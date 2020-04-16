Грузия потребовала от Южной Осетии отпустить жителей Ахалгори на лечение

16 апреля 2020, 07:13

Власти Южной Осетии должны отпустить нуждающихся в медицинской помощи жителей Ахалгори на подконтрольную грузинским властям территорию для лечения, заявила 15 апреля госминистр Грузии по делам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили.

Как писал "Кавказский узел", жители приграничного села Ахалгори испытывают проблемы с едой и лекарствами после того как Южная Осетия в сентябре 2019 года закрыла пункт пропуска "Раздахан". 27 февраля, после появления случаев коронавируса в Грузии, Южная Осетия полностью закрыла границу с Грузией. Со 2 апреля правительство Южной Осетии ограничило и въезд со стороны России. Через КПП пропускают только граждан Южной Осетии, возвращающихся домой.

Госминистр Грузии по делам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили заявила, что власти Южной Осетии нарушают фундаментальные права жителей Ахалгори, не выпуская их лечиться на подконтрольную грузинским властям территорию, сообщило 15 апреля издание "Грузия Online".

"Ситуация в Цхинвальском регионе принимает чрезвычайно тревожный характер", - процитировало Кетеван Цихелашвили издание.

После закрытия пропускного пункта в Ахалгори 4 сентября 2019 года, по информации грузинского министра, в районе умерли 13 человек.

В 1922-1990 годах Ленингорский район был частью Юго-Осетинской автономной области. 11 декабря 1990 года Верховный Совет Грузинской ССР упразднил автономию Южной Осетии, района был переименован в Ахалгорский (в переводе - Новогорский). В ходе событий 8-12 августа 2008 года военные действия не коснулись Ленингорского района, но его покинули грузинские полицейские, служащие администрации, часть грузинского населения. На его территории были размещены российские воинские подразделения и южноосетинские силовики. Однако Ленингорский район зависит от Грузии в вопросах энергоснабжения и транспортных коммуникаций.

Людям нужен доступ к критически важным медицинским услугам, а им, по мнению Кетеван Цихелашвили, не дают такой возможности, так как регион изолирован уже в течение нескольких месяцев, сообщило 15 апреля издание "Новости-Грузия".

Министр призвала всех лиц в Южной Осетии, принимающих решения, не мешать местным жителям, которые остро нуждаются в помощи.

"Государство Грузия обслуживает всех граждан, независимо от этнической принадлежности, которые проживают в Абхазии и Цхинвали в рамках программы бесплатной реферальной программы, и многие жизни были спасены, а здоровье многих людей сохранено", - процитировал 15 апреля Кетеван Цихелашвили грузинский "Первый канал".

На прошлой неделе два пациента районной больнице Ахалгори умерли, сообщило 15 апреля издание "Эхо Кавказа". Еще два человека находятся в критическом состоянии, их не выпускают в тбилисские медучреждения. После закрытия границы на карантин из-за распространения коронавируса власти Южной Осетии не делают исключений даже для экстренных больных.

Напомним, что ранее хирург цхинвальской больницы Владислав Валиев отказался выходить на работу во время карантина, пока врачей не обеспечат защитными костюмами. Конфликт с руководством закончился примирением, сообщил руководитель больницы. Минздрав Южной Осетии опроверг информацию о недостатке средств защиты для медперсонала.

Грузия считает Южную Осетию оккупированной Россией территорией. С материалом о "Пятидневной войне" 2008 года, после которой Россия и некоторые другие страны признали независимость Южной Осетии, а также Абхазии, можно ознакомиться в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".