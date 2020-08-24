Кадр фильма "Выжить нельзя погибнуть". Кадр видео канала "Кинокомпания "Ирмон" https://www.youtube.com/watch?time_continue=854&v=edJNZITdl8w&feature=emb_logo

24 августа 2020, 08:21

Фильм о войне в Южной Осетии стал победителем международного фестиваля

Художественная кинолента "Выжить нельзя погибнуть", посвященная вооруженному конфликту Южной Осетии и Грузии, одержала победу в номинации "Лучший полнометражный фильм" международного фестиваля патриотического кино.

Кинокартина североосетинских режиссеров была представлена на VII Международном фестивале патриотического кино  "Защитники Отечества - 2020", который состоялся в Казани.

Фильм одержал победу в номинации "Лучший полнометражный фильм", сообщил 23 августа со ссылкой на автора сценария Константина Битарова ТАСС. "Это наша общая победа. Всех, кто трудился над созданием фильма", - сказал Битаров. По его словам, сценарий к кинокартине был написан 10 лет назад, имена участников грузино-осетинского конфликта в августе 2008 сохранены.

12 августа исполнилось 10 лет со дня окончания вооруженного конфликта между Грузией и Южной Осетией при участии России, вошедшего в историю под названием "Пятидневная война". Масштабные военные действия начались в ночь с 7 на 8 августа 2008 года и продолжались пять дней. 12 августа президент России Дмитрий Медведев заявил, что принял решение о завершении операции. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, после чего Грузия прекратила дипломатические отношения с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне".

Битаров рассказал, что фестиваль проходил в режиме онлайн в связи с пандемией коронавируса

Победа на кинофестивале была неожиданной, "так как фестиваль очень высокого уровня, были заявлены серьезные работы", - приводит сообщение режиссера-постановщика кинокартины Ангелины Цаликовой-Битаровой "15-й регион". "Приятно, что так оценили, ведь тема, которая раскрыта в нашем фильме, очень важна", - сказала режиссер-постановщик.

Художественный фильм "Выжить нельзя погибнуть" кинокомпании "Ирмон" повествует о событиях августа 2008 года в Южной Осетии. Главный герой кинокартины – 21-летний Алан. Он живет с семьей и работает в Москве, но из-за событий на родине бросает все и уезжает воевать. Фильм в жанре "драма" снят летом 2019 года, сообщило 22 августа агентство "Рес". В творческую группу кинокартины вошли реальные участники боевых действий, что отличает его от других работ, посвященных конфликту в августе 2008 года, сообщил "Спутник-Южная Осетия".

"Кавказский узел" также писал, что в декабре 2019 года в Грузии состоялся показ фильма о похищении и пытках жительницы Украины Ирины Довгань. Зрители отметили, что у двух стран схожие проблемы в плане незаконных задержаний на линии соприкосновения.

Примечание:

"Грузия заявила о возобновлении монтажа проволочных заграждений в Гугутианткари", "Евросоюз подверг критике запрет перелетов из России в Грузию", "Закрытие Южной Осетией границы с Грузией актуализировало проблему бордеризации".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Реклама
Лента новостей

24 августа 2020, 13:58

  • Анкваб анонсировал отмену запрета на обучение абхазских детей в русских школах

    Приказ министра просвещения и языковой политики о запрете поступления в первые классы детей абхазской национальности в неабхазские школы противоречит конституционным правам граждан республики, заявил сегодня премьер-министр Абхазии Александр Анкваб. Одной из целей приказа была разгрузка переполненных русских школ в связи с новыми правилами работы в период распространения COVID-19, пояснила пресс-служба ведомства.

24 августа 2020, 13:31

24 августа 2020, 13:10

24 августа 2020, 12:52

24 августа 2020, 11:54

Темы дня

События дня

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи