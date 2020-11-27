Золотые награды подчеркнули близость Чечни к исламским монархиям

27 ноября 2020, 20:00

Медали и ордена имени Ахмата Кадырова, которые обходятся Чечне в десятки миллионов рублей, соответствуют традициям исламских монархий, указали опрошенные "Кавказским узлом" востоковеды.

Как писал "Кавказский узел", 11 ноября Комитет правительства Чечни по госзаказу провел электронный аукцион на закупку 15 медалей имени первого президента Ахмата Кадырова и 15 орденов Кадырова общей стоимостью 10,2 миллиона рублей. Это как минимум третий тендер на такие награды с декабря 2019 года - предыдущие закупки обошлись в 10,2 и 4,6 миллиона. В Чечне награды имеют особый смысл и поддерживают культ Ахмата Кадырова, указал научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин. Награждение демонстрирует, насколько чиновник лоялен власти, считает руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", профессор Алексей Малашенко.

Многие жители Чечни живут на грани нищеты и считают выброшенными на ветер деньги, которые идут на изготовление медалей и раскрутку аккаунтов семьи Кадырова, рассказали выходцы из республики, проживающие за ее пределами. По их мнению, было бы разумнее направлять эти средства в социальную сферу. О тратах семьи Кадырова на раскрутку в соцсетях стало известно от рэп-исполнителя Моргенштерна, который рассказал о 2,4 миллиона рублей, полученных в октябре за продвижение Instagram-аккаунтов шести членов семьи Рамзана Кадырова.

Богато инкрустированные награды распространены в странах Персидского залива, в частности в Объединенных Арабских Эмиратах, где пик распространения дорогих медалей пришелся на конец XX века, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сотников. Также дорогие награды получили распространение в Пакистане в 1980-х годах, в президентство генерала Зия-уль-Хака, указал он.

По его словам, в исламе принято дарить дорогие подарки, равно как и награждать богатыми медалями, что может показаться европейцу необычным. "В мусульманских странах свои особенности культуры, особое отношение к вещам, которое у нас, у европейцев, принято считать моветоном. В исламе другое отношение к вещам, свои понятия о нравственности и морали. Ислам многое запрещает: например, брать ссудные проценты, давать кредиты. Ростовщичество там запрещено, а в Европе, где развита банковская система - норма. В то же время, в мусульманских странах дарят дорогие подарки", - отметил Сотников. Заказывая дорогие медали, чеченские власти остаются в русле исламских традиций, подчеркнул он.

Орден имени Ахмата Кадырова - высшая награда Чечни, учрежденная в августе 2004 года. В колодке ордена 36 бриллиантов, 36 сапфиров и 36 рубинов составляют цвета российского триколора. В числе награжденных орденом - тетя главы Чечни Агазерт Дааева. Ей эту награду вручили по случаю Международного женского дня. "Родная сестра нашего первого президента, героя России Ахмат-хаджи Кадырова, Агазерт Дааева вырастила достойных, мужественных, храбрых сыновей", - говорилось в публикациях на страницах Рамзана Кадырова в соцсетях. Никаких других оснований для вручения ордена указано не было.

ОАЭ или Бруней, для которых характерны богато украшенные награды, это монархии, где исторически больше роскоши, указал старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин. В мусульманских республиках - таких, как Сирия, руководство менее склонно к броским наградам, добавил он. "Кадыров ориентируется на Аравийский полуостров, любит посещать ОАЭ, старается показать, что он руководитель мусульманского региона", - сказал Рощин корреспонденту "Кавказского узла".

Дорогие медали используются в монархических Кувейте и Бахрейне, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" заместитель директора Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого Ефим Резван. Он указал, что это дань традициям: старинные персидские медали усыпаны бриллиантами.

В целом, по его мнению, Кадыров, заказывая золотые награды с инкрустацией драгоценными камнями, пытается следовать мусульманским традициям. "Для русского человека может быть шоком обилие дорогих камней. В России привыкли к скромным наградам, хотя боевые ордена высоких степеней, которые были введены ближе к концу Великой Отечественной войны, тоже были богато украшены. Самая важная награда России – Герой России – представляет собой небольшую золотую звездочку. Медаль в бриллиантах для большинства россиян не соответствует представлению о прекрасном. Но люди в Чечне живут своими традициями", - заключил Ефим Резван.