стала пахнуть меньше, но сам факт, что она до сих пор не очищена от пестицидов, вынуждает ее семью принимать меры предосторожности. "Запах тины от воды стал не таким явным, как раньше. Хотя, возможно, я просто уже привыкла. Конечно, для бытовых нужд приходится использовать воду из-под крана. Когда мою посуду или полы, надеваю резиновые перчатки – мало ли какие последствия могут быть для кожи. Но купаться все равно приходится водопроводной водой – деваться некуда", – сказала Гиляна.

Власти района должны прекратить взимать плату за некачественную воду, считает она. "Меня возмущает, что мы покупаем питьевую воду в магазине, а с нас берут оплату за отравленную водопроводную воду. В Лагани зарплаты невысокие, любые дополнительные расходы – нагрузка на семейный бюджет. А ведь есть те, кто живет на одну пенсию, есть матери-одиночки, многодетные семьи. Думаю, лаганцы не должны платить за воду, пока ее показатели не придут в норму", – сказала женщина.

Проблема должна решаться на уровне властей республики или даже страны, уверена жительница Лагани Валентина. "Прошло четыре месяца! До сих пор не названа причина. Республика выделила средства, но их оказалось недостаточно. И теперь нам заявляют, что проблема неизвестно когда решится, потому что для очистки воды нужны большие деньги, которых нет. Как это понимать? В воде обнаружены запрещенные к использованию химические вещества! Разве этот вопрос не должен был решиться оперативно? Если есть сомнения, где находится источник заражения – в Калмыкии или Астраханской области, почему бы федералам не провести собственное расследование? Почему республика не обращается в Москву за помощью, раз не может справиться самостоятельно?" – поделилась возмущением женщина с корреспондентом "Кавказского узла".

Житель Лагани Вадим признался, что старается по возможности покупать воду, но загрязнений в водопроводной воде не замечает. "Вроде она очистилась. Запаха нет, цвет нормальный. Мы стараемся покупать воду. Но если покупная кончилась – не успели или забыли купить – то можем сварить чай из водопроводной воды. Никаких посторонних вкусов я не замечаю", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" мужчина.

24 ноября в Instagram-паблике "Доска позора. Элиста" появилась публикация с требованием ознакомить жителей района с результатами анализов воды. "Почему прекращена доставка питьевой воды жителям? Проблема фильтрации воды решена или я что-то не знаю? Кто-то видел последние результаты анализов воды из-под крана? Если таковые существуют, почему администрация РМО [их] не опубликует и не ознакомит общественность <…> Складывается впечатление, что чиновники перешли в фазу молчания и рады, что неудобных вопросов стало меньше. Типа все привыкли и решили для себя: пьем из крана или покупаем. Это все понятно, и пить мы согласны, но зачем держать людей в неведении <…> Две недели назад лично мне говорили, что воду взяли на анализ. Покажите результат", – написала пользователь под ником elena_kuligina07. К 29 ноября ее пост набрал 124 "лайка", под ним размещено 12 комментариев.

Авторы некоторых из них также указали на проблемы с водой. "Вода зеленая, пахнет тиной, гнилью. Приходится кипятить, но все равно запах остается", – написал, в частности, yan_ran62. "Летом вообще купаться нельзя было, ужасно воняло дустом, голова кружилась. У некоторых [жителей Лаганского района] цыплята и живность мелкая померла. Потому что концентрация была такой сильной, ну, просто ужас", – посетовала aisa_ochirova.

ДДТ – один из самых экологически опасных инсектицидов. Широко распространённое бытовое название ДДТ — "дуст". Он отличается высокой устойчивостью и концентрируется из окружающей среды живыми организмами, накапливается в тканях печени, почек и мозга млекопитающих, в том числе и человека, говорится в информации на портале "Академик.ру".

"Иногда воняет хлоркой, от горячей воды все руки трескаются. В других городах все нормально с кожей, а здесь на одни мази работаем", – пожаловалась arseneva238. "Это точно, руки не заживают. В Элисте пять дней была, руки сами зажили быстро. А в Лагань приехала, опять все руки до крови порвались, чешутся невозможно", – подтвердила paramonova_marina08.

На обращение отреагировал глава Лаганского района. "Завтра [25 ноября] я выйду в эфир и дам пояснения", – пообещал Очир Очиров в своем комментарии.

Видеообращение Очирова с разъяснениями о ситуации с водой появилось на странице администрации Лаганского района в Instagram 25 ноября. Качество воды улучшается, но по данным Роспотребнадзора, в ней все еще превышена норма содержания хлороформа, рассказал, в частности, чиновник. В комментариях некоторые пользователи соцсети предложили властям "пересмотреть тариф на воду". "Почему не делают перерасчет? Вам не кажется, что 72 рубля 68 копеек – это дороговато для технической воды", – обратилась к Очирову nadezhda_nadezhda74. "Почему стоимость так называемой воды превышает допустимые пределы? Астрахань, Москва – чуть больше 30 рублей за куб", – возмутился пользователь bestofthe667.

На решение проблемы с водой у местных властей нет денег

В анализах лаганской водопроводной воды наблюдается положительная динамика, но использовать ее для питья по-прежнему нельзя из-за высокого содержания хлороформа, подтвердил 27 ноября корреспонденту "Кавказского узла" глава управления Роспотребнадзора по Калмыкии Джангар Санджиев.

"Хлороформ – это вещество, которое образуется при соединении органических веществ и хлорки из-за хлорирования воды. Содержание хлороформа в водопроводной воде Лагани сейчас на уровне одного ПДК – предельно допустимой концентрации. Использовать ее для питья нельзя", – пояснил главный санитарный врач республики.

Пока невозможно назвать даже примерную дату, когда вода станет пригодной для питья и приготовления пищи, признал чиновник. "Там потребуются многомиллионные вложения. Надо будет бороться с цветением Красинского водохранилища (откуда вода поступает в водопроводы Лагани, Красинского и Северного, – прим. "Кавказского узла"). Его нужно очищать, убирать донные осадки, выкашивать всю растительность, заполнять водой. Кроме того, потребуется провести коагуляцию, осветление воды [с применением химических реактивов-коагулятов]. Руководство Лаганского района уже подсчитало, что им нужно более 26 миллионов рублей на все эти работы", – сказал глава регионального Роспотребнадзора.

Администрация Лаганского района действительно получила коммерческое предложение от одной из компаний – провести очищение воды от пестицидов методом коагуляции за 26,3 миллиона рублей, но таких денег в бюджете района нет, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" глава района Очир Очиров.

"Мы направили в министерство ЖКХ Калмыкии просьбу изыскать средства на коагуляцию, но ответ пока не получили. Ранее республика выделила нам 8,6 млн рублей. Большую часть этих средств мы уже потратили на подвоз воды из Улан-Хола (поселок Лаганского района, подключенный к системе Лиманского водоснабжения Астраханской области. – Прим. "Кавказского узла"), на ремонт очистных сооружений. Полностью заменили фильтрующие элементы на очистных. Провели работу на Красинском водохранилище: убрали тину, покосили камыш. Сейчас у нас осталось где-то 2,5 млн рублей", – рассказал Очиров.

По его словам, в настоящее время разрабатывается проект строительства новой станции водоподготовки для очистки воды в Лагани, селах Красинское и Джалыково. "Деньги на разработку проектно-сметной документации уже выделены. Подрядчик даст нам ответ, сколько будут стоить новые очистные. И, надеюсь, мы сможем выбить финансирование по госпрограмме «Чистая вода», чтобы решить проблему кардинально", - добавил глава района.

Районные власти приостановили подвоз населению питьевой воды, пояснил он. "Мы заполняли бочки, но пришли морозы. Возможно, мы разместим емкости в спортзалах – сейчас прорабатываем этот вопрос. Водовозов у нас нет. К тому же люди уже не всегда выходят, чтобы набрать воду: в кранах-то вода есть. Водовоз простаивает", - сказал Очиров.

Источник загрязнения воды пестицидами пока не установлен

Причина попадания пестицидов в воду по-прежнему не установлена, сообщил глава Лаганского района. "Мы ищем альтернативные лаборатории, – и у нас уже есть договоренность с астраханским центром эпидемиологии, – чтобы перепроверить несколько источников, понять, почему у нас такая вода. Причину загрязнения выясняли все контролирующие структуры, но так и не смогли прийти к единому мнению. Часть экспертов говорит, что сказалось цветение водорослей, кто-то считает, что химические вещества были в донных отложениях", – сказал он.

Версию Очирова о том, что источник отравления находится в Астраханской области, специалисты Роспотребнадзора и Росприроднадзора этого региона не подтвердили, добавил Очир Очиров. "Они ответили, что на своей территории ничего не выявили, а проверки на нашей территории – вне их компетенции", – сообщил глава Лаганского района.

По его предположению, причинами несоответствия воды нормам Роспотребнадзора являются "с каждым разом повышающиеся требования к качеству питьевой воды, очень старое оборудование систем очистки и разведения воды", а также "отсутствие денег в районе и республике".

"Трубы все сгнили – 98 процентов изношенности. Система очистки советских времен уже давным-давно устарела. Требования к качеству воды все время повышаются. Чтобы им соответствовать, надо решать вопрос кардинально. [...] Но в целом для бытовых нужд все лаганцы пользуются водопроводной водой. Ничем она уже не пахнет и цвет у нее давным-давно нормальный", – заверил Очиров.

Согласно протоколу лабораторных испытаний, проведенных "Центром гигиены и эпидемиологии в Республике Калмыкия" 12 ноября, органолептический анализ показал, что запах и мутность лаганской водопроводной воды находятся в пределах нормы, при этом цветность составила 20,7 градуса при величине допустимого уровня 20. Количественный химический анализ выявил повышенное содержание хлороформа (0,30 мг на литр при допустимом уровне 0,06) и ДДТ (0,0030 мг на кубический дециметр при допустимом уровне 0,002). Фотокопия протокола была размещена 25 ноября в Instagram-аккаунте администрации Лаганского района и опубликована в газете "Степные вести" 27 ноября.

Срок проверки по факту попадания пестицидов в водопроводную воду в Лаганском районе продлен до 10 декабря, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница пресс-службы прокуратуры Калмыкии. "Информация о результатах проверки появится у нас 11 декабря", – пояснила она.