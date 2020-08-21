Житель Грузии осужден в Цхинвале за нарушение границы

21 августа 2020, 19:28

Житель Грузии Хвича Мгебришвили, который зашел на подконтрольную Южной Осетии в поисках коконов летучих мышей для продажи, признан виновным в незаконном пересечении границы и приговорен в Цхинвале к трехмесячному заключению.

Гражданин Грузии Мгебришвили Хвича Автандилович был задержан 3 июля около населенного пункта Адзысар Цхинвальского района пограничниками. Он сообщил, что планировал найти "коконы летучих мышей" для последующей реализации на территории Грузии, сообщил 16 июля Комитет государственной безопасности Южной Осетии. "Усиленный интерес к популяции югоосетинских летучих мышей, начиная с 2012 года, проявляет "Центр общественного здоровья им. Р.Лугара", - говорится в публикации Комитета в Facebook.

Грузинская сторона получала информацию о процессе по делу Мгебришвили по горячей линии миссии наблюдателей Евросоюза. Заявления об интересе лаборатории Лугара к югоосетинским летучим мышам являются "ложью и провокацией", сказал глава Национального центра по контролю за заболеваниями Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе, отметив, что сбором летучих мышей для исследований занимаются специалисты, а не простые граждане, и не на подконтрольной Южной Осетии территории. "Мы ищем бешенство в летучих мышах, другие заболевания, включая коронавирусы", - процитировал 18 июля Гамкрелидзе "Интерфакс".

Приговор Мгебришвили вынес сегодня Цхинвальский городской суд, пишут "Кавказ.Реалии".

"Кавказский узел" информировал, что 11 июля, по данным Комитета госбезопасности Южной Осетии, гражданин Грузии Заза Кахеладзе открыл огонь при задержании и несколько раз выстрелил в пограничников, которые ответным огнем ранили его в ногу, после чего задержали. Семья задержанного обвинила югоосетинскую сторону в оговоре Кахеладзе.