Шестая группа узбекских мигрантов отправилась в Ташкент из Волжского

15 октября 2020, 23:10

Отправка очередной группы жителей Узбекистана в Ташкент прошла при усиленных мерах безопасности на вокзале Волжского. В городской мечети осталось около 50 мигрантов.

Как сообщал "Кавказский узел", дополнительные рейсы поезда «Волжский-Ташкент» были назначены для отправки оставшихся мигрантов из Узбекистана. Жителям Узбекистана приходится тратить время и средства, чтобы добраться до Волжского, откуда 12 октября домой отправилась пятая группа мигрантов. Опрошенные "Кавказским узлом" мигранты также сообщили, что те, кто торопится домой, вынуждены покупать билеты у перекупщиков по завышенной цене.

Первая группа жителей Узбекистана уехала на родину из Волжского 25 сентября, после отправки поезда, рассчитанного на 938 пассажиров, в городе остались около 100 мигрантов, которые пожаловались, что не смогли купить билеты из-за спекулянтов. Вторая группа уехала в Узбекистан 29 сентября, по данным пресс-службы вокзала в Волжском, было продано не более 700 билетов. 5 октября третья группа мигрантов из 938 человек отправилась из Волжского, 8 октября выехала четвертая группа, численностью около тысячи человек. Дополнительные поезда будут отправляться со станции Волжский 18, 22, 25, 28 октября, а также 1 и 2 ноября в 21.57 по местному времени.

С полудня 15 октября на привокзальной площади в Волжском стали собираться граждане Узбекистана, купившие билеты на поезд в Ташкент отправлением в 21.57 по местному времени (20.57 по мск). На площади дежурили сотрудники полиции, а въезд для частного транспорта был ограничен. Площадка у лестницы вокзала была огорожена, у единственного прохода стояли три сотрудника полиции, которые с 17.00 стали пропускать пассажиров на вокзал по три-четыре человека. На огражденном пространстве трудовых мигрантов осматривали два сотрудника уголовного розыска, они также проверили удостоверение корреспондента «Кавказского узла».

На входе вокзала пассажиры проходили через две рамки металлоискателей. Затем они располагались вдоль здания вокзала. На перроне стояли сотрудники полиции, которые не разрешали пассажирам подходить к его краю. У входа в огражденную зону собралось около ста узбекских рабочих. Они стояли скученно, у всех на лицах были маски, а на руках были надеты перчатки. Пассажиры были спокойны, суеты и скандалов не было. Позже к вокзалу стали подходить новые группы мигрантов. Они ставили сумки на асфальт и рассаживались на них. Служебная собака обнюхивала вещи пассажиров, передал корреспондент «Кавказского узла».

В сентябре власти Ростовской области организовали два палаточных лагеря для жителей Узбекистана, которые не смогли вернуться домой из-за закрытых в связи с эпидемией COVID-19 границ. 19 и 23 сентября в Ташкент смогли выехать более 1,5 тысячи человек. После отъезда последней группы в Каменск-Шахтинском осталось 715 человек. Власти объявили, что их перевезут автобусами в Волжский. Однако не менее ста граждан Узбекистана, которым обещали отправку из Волжского на родину, не смогли купить билеты на поезд 25 сентября. 29 сентября муфтият Волгоградской области предоставил подвальное помещение мечети 230 мигрантам из Узбекистана. Местные жители приносили им продукты, подушки и одеяла.

Жители Узбекистана сообщили, что без проблем купили билеты на поезд

Срочнин Шаймардонов с пятью товарищами расположились на лавочках в сквере привокзальной площади. Уроженцы Сурхардарьинской области с января работали на теплицах и в полях фермерского хозяйства, расположенного в окрестностях Волжского. По словам Срочнина, он работал в этом хозяйстве четвертый год.

«Хозяин хороший - зарплату вовремя платил. Деньги домой отправляю - там маленькая дочь, жена, родители. Дом строим. Вот купил им подарки: конфеты, игрушки, платки маме», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» мужчина.

Он добавил, что билеты на сегодняшний поезд купили 11 октября в кассе вокзала Волжского. «Билеты купили и в хозяйство поехали. Сегодня уезжаем. Спекулянтов не видели. Спокойно билеты купили. Не было даже большой очереди», - рассказал Шаймардонов.

На большом бауле, обтянутом скотчем, сидел молодой человек, представившийся Сарыбеком. По его словам, он родом из Джизакской области, в Россию приехал на второй полевой сезон, дома работал разнорабочим. Но зарплата его не устроила, и он отправился в Курскую область, где трудился в строительной фирме - работал грузчиком и сторожем. Зарплату отправлял родителям - они откладывают деньги для покупки Сарыбеку автомобиля.

«Очень неудобно, что уехать можно только из одного города. Мне бы вот удобнее было из Москвы в Ташкент ехать. А сюда с двумя пересадками ехал. Я не знал, что в Курске билеты можно купить. А то бы там купил и не ехал бы заранее», - посетовал молодой человек.

Сарыбек сказал, что приехал в Волжский 10 октября. Он не знал, что можно ночевать в мечети, поэтому потратил деньги на съем квартиры. «11 октября билеты купил на 15-е. Пятый день по городу гуляю без дела. А мог бы с работы позже приехать. Хозяин мне предлагал еще поработать. А я боялся, что потом поездов не будет в Ташкент, а мне домой надо», - сказал он, отметив, что спекулянтов он на вокзале не видел.

В 18.20 к перрону подали железнодорожный состав. Трудовые мигранты устремились к вагонам, но их остановили сотрудники полиции, предложившие не торопиться. «До отправления поезда три с половиной часа. Все сядете. Не спешите», - говорил им полицейский.

Многие отошли в сторону и уселись на свои вещи. Корреспондент «Кавказского узла» познакомился с группой мигрантов: пять уроженцев Ферганы работали в Тверской области в швейной мастерской. Хоршит Гафуров и Урмаскат остались довольны тем, как принял их работодатель: обеспечил общежитием и хорошей зарплатой.

«Машину хочу купить», - поведал о своих планах 26-летний Хоршит. Он добавил, что никто из его группы не знал, что билеты можно купить в режиме онлайн или в Твери. «Вот приехали сюда 11 октября и в кассе на вокзале купили билеты», - сказал Хоршит.

«В кассе купили билеты. Но купили на сегодняшнюю дату, нам так было удобно. Живем здесь на квартире, наш земляк тут живет давно. Он помог со съемом квартиры. Что тут делали четыре дня? Отдыхали. Спекулянтов на вокзале не было – свободно билеты купили», - пояснил Урмаскат, добавив, что члены его группы не знали о том, что можно остановиться в мечети.

«Знали бы – туда поехали. Денег у нас мало, мы всё домой отправляем. Сэкономили бы», - заметил Урмаскат, сообщивший, что дома его ждут жена, четверо детей и шесть внуков.

«Плохо очень, что в Волжский надо ехать», - сказала сидевшая рядом женщина. Она представилась – Асмира, родомиз Намангана, работала в Уфе поваром.

«Далеко ехать пришлось. Раньше поезда ходили из других городов. Вот мы раньше из Москвы ездили в Ташкент, так удобно. Почему нет из Москвы (поезда)? Почему заставили сюда ехать? На автобусе ехали. Маме моей было плохо в автобусе, врача не позовешь. Водитель таблетку дал. И сейчас ей плохо – давление», - пожаловалась молодая женщина.

Спустя час все пассажиры заняли свои места. На перроне стало пусто. Поезд «Волжский-Ташкент» отправился точно по расписанию. После отправления состава на привокзальной площади граждан Узбекистана не было. Следующая отправка группы мигрантов запланирована на 18 октября, передал корреспондент «Кавказского узла».

Мигранты продолжают ждать отправки на родину в мечети

Получить комментарий муфтия Абдулла Хаджи корреспонденту «Кавказского узла» не удалось. В 16.30 по местному времени корреспондент заехал в мечеть и обнаружил там не более 50 граждан Узбекистана. Опрошенные сообщили, что они купили билеты на 18 октября.

«Купили билеты без проблем, билет стоит 11 тысяч рублей. Ходили сегодня в кассу - нет, спекулянтов нет. Здесь первую ночь ночуем - места много. Мы домой не торопимся, но работы кончились», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» мужчина, представившийся Турсуном, который работал в Краснодарском крае на фермерском хозяйстве.