Фильм о войне в Южной Осетии стал победителем международного фестиваля

24 августа 2020, 08:21

Художественная кинолента "Выжить нельзя погибнуть", посвященная вооруженному конфликту Южной Осетии и Грузии, одержала победу в номинации "Лучший полнометражный фильм" международного фестиваля патриотического кино.

Кинокартина североосетинских режиссеров была представлена на VII Международном фестивале патриотического кино "Защитники Отечества - 2020", который состоялся в Казани.

Фильм одержал победу в номинации "Лучший полнометражный фильм", сообщил 23 августа со ссылкой на автора сценария Константина Битарова ТАСС. "Это наша общая победа. Всех, кто трудился над созданием фильма", - сказал Битаров. По его словам, сценарий к кинокартине был написан 10 лет назад, имена участников грузино-осетинского конфликта в августе 2008 сохранены.

12 августа исполнилось 10 лет со дня окончания вооруженного конфликта между Грузией и Южной Осетией при участии России, вошедшего в историю под названием "Пятидневная война". Масштабные военные действия начались в ночь с 7 на 8 августа 2008 года и продолжались пять дней. 12 августа президент России Дмитрий Медведев заявил, что принял решение о завершении операции. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, после чего Грузия прекратила дипломатические отношения с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне".

Битаров рассказал, что фестиваль проходил в режиме онлайн в связи с пандемией коронавируса

Победа на кинофестивале была неожиданной, "так как фестиваль очень высокого уровня, были заявлены серьезные работы", - приводит сообщение режиссера-постановщика кинокартины Ангелины Цаликовой-Битаровой "15-й регион". "Приятно, что так оценили, ведь тема, которая раскрыта в нашем фильме, очень важна", - сказала режиссер-постановщик.

Художественный фильм "Выжить нельзя погибнуть" кинокомпании "Ирмон" повествует о событиях августа 2008 года в Южной Осетии. Главный герой кинокартины – 21-летний Алан. Он живет с семьей и работает в Москве, но из-за событий на родине бросает все и уезжает воевать. Фильм в жанре "драма" снят летом 2019 года, сообщило 22 августа агентство "Рес". В творческую группу кинокартины вошли реальные участники боевых действий, что отличает его от других работ, посвященных конфликту в августе 2008 года, сообщил "Спутник-Южная Осетия".

"Кавказский узел" также писал, что в декабре 2019 года в Грузии состоялся показ фильма о похищении и пытках жительницы Украины Ирины Довгань. Зрители отметили, что у двух стран схожие проблемы в плане незаконных задержаний на линии соприкосновения.