УЕФА открыло дело в отношении главы пресс-службы "Карабаха" за язык вражды

03 ноября 2020, 06:25

Руководитель пресс-службы футбольного клуба "Карабах" Нурлан Ибрагимов опубликовал в соцсетях пост, в котором призвал к насилию в отношении армян. УЕФА назначило по этому поводу дисциплинарное расследование.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября. Стороны трижды, 10, 17 и 26 октября, объявляли о перемирии, однако бои на фронте и обстрелы населенных пунктов продолжились. 30 октября главы МИД Армении и Азербайджана на встрече в Женеве договорились не наносить удары по мирным населенным пунктам. Тем не менее стороны продолжают обмениваться обвинениями в обстрелах населенных пунктов. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

Футбольный клуб "Карабах" накажет руководителя пресс-службы Нурлана Ибрагимова за призыв к насилию в отношении армян, пишет "Газета.ру" со ссылкой на публикацию пресс-службы азербайджанского клуба в соцсети Facebook.

Клуб отметил, что Ибрагимов написал гневный эмоциональный пост с призывом к насилию, так как получил психологическую травму на фоне боевых действий. Руководство "Карабаха" заверило, что глава пресс-службы будет наказан в соответствии с азербайджанским законодательством и условиями трудового договора. При этом в публикации отмечается, что клуб не разделяет личную позицию Ибрагимова.

Расследование в отношении Ибрагимова начало УЕФА. "В соответствии со статьей 31 (4) Дисциплинарного регламента УЕФА был назначен инспектор по этике и дисциплинарным вопросам для проведения дисциплинарного расследования в отношении заявлений, сделанных в социальных сетях официальным лицом "Карабаха", - цитирует заявление организации sports.ru.

Федерация футбола Армении призвала исключить "Карабах" из еврокубков. "Действия представителей азербайджанского клуба сложно описать словами. Это не одна из "обычных" публикаций азербайджанских футбольных чиновников, после которой ФФА потребовала не милитаризовать и не политизировать футбол. Это призыв к убийству", - говорится в заявлении Федерации футбола Армении, которое цитирует "Спутник-Армения".