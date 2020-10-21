РЖД организовала для мигрантов дополнительные рейсы из Волжского в Ташкент

21 октября 2020, 13:13

Для вывоза граждан Узбекистана из России назначены еще четыре дополнительных рейса Волжский - Ташкент. Состав каждого поезда рассчитан на перевозку 938 пассажиров.

Как сообщал "Кавказский узел", 11 октября железнодорожники добавили девять дополнительных рейсов поезда сообщением Волжский - Ташкент для отправки жителей Узбекистана на родину. Рейсы были назначены на 18, 22, 25, 28 октября, а также на 1 и 2 ноября в 21.57 по местному времени. Опрошенные "Кавказским узлом" мигранты сообщали, что те, кто торопятся домой, вынуждены покупать билеты у перекупщиков по завышенной цене. 18 октября Волжский покинула очередная группа граждан Узбекистана. Мигранты пожаловались на долгое ожидание отъезда и очереди за билетами.

В сентябре власти Ростовской области организовали два палаточных лагеря для жителей Узбекистана, которые не смогли вернуться домой из-за закрытых в связи с эпидемией COVID-19 границ. 19 и 23 сентября в Ташкент смогли выехать более 1,5 тысячи человек. После отъезда последней группы в Каменск-Шахтинском осталось 715 человек. Власти объявили, что их перевезут автобусами в Волжский. Однако не менее ста граждан Узбекистана, которым обещали отправку из Волжского на родину, не смогли купить билеты на поезд 25 сентября. 29 сентября муфтият Волгоградской области предоставил подвальное помещение мечети 230 мигрантам из Узбекистана. Местные жители приносили им продукты, подушки и одеяла.

Четыре дополнительных рейса поезда №483/484 сообщением Волжский - Ташкент назначены на 23, 26, 29 и 31 октября. Кроме того, граждане Узбекистана смогут отправиться на родину на ранее назначенных рейсах - 22, 25, 28 октября, а также 1 и 2 ноября в 21:57 по местному времени, сообщила сотрудница пресс-службы Приволжской железной дороги Наталия Лагутенкова.

"Продажа билетов открыта. Для оформления билетов пассажирам необходимо обратиться в любую железнодорожную кассу, действующую на территории Российской Федерации, и предъявить документы, подтверждающие узбекское гражданство. Кроме того, оформить билеты на поезд возможно на официальном сайте ОАО "РЖД", а также с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам"", - сказала Наталия Лагутенкова корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, состав каждого поезда из 20 вагонов рассчитан на перевозку 938 пассажиров. По территории России поезда следуют без дополнительных остановок.