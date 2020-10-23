Мигранты из Узбекистана бросают работу на юге России из-за коронавируса

23 октября 2020, 00:24

Жители Узбекистана решили вернуться домой после того, как в регионах России начался рост числа зараженных коронавирусной инфекцией. Иностранным гражданам сложно получить медпомощь в российских больницах, а лечение обходится дорого, заявили опрошенные "Кавказским узлом" пассажиры поезда Волжский-Ташкент.

Как писал "Кавказский узел", 21 октября железнодорожники добавили четыре дополнительных рейса поезда сообщением Волжский-Ташкент для отправки жителей Узбекистана на родину. Рейсы были назначены на 23, 26, 29 и 31 октября. Состав каждого поезда рассчитан на 938 пассажиров.

В сентябре власти Ростовской области организовали два палаточных лагеря для жителей Узбекистана, которые не смогли вернуться домой из-за закрытых в связи с эпидемией COVID-19 границ. 19 и 23 сентября в Ташкент смогли выехать более 1,5 тысячи человек. После отъезда последней группы в Каменск-Шахтинском осталось 715 человек. Власти объявили, что их перевезут автобусами в Волжский. Однако не менее ста граждан Узбекистана, которым обещали отправку из Волжского на родину, не смогли купить билеты на поезд 25 сентября. 29 сентября муфтият Волгоградской области предоставил подвальное помещение мечети 230 мигрантам из Узбекистана. Местные жители приносили им продукты, подушки и одеяла.

22 октября у вокзала в Волжском собралось около тысячи трудовых мигрантов, приехавших со всех регионов России. К 17.00 по местному времени (16.00 мск) на привокзальной площади и в сквере у вокзала узбекские рабочие группами расселись на своих вещах, ожидая объявления на посадку в поезд, передал корреспондент "Кавказского узла".

У въезда на площадь дежурили две полицейские машины с работающими проблесковыми маячками. Сотрудник ГИБДД не пропускал на привокзальную площадь таксистов, которые привозили мигрантов. У вокзала был припаркован спецавтомобиль силовых структур. Подход к лестнице вокзала был огорожен, у его входа дежурили три сотрудника Росгвардии. Пятеро казаков-дружинников ходили вдоль ограждения, четверо полицейских дежурили у металлоискателей. Заходить в здание вокзала разрешали только семьям с детьми, беременным женщинам и гражданам, желающим приобрести билеты на поезд.

Аскар Джураев рассказал, что его семья живет в большом доме в Ферганской долине, на его иждивении находятся престарелые родители и двое несовершеннолетних детей. Он сказал, что помогает своим взрослым детям в воспитании шестерых внуков. Большую часть зарплаты, по словам Джураева, он отправлял домой.

"Много денег надо, чтобы содержать такую большую семью. 15 лет в Россию езжу на заработки. Работал два года в Новороссийске, потом в Свердловске, в Москве на заводах. С января трудился дворником при магазине в Нижнем Новгороде. Раньше спокойно мог уехать домой на автобусе из города, где работал. А сейчас вот пришлось ехать в Волжский с пересадкой", – рассказал корреспонденту "Кавказского узла" 52-летний житель Узбекистана.

Джураев сказал, что в Волжский он приехал два часа назад (около 15.00 по местному времени, 14.00 мск) на такси, а о том, что поезда идут в Ташкент только из этого города, он узнал из соцсетей. По его словам, он купил билет 10 дней назад, используя карту онлайн покупок.

"Я бы работал и дальше: патент у меня (выдан) на год, и мне нравилась работа (в Нижнем Новгороде) – платили вовремя, общежитие там хорошее. Но я испугался коронавируса. В нашем магазине заболели три человека, двое лежат в больнице, плохие совсем. А там легко заразиться – в магазин ведь много людей ходит. Поэтому решил срочно уехать домой", – сказал Джураев. Он пояснил, что о пандемии узнал из Интернета, а также от знакомых и родственников.

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 15 971, общее количество заразившихся выросло до 1 463 306, умерли от инфекции 25 242 человека. указано в публикации на сайте "Стопкоронавирус.рф", где статистика по коронавирусу формируется на основе данных Минздрава России и Роспотребнадзора. На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с числом зараженных коронавирусом на юге России, а также в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения коронавируса, в том числе в ЮФО, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Он рассказал, что об убийстве 15 октября двух террористов в Волгограде узнал из Интернет-новостей. "Видео видел в интернете. Двух террористов убили [...] Я человек мирный, и мои близкие – люди мирные, мы работаем", – сказал мигрант.

15 октября ФСБ заявила о предотвращении серии терактов, которые, по данным спецслужб, планировались в Волгограде членами ячейки "Катиба Таухид валь-Джихад" (Батальон единобожия и джихада)*. Два человека были убиты в перестрелке с силовиками, а их предполагаемых сообщников задержали, помимо Волгограда, в Майкопе, Москве, Санкт-Петербурге и Уфе. Заявления силовиков о причастности убитых в Волгограде предполагаемых боевиков к группировке "Катиба Таухид валь-Джихад"* выглядят голословными, указал кавказовед Алексей Малашенко. Информация о намерении взорвать монумент "Родина-мать зовет" звучит неправдоподобно, считает правозащитник Олег Орлов.

В сквере на баулах сидели два молодых жителя Узбекистана, один из них общался по телефону. Второй мигрант представился корреспонденту "Кавказского узла" Азисом, уроженцем Андижана. По его словам, он воспитывает троих детей, на его иждивении родители-инвалиды. "Билеты не покупали. Через телефон, через посредника (купили). 12 тысяч (рублей) стоят, это недорого. Вот только сейчас приехали в Волжский на такси из Краснодара. Там работали на стройке, фундамент заливали", – рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Азис рассказал, что причиной их отъезда на родину стал страх перед коронавирусом. "Надо уезжать. Тут опасно стало. Если заболеем, кто нас лечить будет, мы ведь не граждане России. Умереть можно. В Интернете много видео о том, что люди умирают (от коронавируса)", – поделился своими опасениями молодой человек.

На вопрос корреспондента "Кавказского узла" о недавней спецоперации и убийстве двух террористов в Волгограде и Майкопе, он сказал: "Мы тут ни при чем".

Двадцативосьмилетний уроженец Хорезма Курбан Байратов рассказал, что он и его товарищ 10 месяцев работали малярами на стройке в Орловской области. По его словам, в их группе было пять человек.

Байратов сказал, что в Волжский они приехали 22 октября на такси, цена поездки получилась приемлемой. Он рассказал, что утром 22 октября они купили билеты в кассе вокзала, отстояв в очереди из примерно 20 человек. "Надо домой ехать, тут пандемия. И в Узбекистане люди болеют, но лучше болеть дома. Тут плохо болеть, умереть можно. Никому мы тут не нужны, и денег много надо, чтобы лечиться. Лучше домой, хотя хозяин говорил, что работы много", – сказал Байратов корреспонденту "Кавказского узла".

Он рассказал, что работодатель организовал для работников изолированное пространство: общежитие и место работы находилось в одном месте, рабочие его не покидали. Тем не менее, считает он, опасность заразиться коронавирусом была: в их бригаде заболели двое русских рабочих.

О также сказал, что ничего не знает об убийстве террористов в Волгограде и задержании их пособников, а название организации, к которой принадлежали боевики, ему незнакомо.

Жительница Ташкента Динора несла на плечах большую тяжелую спортивную сумку, у ограды ее ждал супруг, охранявший четыре больших баула. Она объяснила корреспонденту "Кавказского узла", что в сумке упакованы подарки детям и рабочие инструменты мужа, с которыми тот "не расстается".

"Ночевали в гостинице, тут недалеко, отдали 400 рублей за ночь. В женской комнате спали трое, а в мужской – шестеро. Очень удобно: душ был, стиральная машинка, на кухне можно было готовить. Мы вчера приехали из Ставрополя на автобусе", – рассказала 34-летняя мигрантка.

Ее супруг Алишер рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что работал на стройке, а его жена – поваром на кухне. По его словам, жили они в общежитии в отдельной комнате. Зарплату получали в рублях, покупали доллары и отправляли их домой родителям, которые остались с двумя малолетними внуками, сказал Алишер. По его словам, о возможности переночевать в мечети Волжского супруги не знали.

"Болеет в России много (людей). Мы подумали, что надо домой ехать. На следующий год болезнь кончится, и мы приедем. Может, детей с собой возьмем. Нам хозяин сказал, что их можно будет в детский сад устроить. Они бы там русский язык выучили. Не хотели уезжать, но надо", – сказал Алишер.

Они также сказали, что им неизвестно о спецоперации в Волгограде.

Житель Узбекистана Жасур рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что вместе с группой рабочих приехал 20 октября в Волжский из Самарской области, два дня все они жили на квартире в пригороде Волжского. По его словам, в двухкомнатной квартире разместились девять человек, они заплатили хозяину квартиры по 300 рублей за ночь.

"Там была кровать и три дивана – на них старшие спали. Остальные спали на полу на матрасах, было тепло. На кухне еду готовили, гуляли по городу. Сейчас домой поедем", – пояснил Жасур.

Мигрант рассказал, что у членов его группы проблем с получением патента не было. Работодатель платил вовремя ту зарплату, которую обещал, деньги они получали в рублях, покупали доллары и отправляли их родственникам в Узбекистан, сказал он.

По словам Жасура, билеты на поезд они купили в кассе, большой очереди не было. "Я не приеду на следующий год в Россию. Поработали в этом году только три месяца, и тут болезнь (коронавирус). Нам сказали, что надо ехать домой, работы нет. Отец жены сказал, что дома работа есть – там буду трудиться. А потом посмотрю, как будет", – рассказал он.

Жасур рассказал, что члены его группы знали о возможности переночевать в мечети Волжского, но решили туда не ехать.

Муфтий Центрального духовного управления мусульман Волгоградской области Абдулла Хаджи рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что мечеть уже несколько дней пустует. "Как проводили трудовых мигрантов 12 октября, так больше никого у нас и нет. В основном сейчас люди приезжают сразу на вокзал ко дню отъезда или квартиры находят", – сказал муфтий.

Убитые 15 октября в Волгограде террористы и задержанные их пособники не являются членами его религиозной общины, сказал Абдулла Хаджи. "У нас в общине нет таких людей (принадлежащих к запрещенной судом в России организации "Катиба Таухид валь-Джихад" (Батальон единобожия и джихада)), это приезжие. [...] У нас в мечетях экстремизма нет. Мы проводим беседы с мусульманами, распространяем литературу против экстремизма. Очень внимательно к этому относимся", – пояснил муфтий.

В 18.00 по местному времени (17.00 мск) сотрудники Росгвардии стали пропускать пассажиров на вокзал по два-три человека. У ограды образовалась толпа, люди были в масках, некоторые надели на руки перчатки. Изредка возникали споры среди собравшихся людей. Полицейские призывали иностранных граждан к спокойствию, и конфликты быстро затихали.

"На сегодняшний рейс (22 октября) все билеты распроданы. Идет продажа на другие рейсы", – рассказала корреспонденту "Кавказского узла" дежурившая на вокзале сотрудница пресс-службы Приволжской железной дороги Наталия Лагутенкова.

В 18.30 по местному времени (17.30 мск) к перрону подали железнодорожный состав Волжский-Ташкент. Постепенно вагоны стали заполняться пассажирами, их встречали у дверей проводники, облаченные в защитные костюмы, перчатки и маски.

"У нас с этим (защитой от коронавируса) строго. Когда пассажиры прибудут в Ташкент, их там ждет еще двухнедельный карантин", – сказал корреспонденту проводник Азиз.

В 21.57 по местному времени (20.57 мск) состав отправился от первой платформы, на вокзале и на привокзальной площади граждан Узбекистана не осталось.

* организация признана экстремистской и запрещена в России судом.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".