Жители Лагани указали на проблемы с подвозом питьевой воды

07 августа 2020, 05:11

Вода в Лагани постепенно очищается от химических примесей, однако для окончательного решения проблемы планируется заменить фильтрующие элементы водоочистных сооружений, сообщил глава Лаганского района. Подвоз питьевой воды в Лагани организован плохо, а от воды из-под крана по-прежнему ощущается резкий запах, заявили местные жители.

Как писал "Кавказский узел", 27 июля Роспотребнадзор Калмыкии сообщил, что водопроводная вода в Лагани и селах Красинское и Северное Лаганского района признана непригодной для питья и приготовления пищи, поскольку содержит опасные для здоровья человека пестициды. Жители Лагани пожаловались на качество городской воды.

По предварительным данным, причина ухудшения качества воды в лаганском водопроводе связана с экологией, сообщила 6 августа корреспонденту «Кавказского узла» сотрудница прокуратуры Калмыкии. "В настоящее время решается вопрос о заключении договора с одной из астраханских лабораторий – она проведет экологические исследования в Лаганском районе. После этого будет обнародована конкретная версия (ухудшения качества воды)», - сказала она.

ДДТ – один из самых экологически опасных инсектицидов. Широко распространённое бытовое название ДДТ — "дуст". Он отличается высокой устойчивостью и концентрируется из окружающей среды живыми организмами, накапливается в тканях печени, почек и мозга млекопитающих, в том числе и человека, говорится в информации на портале "Академик.ру".

«Результаты исследования проб от 4 августа показали, что ДДТ не обнаружено в Красинском водохранилище и в воде села Джалыково (Лаганского района). Но в распределительной сети лаганского водопровода содержание ДДТ составляет 1,5 предельно допустимой концентрации (ПДК), то есть превышает ее в 0,5 раза. Да, концентрация падает – доходило до 3 ПДК. Но пока не заменят фильтрационную загрузку, содержание этого вещества будет сохраняться», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" глава управления Роспотребнадзора по Калмыкии Джангар Санджиев.

Республиканское правительство выделило Лаганскому району 8 миллионов рублей на замену фильтрующих элементов водоочистных сооружений, но эти деньги еще в район не пришли, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» глава района Очир Очиров. «Два фильтра у нас продолжают работать. Вода из-под крана уже очищается, с каждым днем все меньше пахнет дустом и пробы по пестицидам приближаются к норме. Сейчас мы занимаемся строительной экспертизой – хотим понять, как нам улучшить ситуацию кардинально. Оборудование (на Красинском водохранилище) старое, еще с советских времен, оно морально устарело. Резервуар чистой воды стоит недостроенный со времен (первого президента и главы Калмыкии Кирсана) Илюмжинова. В 2018 году здесь сделали осветлитель (отстойник для осветления воды, – прим. "Кавказского узла") и обшили его пластиком. Это было неправильным техническим решением. Теперь придется все это демонтировать, по-новому гидроизолировать», - рассказал он.

Он считает, что для решения проблем с качеством воды нужно строить новую систему водоочистки. "Надо менять всю систему водоснабжения, которая на 98 процентов уже изношена. Проблема в недофинансировании, отсутствии собственных источников средств", - констатировал Очиров.

Он предположил, что пестициды могли попасть в водопроводную воду из Астраханской области. «Вода в Красинское водохранилище идет из села Бахтемир Астраханской области через Джалыково. Мы получаем ту же воду, что астраханцы. В Лиманском районе Астраханской области те же проблемы, что у нас... Запах дуста характерен для водоросли анабены. Она вреда не приносит", - сказал Очиров. Пестициды в хозяйствах Лаганского района не применяются, "а вот в Астраханской области химические препараты активно используются", отметил он.

Запах дуста в водопроводной воде может исчезнуть в ближайшие пять-семь дней, считает глава района. «Просто водоросли перестали цвести, сейчас уже вода из Бахтемира чистая пошла, скоро она к нам придет», - пояснил Очиров.

По его словам, сейчас жители Лагани и сел Красинское и Северное используют для питья и приготовления пищи привозную воду из поселка Улан-Хол Лаганского района, которая «полностью соответствует» нормам Роспотребнадзора.

Жители Лагани пожаловались резкий запах от воды

Районные власти не оповещают заранее о подвозе воды, что создает для жителей Лагани неудобства, сказал корреспонденту «Кавказского узла» фермер Владислав. «Запах (от воды) ни я, ни моя жена не чувствуем. Но сказали, что из-под крана пить нельзя, поэтому для питья мы используем привозную воду. Плохо, что о времени подвоза заранее не сообщают. Просто приезжает КамАЗ и начинает сигналить. Но мало ли, кто там может сигналить», - пожаловался он. Владислав сказал, что живет в центре Лагани.

Домохозяйка Светлана, которая также живет в центре города, рассказала, что о подвозе воды она узнает в соцсети Instagram на странице администрации района. «Графика подвоза воды я нигде не встречала. Когда должен приехать водовоз на нашу улицу, узнаю в Instagram. Запах в воде из-под крана чувствуется, но уже чуть меньше... Наша семья уже давно использует для питья только покупную воду», - сказала Светлана.

Сотрудница госучреждения из Лагани Татьяна утверждает, что запах дуста в воде из-под крана по-прежнему ощущается. «Запах появился 23 июля и до сих сохраняется. В этом плане я изменений не вижу. А привозная вода хорошая», - отметила собеседница «Кавказского узла».

Уроженка села Северное Галина сказала корреспонденту «Кавказского узла», что ситуация с водой «плачевная». «Мы все так же носим домой привозную воду. Из-под крана пить невозможно – запах сильный. Водопроводную воду употребляем только для технических нужд. Когда решится проблема, власти не сообщают... Мы так поняли, что это все надолго», - рассказала она.