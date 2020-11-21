Житель Грузии задержан на границе с Южной Осетией

21 ноября 2020, 22:04

Гражданин Грузии задержан в районе линии разграничения с Южной Осетией, заявила грузинская Служба госбезопасности, назвав действия силовиков южноосетинской стороны незаконными.

"Кавказский узел" писал, что в 2015 году между грузинским селом Зардианткари и осетинским селом Хелчуа был открыт пункт упрощенного пересечения границы. Пользоваться им могли 12 человек, чьи участки после установления границы остались по другую сторону границы от домов. Пересекать границу для обработки своих участков и сбора урожая им разрешали только четыре дня в неделю. 27 февраля 2020 года Южная Осетия полностью закрыла границу с Грузией из-за пандемии коронавируса.

По данным грузинских спецслужб, 20 ноября гражданина Грузии задержали на территории, прилегающей к селу Зардианткари Горийского муниципалитета. СГБ расценила действия силовиков с южноосетинской стороны как незаконные, сообщило сегодня издание "Интрепрессньюс".

В связи с произошедшим была незамедлительно активирована горячая линия и информирована Миссия наблюдателей ЕС, а также сопредседатели Женевских международных дискуссий и международные партнеры Грузии, указано в сегодняшней публикации "Грузии Online". Имя задержанного в этих публикациях не указано.

На странице Комитета госбезопасности Южной Осетии, по состоянию на 22.04 мск 21 ноября, не появилось комментариев относительно утверждений СГБ.

Жителей граничащих с Южной Осетией грузинских сел нередко задерживают и штрафуют за нарушение границы, власти Грузии считают такие случаи похищениями. 3 июля "Кавказский узел" одновременно с международной правозащитной организацией Amnesty International опубликовал доклад "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии". Ограничения на переход линии разграничения с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, которые не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными, говорится в докладе.

"Кавказский узел" писал, что в августе житель Грузии Хвича Мгебришвили, который зашел на подконтрольную Южной Осетии территорию в поисках коконов летучих мышей для продажи, был признан виновным в незаконном пересечении границы и приговорен в Цхинвале к трехмесячному заключению.

Грузия считает Южную Осетию, а также Абхазию территориями, оккупированными Россией. С материалом о "Пятидневной войне" 2008 года, после которой Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии, можно ознакомиться в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".