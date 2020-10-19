Очередная группа мигрантов из Узбекистана покинула Волжский

19 октября 2020, 01:35

Сотрудники полиции с собаками сопровождали очередную группу трудовых мигрантов из Узбекистана, которые 18 октября уехали на поезде с железнодорожного вокзала Волжского в Ташкент. Опрошенные "Кавказским узлом" мигранты пожаловались на долгое ожидание отъезда и очереди за билетами.

Как сообщал "Кавказский узел", дополнительные рейсы поезда «Волжский-Ташкент» были назначены для отправки оставшихся мигрантов из Узбекистана. Жителям Узбекистана приходится тратить время и средства, чтобы добраться до Волжского, откуда 15 октября домой отправилась шестая группа мигрантов. Опрошенные "Кавказским узлом" мигранты также сообщили, что те, кто торопится домой, вынуждены покупать билеты у перекупщиков по завышенной цене.

Первая группа жителей Узбекистана уехала на родину из Волжского 25 сентября. После отправки поезда, рассчитанного на 938 пассажиров, в городе остались около 100 мигрантов, которые пожаловались, что не смогли купить билеты из-за спекулянтов. Вторая группа уехала в Узбекистан 29 сентября, по данным пресс-службы вокзала в Волжском, было продано не более 700 билетов. 5 октября третья группа мигрантов из 938 человек отправилась из Волжского, 8 октября выехала четвертая группа, численностью около тысячи человек. Дополнительные поезда будут отправляться со станции Волжский 18, 22, 25, 28 октября, а также 1 и 2 ноября в 21.57 по местному времени.

18 октября у железнодорожного вокзала Волжского Волгоградской области не было большого скопления граждан Узбекистана, отъезжающих на родину. На привокзальной площади дежурили сотрудники полиции. Въезд на площадь преграждала патрульная машина, у лестницы стоял специализированный автомобиль полиции. У здания вокзала кинолог с собакой обходил трудовых мигрантов, расположившихся на своих сумках. В сквере на лавочках сидели группы узбекских рабочих, сообщает корреспондент "Кавказского узла", который присутствовал на месте событий.

«Все 938 билетов на поезд Волжский-Ташкент на 18 октября проданы», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» сотрудница пресс-службы Приволжской железной дороги Наталия Лагутенкова.

Железнодорожный состав был подан к перрону за три часа до отправления. Пассажиры, не торопясь, стали проходить пункты контроля - у лестницы и на входе в здание вокзала через две рамки металлоискателей.

Жасур Хусанов из Навоийской области Узбекистана с группой товарищей приехал утром 17 октября з Ростова-на-Дону. По его словам, они 10 месяцев работали на стройке. Жасура дома ждут жена, трое сыновей-подростков и мама-инвалид.

«Все для семьи делаю. Пятый год в Россию на заработки езжу», - рассказал корреспонденту Жасур.

Он признался, что за билетами пришлось отстоять очередь. «Билеты купили. Была очередь, но удалось взять на сегодня (18 октября). Спекулянтов не видел. Неудобно, что только из одного города можно в Узбекистан ехать. Ограничения эти непонятные», - посетовал мужчина.

На платформе, вдали от края перрона, сидели на вещах около двухсот человек. Гули Улдашева из Сырдарьинской области работала в Узбекистане на хлопковых полях. Но вот уже семь лет они с мужем трудятся в хозяйстве российского фермера, так как зарплата у него выше. С февраля они работали в теплицах и в поле в Самарской области.

«Все у нас хорошо. Проблемы нет особой (в том), что уехать на родину можно только из Волжского. Да, неудобно. Но это не проблема для нас. Мы народ выносливый. Проблема - дома без денег жить», - рассмеялась Гули.

Молодая женщина рассказала, что ее дети-подростки живут у родителей, а они с мужем уехала на заработки в Россию. Большую часть зарплаты супруги отправляли домой. На заработные деньги семья живет весь зимний период. «Старший сын заканчивает школу, хочет учиться в университете. Деньги уже сейчас копим. Родителям лекарство везем, а детям конфеты, шоколадки и игрушки», - рассказала Гули корреспонденту "Кавказского узла"

31-летний Абдулла Мирзаев из Ташкента работал на складе в Воронеже. Он с семью товарищами в Волжском уже третий день, сняли квартиру. О том, что можно остановиться в мечети города, приезжие не знали.

«Билеты хотели купить на 15-е число, но не хватило. В кассе продали на 18-е. Мне друг из Ташкента звонил, говорил, что трудно уехать из России, что надо быстрей уезжать, а то границу закроют. Вот мы и поехали, а то бы еще полгода работали. Хозяин говорил: «Не уедете - возвращайтесь, работы много», - сказал Абдулла корреспонденту "Кавказского узла".

В сентябре власти Ростовской области организовали два палаточных лагеря для жителей Узбекистана, которые не смогли вернуться домой из-за закрытых в связи с эпидемией COVID-19 границ. 19 и 23 сентября в Ташкент смогли выехать более 1,5 тысячи человек. После отъезда последней группы в Каменск-Шахтинском осталось 715 человек. Власти объявили, что их перевезут автобусами в Волжский. Однако не менее ста граждан Узбекистана, которым обещали отправку из Волжского на родину, не смогли купить билеты на поезд 25 сентября. 29 сентября муфтият Волгоградской области предоставил подвальное помещение мечети 230 мигрантам из Узбекистана. Местные жители приносили им продукты, подушки и одеяла.

Ни один из опрошенных корреспондентом "Кавказского узла" пассажиров поезда не ночевал в мечети. Все они снимали квартиры в Волжском и пригородах.

Муфтий Центрального управления мусульман Волгоградской области Абдулла Хаджи в телефонном разговоре сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что в настоящее время в мечети нет ни одного гражданина Узбекистана.

«Они приезжают в Волжский ко дню отправления. Никто не ночует здесь (в мечети). Но мы не убираем палатки и спальные принадлежности на всякий случай», - пояснил муфтий.

Пассажиры, не торопясь, вошли в вагоны. За порядком при посадке следили сотрудники полиции. В 21.57 по местному времени (20.57 мск) состав отошел от перрона. На вокзале и привокзальной площади после отправления поезда трудовых мигрантов не осталось.