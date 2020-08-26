Жителям Лагани предложено набирать питьевую воду из установленных в городе емкостей

26 августа 2020, 19:15

Уже месяц водопроводная вода в Лаганском районе Калмыкии остается непригодной для приготовления пищи из-за обнаруженных в ней пестицидов. Для решения проблем с подвозом питьевой воды населению в Лагани устанавливаются бочки общим объемом 13,5 тонн. Жители пожаловались, что им иногда приходится покупать воду в магазине.

Как писал "Кавказский узел", 7 августа глава Лаганского района сообщил, что вода в Лагани постепенно очищается от химических примесей, однако для окончательного решения проблемы планируется заменить фильтрующие элементы водоочистных сооружений. Местные жители заявили, что подвоз питьевой воды в Лагани организован плохо, а от воды из-под крана по-прежнему исходит резкий запах.

О том, что водопроводная вода в Лагани и селах Красинское и Северное Лаганского района признана непригодной для питья и приготовления пищи, поскольку содержит опасные для здоровья человека пестициды, Роспотребнадзор Калмыкии сообщил 27 июля. Содержание химического вещества дихлордифенил трихлорметилметан (ДДТ) в питьевой воде в Лагани превысило предельно допустимую концентрацию в полтора раза, гексахлорбензола – в два раза, уточнил главный санитарный врач Калмыкии.

Вода в районе остается непригодной для питья и приготовления пищи

Водопроводная вода в Лагани и селах Красинское и Северное остается непригодной для приготовления пищи, ее качество не улучшится, пока не будут заменены фильтрационные загрузки в водохранилище, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» глава управления Роспотребнадзора по Калмыкии Джангар Санджиев.

«Воду по-прежнему использовать нельзя. И пока не заменят загрузку фильтров, так и будет. Насколько я знаю, руководство района сейчас как раз занимается соответствующими вопросами. Для этих целей республика выделила более восьми миллионов рублей», - сказал Санджиев.

ДДТ – один из самых экологически опасных инсектицидов. Широко распространённое бытовое название ДДТ — "дуст". Он отличается высокой устойчивостью и концентрируется из окружающей среды живыми организмами, накапливается в тканях печени, почек и мозга млекопитающих, в том числе и человека, говорится в информации на портале "Академик.ру".

В свою очередь глава Лаганского района Очир Очиров убежден, что замена фильтров и очистка водохранилища не решат вопрос содержания в воде пестицидов, поскольку источник отравления воды находится «где-то в Астраханской области».

«Эксперты по строительству [очистных сооружений], эксперты по воде дали свою оценку и пришли к выводу, что вредные химические вещества содержатся в исходной воде. Источник проблемы надо искать где-то в Астраханской области. У них в Лиманском районе точно такая же проблема. Так что это вопрос экологии. Мы уже направили запросы в астраханские Роспотребнадзор и Росприроднадзор, но ответы пока не получили», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Очиров.

По его словам, в район пока поступила лишь половина суммы, выделенной правительством Калмыкии на очистку воды. «Вчера (25 августа) до нас дошло четыре миллиона рублей. Но остальные тоже придут, соглашение подписано, поэтому помощь республики неоценима. До этого мы полностью работали в долг. Демонтировали очистные сооружения, закупили 57 тонн новых загрузок для фильтров. Частично очистили Красинское водохранилище. Пока в воде будет обнаруживаться ДДТ, будем возить воду населению. Так что выделенные нам восемь миллионов уйдут на ремонт очистных сооружений и подвоз воды», - рассказал Очиров.

Питьевую воду теперь население Лагани может набирать из установленных бочек

В Лагани сейчас устанавливаются семь емкостей для питьевой воды общим объемом 13,5 тонн, сообщил глава района. «Мы закупили семь больших бочек. И шесть водовозов развозят воду населению. Только один из них принадлежит муниципалитету, остальные – частные. Со всеми приходится договариваться. Возят в долг, бензин заправляют в долг. Деньги нам только поступили – сейчас будем со всеми расплачиваться. В таких условиях жесткий график невозможно выдерживать – он постоянно нарушается. Поэтому решили расставить по городу емкости и подвозить воду уже туда», - пояснил Очиров.

На 25 августа в Лагани были установлены пять из семи емкостей для воды, следует из сообщения на странице администрации Лаганского района в соцсети «ВКонтакте».

В прокуратуре Калмыкии воздержались от комментариев по поводу ситуации. «Информации для СМИ у нас пока нет», - сказала корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник пресс-службы надзорного органа, который с 26 июля проводит проверку «по факту несоответствия питьевой воды центрального водопровода Лагани установленным нормам». Ранее в прокуратуре заявляли, что, по предварительным данным, «причина ухудшения качества воды в лаганском водопроводе связана с экологией».

Жителям района иногда приходится покупать воду

Графика подвоза воды по-прежнему нет, поэтому иногда воду приходится покупать, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» житель Лагани Владимир.

«Я живу в центре, емкостей с водой пока не видел. Воду привозят бесплатно, в объемах не ограничивают: каждый набирает столько, сколько нужно. Но графика до сих пор нет, поэтому часто приходится набирать воду не тогда, когда водовоз стоит на твой улице, а как только его увидишь – неважно, на соседней это улице или далековато от дома. Те, кто не успел набрать, покупают в магазинах или заказывают на дом. Один литр у частников стоит рубль. Я не пользуюсь их услугами, поэтому не знаю, откуда они привозят. Вода из-под крана уже не пахнет дустом. Но мы ее используем только для бытовых нужд. Еду готовим из привозной», - рассказал Владимир.

Уроженка села Красинское, попросившая не указывать ее имени, заявила, что за два дня, что она находится у родственников, водовозов в селе она не видела.

«Мы пользуемся и привозной, и покупной водой, покупной даже чаще. Кончилась вода – идем покупать, поэтому я не могу сказать, есть ли какие-то проблемы с подвозом воды. Но за те два дня, что я нахожусь в селе, водовоза я не видела. И когда стало известно, что в Лагани устанавливают емкости для воды, многие сельчане спрашивали в соцсетях – когда в Красинском появятся такие бочки. Так что, думаю, в Лагани дела с подвозом обстоят лучше, чем здесь. От водопроводной воды исходит какой-то речной запах. Но я бы никогда не подумала, что это дуст», - сказала женщина.