Армен Саргсян. Фото: пресс-служба президента Армении https://www.president.am/ru/armen-sarkissian/#gallery

17 ноября 2020, 07:07

Президент Армении призвал провести внеочередные парламентские выборы

Правительству и Нацсобранию Армении на фоне политического кризиса, вызванного мирным соглашением с Азербайджаном, следует готовиться к досрочным парламентским выборам, а власть в стране необходимо передать правительству "национального согласия", заявил 16 ноября президент Армен Саргсян.

Как информировал "Кавказский узел", после подписания премьер-министром Николом Пашиняном мирного соглашения с Азербайджаном оппозиция подняла вопрос о его отставке, но рассмотрение этой инициативы в парламенте сорвалось из-за отсутствия кворума - не пришли депутаты правящей фракции "Мой шаг". 14 ноября депутат этой фракции Вардан Атабекян заявил, что покидает "Мой шаг" в знак протеста против подписанного премьером соглашения, но оставляет за собой мандат. После резких слов Пашиняна, призвавшего солдат "решить вопросы тех, кто скулит под стенами" в Ереване, фракцию покинули депутаты Гаяне Абрамян и Лусине Бадалян, они отказались от мандатов. Выход из фракции анонсировала и депутат Тагуи Товмасян. Опрошенные "Кавказским узлом" политологи отметили, что у оппозиции недостаточно голосов для объявления импичмента Пашиняну, а выход нескольких депутатов из правящей фракции большого значения не имеет.

Никол Пашинян возглавил блок "Мой шаг", выросший из одноименного протестного движения, в сентябре 2018 года, говорится в биографической справке о политике, подготовленной "Кавказским узлом". Подробнее о приходе Пашиняна к власти и событиях "бархатной революции"-2018 можно узнать в хронике "Кавказского узла" "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции". 17 оппозиционных сил, добивающихся отставки Пашиняна, создали Комитет спасения. Организованные ими 11 и 12 ноября митинги сопровождались массовыми задержаниями. Протестующие недовольны мирным соглашением, по которому Азербайджан оставляет за собой занятые в ходе военных действий территории Нагорного Карабаха и возвращает территории пяти прилегающих к Карабаху районов - так называемый "Пояс безопасности". Текст этого соглашения опубликован в разделе "Нормативные акты" на "Кавказском узле".

Вечером 16 ноября президент Армении Армен Саргсян выступил с обращением к народу, в котором заявил о кризисной ситуации в стране и необходимости передать власть правительству национального согласия.

"Правительство должно объективно оценить свой потенциал и представить в короткие сроки дорожную карту по проведению ряда конституционных процессов, результатом которых станет возможность проведения досрочных парламентских выборов. До этого власть в стране должна перейти к правительству национального согласия, обладающему высокой квалификацией", - цитирует слова Саргсяна ТАСС.

По словам Саргсяна, Армения проиграла в навязанной ей войне, причем как на поле боя, так и на дипломатической арене, в результате раненая экономика страны "перегружена колоссальными социальными проблемами".

"В результате огромного потока людей из Арцаха [самоназвание Нагорного Карабаха] имеет место гуманитарная катастрофа... Мы не можем игнорировать реальность и продолжать жить обычной жизнью", - приводит слова Саргсяна "Sputnik-Армения".

Президент сообщил, что по итогам проведенного ряда встреч с парламентскими и внепарламентскими политическими силами, общественными группами, телефонных переговоров с представителями диаспоры считает единственным достойным выходом из ситуации проведение внеочередных парламентских выборов.

"Кавказский узел" также писал, что в Нагорный Карабах стали возвращаться жители, выехавшие после начала осенней войны. Из Еревана в Степанакерт людей бесплатно возят маршрутки и специальные автобусы. Горожан, которые в результате обстрелов лишились своих домов, власти Нагорного Карабаха пообещали обеспечить жильем, их временно расселяют в гостиницах. За 14 и 15 ноября автобусы с 1200 пассажирами прибыли из Армении в Нагорный Карабах в сопровождении российских миротворцев. Опрошенные "Кавказским узлом" беженцы рассказали, что решили вернуться в свои дома в Степанакерте, но не считают проживание в городе безопасным после перехода соседнего Шуши под контроль Азербайджана.

Об обострении карабахского конфликта и последующих событий можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Кремль исключил присутствие турецких миротворцев в Нагорном Карабахе", "Война в Нагорном Карабахе подчеркнула политические амбиции Турции", "Силовики оцепили парламент Армении из-за стихийного митинга".

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