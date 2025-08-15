Над регионами юга России сбиты 12 беспилотников

11 БПЛА сбиты над Ростовской областью и один над Калмыкией, сообщили власти. В регионах Северного Кавказа отменен режим беспилотной опасности. В аэропорту Волгограда снят запрет на полеты, 23 рейса задерживаются и четыре отменены.

Как писал "Кавказский узел", 14 августа атакам беспилотников подверглись Волгоградская и Ростовская области. В Ростове-на-Дону повреждены 20 зданий, 212 жителей поврежденных домов эвакуированы. Были госпитализированы 13 ростовчан, в том числе двое в тяжелом состоянии, к вечеру в больницах остались шесть пострадавших.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщило Минобороны России.

В том числе 11 беспилотников сбиты над Ростовской областью и один над Калмыкией, указано в Telegram-канале ведомства.

Военные ночью отразили атаку БПЛА в Таганроге, Новошахтинске, Каменске-Шахтинском, Мясниковском, Неклиновском, Каменском и Красносулинском районах. По оперативным данным, никто из людей не пострадал, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

"Произошло несколько возгораний сухой травы, которые были быстро потушены. В селе Николаевка Неклиновского района в частном доме посечены стены", - добавил он.

Власти регионов Северного Кавказа отчитались о снятии режима беспилотной опасности, в частности, об этом сообщили глава Северной осетии Сергей Меняйло, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, глава Ставропольского края Владимир Владимиров и МЧС Дагестана.

В аэропорту Волгограда в 6.30 мск сняты действовавшие более 12 часов ограничения на полеты, сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

По данным онлайн-табло аэропорта Волгограда на 7.43 мск задерживаются на вылет 12 рейсов, шесть из них должны были вылететь 14 августа, два утренних самолета на Москву отменены. Также задерживается прилет 11 рейсов, два самолета из Москвы отменены.

