Жители Чечни пожаловались на качество питьевой воды

31 мая 2020, 19:06

Отключения воды в Грозном и Урус-Мартане происходят регулярно, а качество воды после каждого отключения снижается, сообщили местные жители. "Водоканал" отреагировал на пост о грязной воде в Instagram призывом "не вбрасывать негатив в соцсети".

Замена ветхих водопроводных линий в Чечне не решила проблему с подачей чистой питьевой воды в дома жителей республики: водоснабжение периодически отключают, а после каждого отключения из кранов течет грязная вода, непригодная для употребления, сообщили местные жители корреспонденту "Кавказского узла".

«Воду нам отключили вчера (30 мая) ночью, и ее до сих пор еще нет. Пришлось купить в магазине два баллона с водой, чтобы приготовить еду и на другие нужды. До «Водоканала» не дозвонился, а в диспетчерской мэрии сказали, что вода отключена не только у нас, но и практически на всех центральных улицах, из-за порыва линии в районе улицы Лорсанова. Вернуть воду обещали сегодня ближе к вечеру. После возобновления подачи, она бывает очень грязной, и ее просто невозможно пить. Надо ждать минут 30-40, пока очистится», - рассказал житель Ленинского района Грозного Иса.

Жительница Старопромысловского района Грозного Хадишат отмечает, что замена труб проблему грязной воды не решила. По словам женщины, трубы в ее районе заменили год назад.

"Тогда обещали, что вода будет чистой, так как в нее не будет попадать ржавчина. Ржавчины сейчас действительно нет, но после каждого отключения у нас из водопроводного крана начинает течь грязная вода, с какими-то водорослями, шерстинками. Работники «Водоканала» на жалобы всегда говорят одно, мол, надо просто подождать, пока вода очистится», - сказала она.

Отключение воды в Старопромысловском районе было 30 мая, рассказала другая местная жительница, Лиза. "Вчера днем у нас отключилась вода. Несколько раз звонили диспетчерам «Водоканала» и городской мэрии, но на звонки не ответили. Воду нам вернули только через несколько часов, но она была мутной. Минут 30 ждала, пока очистится, только после этого залила в чайник. Так всегда случается после отключения и повторной подачи. Линии нам меняли, на водозаборе ремонт был, но вода от этого лучше не стала", - посетовала она.

«Сейчас наступает лето, будет жара, отключения в этот период случаются довольно часто, мы это знаем по опыту прошлых лет. Пора бы руководству заняться этим серьезно», - отметил житель Октябрьского района Грозного Ислам. «Отключения воды бывают время от времени, иногда на несколько часов, иногда и на сутки. Позавчера (29 мая) было отключение на несколько часов», - сказал житель района Магомед корреспонденту "Кавказского узла".

Работник компании «Водоканал» назвал причиной отключений водоснабжения в Грозном изношенностью водопроводных сетей. «Линии ветхие, изношены, отсюда и отключении. Замена старых водопроводов на новые в городе ведется не первый год, но заменить одномоментно все линии, мы не можем, отсюда и периодически возникающие проблемы», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В Instagram-сообществе chp.grozny_95 опубликовано видео с льющейся из водопроводного крана грязной водой. Вода, которая наливается в белую ванну, имеет темно-коричневый цвет. В посте от 28 мая отмечается, что оно получено от подписчика из города Урус-Мартан. К 18.50 мск 31 мая запись набрала 17015 просмотров и 98 комментариев.

"За это нужно деньги платить?" - возмутился saadinbmuaz, комментарий которого перевел с чеченского корреспондент "Кавказского узла". "Как эта вода похожа на нашу", - отметила hadishka__24. «На «Автотресте» в Грозном то же самое, сочувствую», – написал zamzamaaaaaan.

"Факт, что вода грязная очень. Меняли трубы, (говорили, что) вода будет чистой, неделями сидели без воды, а вода лучше не стала», - написал пользователь kitana_90_____________.

Комментарий под видео оставил и представитель «Водоканала», использующий аккаунт vodokanal.grozny. Он призвал «не вбрасывать негатив в соцсети». «Адрес можете указать. Обычно такая вода бывает после ремонта железных водопроводов, воду надо сливать-сбрасывать пока не прочиститься. И еще, не надо (...) и весь негатив вбрасывать в соц.сети. Если возникают проблемы звоните нам, приедем разберемся, объясним, исправим ситуацию», - говорится в комментарии vodokanal.grozny.

В Урус-Мартане есть проблемы с водой, подтвердил местный житель Сайд-Ахмад. «Это случается или после ливней, или после многочасового отключения. Вместо воды из крана начинает течь какая-то мутная жижа коричневого цвета, с неприятным запахом. И такое у нас случается достаточно часто», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

«Проблемы с питьевой водой у нас никак не заканчиваются. Вчера минут 40 вместо воды какая-то муть текла, ее не то что пить, - даже для мытья полов использовать страшно», - утверждает местная жительница Зарета.

В республиканском управлении Роспотребнадзора утверждают, что качество питьевой воды в регионе соответствует установленным нормам. «В водозаборах вода отвечает всем действующим стандартам. Загрязнение происходит либо в открытых источниках, после ливней и подъема уровня воды в реках, либо в разводящих сетях, где в воду попадает ржавчина с металлических труб», - объяснил сотрудник ведомства корреспонденту "Кавказского узла".