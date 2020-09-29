Мигранты из Узбекистана нашли приют в мечети Волжского

29 сентября 2020, 20:29

Муфтият Волгоградской области предоставил подвальное помещение мечети 230 мигрантам из Узбекистана, ожидающим возвращения на родину. Местные жители приносят мигрантам продукты, подушки и одеяла.

"Кавказский узел" сообщал, что в сентябре власти Ростовской области организовали два палаточных лагеря для жителей Узбекистана, которые не смогли вернуться домой из-за закрытых в связи с эпидемией COVID-19 границ. 19 и 23 сентября в Ташкент смогли выехать более 1,5 тысяч человек. После отъезда последней группы в Каменске-Шахтинском осталось 715 человек. Власти объявили, что их перевезут автобусами в Волжский. Однако не менее ста граждан Узбекистана, которым обещали отправку из Волжского на родину, не смогли купить билеты на поезд 25 сентября. Мигранты пожаловались, что замерзают ночью и у них заканчиваются деньги на питание, а билеты на поезд перепродаются спекулянтами.

Узбекских мигрантов разместили в строящейся мечети, расположенной на окраине Волжского, на острове Зеленый. Их число растет. Так, в первой половине дня туда подъехала группа мигрантов на автобусе из Ставропольского края. Полицейские проверяли их паспорта, после чего граждане Узбекистана заходили в подвальное помещение мечети. Там волонтеры выделяли им места для ночлега, выдавали матрасы и постельные принадлежности. Приезжих у ворот мечети встречал муфтий Центрального духовного управления мусульман Волгоградской области Абдулла Хаджи, передал корреспондент "Кавказского узла".

По словам муфтия, 24 сентября в администрации Волжского прошло совещание, на котором рассматривался вопрос размещения большого количества узбекских рабочих. "Рассматривали возможности размещения на турбазах, в бывших пионерских лагерях. Но в пятницу [25 сентября] выяснилось, что они не готовы. Инфраструктура там не работала. Появилась острая необходимость расселить людей, так как много приехало. Попросили нашей помощи. Мы согласились разместить [в мечети]", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" муфтий Абдулла Хаджи.

Он отметил, что сотрудники МЧС, полиция и миграционной службы осмотрели помещение мечети, и так как минимальные коммунальные условия там имелись, дали добро на размещение приезжих в подвале мечети. "В пятницу [25 сентября] днем было 40 человек, к вечеру – около ста человек. В субботу [26 сентября] было более 150 человек. Сейчас здесь 230 человек находится. До сих пор прибывают. Вроде у всех есть билеты, все купили. Не слышал пока жалоб, за помощью не обращались", - сказал муфтий.

Помощь узбекским рабочим оказывает весь город, подчеркнул муфтий. С 25 сентября волонтеры, сотрудники Центрального духовного управления области, местные жители, помогают продуктами питания, матрасами, подушками, одеялами. Помощь оказывает и администрация города, указал Абдулла Хаджи.

Члены реготделения партии "Яблоко" собрали для мигрантов 20 тысяч рублей. Эти деньги муфтию передал член партии "Яблоко" Александр Ефимов. "Мы, как узнали о проблемах узбекских трудовых мигрантов, решили собрать деньги им в помощь. У одного из моих товарищей родственники в войну были в эвакуации в Ташкенте. Помним их помощь. И готовы им помогать, чем можем", - сказал Александр Ефимов корреспонденту "Кавказского узла".

Сначала палаточный лагерь для граждан Узбекистана был разбит на железнодорожной станции "Первомайская" в Ростове-на-Дону, в ожидании отправки на родину там находились около трех тысяч человек. 8 сентября оттуда были отправлены домой 950 обитателей лагеря, а остальных власти решили переместить в Каменск-Шахтинск.

У забора близ мечети имеются деревянные клозеты, рядом оборудованы умывальники. Гулара из Ургенча сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что работала в Астраханской области у фермера. В Узбекистане ее ждут семья и дети. "Третий день я здесь. Очень хорошие условия: самовар, чай есть, кушать есть. Три раза в день кормят всех", - сказала Гулара.

В 50 метрах от умывальников располагается кухня. На кострах в большом казане повара и волонтеры готовят узбекский плов. Муфтий пояснил, что в мечети организовано дежурство по кухне. "Кормим всех. Продуктов хватает. Плов для всех готовят. Одноразовую посуду привезли. Волонтеры, сотрудники наши работали круглосуточно. Администрация автобусы вечером предоставит, и всех отвезут на вокзал централизованно", - сказал муфтий Абдулла Хаджи.

Сегодня поваром дежурил Фарух Байдулаев из Нукуса. Парень работал в селе Изобилие Ставропольского края на фермерских полях. "Сегодня я повар. Готовим сейчас примерно на сто человек. Но всем хватает, никто без плова не останется", - сказал молодой человек корреспонденту "Кавказского узла".

Байдулаев холост, живет с родителями. В поле работал по 15 часов в сутки, без выходных. Зарплата – около 20 тысяч рублей в месяц. "Вряд ли я опять в Россию приезду. Буду на родине работу искать", - сказал мигрант.

Большое помещение подвала мечети поделено на две части. Повсюду устроены лежанки, но большинство спит на полу на матрасах. Женщины не отделены от мужчин. Располагаются все группами по землячествам. На одной из кроватей сидел Хаджа Акрамов, уроженец города Намнган. В Узбекистане Акрамова, по его словам, ждут четверо взрослых детей. Он работал восемь месяцев в Чечне на стройке. Зарабатывал 45 тысяч рублей в месяц.

"Для Узбекистана это хорошие деньги. Билет купил за 11 380 рублей. Сейчас карантин, надо домой уезжать. Вчера приехали вечером. Купили билеты без проблем в кассе. Нормально разместили. Все хорошо. Спать не холодно, так как теплое одеяло. Спасибо всем, кто нам помогает", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Хаджа Акрамов.

Его земляк Хаджи переписывался с узбекскими родственниками по телефону. "Ждут меня домой. Мама волнуется, чтобы я не заболел вирусом. Успокаиваю ее", - сказал парень, представившийся Абдуллой.

В соседнем помещении на матрасах лежала укутанная в одеяло женщина, представившаяся Динорой. Ее муж сидел рядом и общался с друзьями по телефону. Женщина рассказала, что она работала в Быковском районе Волгоградской области на бахче. "Мы решили поехать домой не из-за вируса. Нам надо к родителям. Они болеют. Но в нашей группе остались люди. Они не могут уехать - нет денег. Пять человек хотят уехать, но пока не могут. Деньги получили и отправили в Узбекистан. А тут уезжать надо", - рассказала женщина.

Она отметила, что никогда ранее не слышала о подобных лагерях мигрантов. "Все при хозяине, все работают, и есть, где жить", - сказала Динора корреспонденту "Кавказского узла".

Ее муж Нурдин сказал, что говорил только что с товарищами по группе по телефону. "Они договорились с хозяином. Он им деньги даст за две недели, что отработали. И они, наверное, поедут 1 октября. Говорят, нормально договорились", - сообщил Нурдин корреспонденту "Кавказского узла".

О том, что не все смогли купить билеты в Ташкент, сказал и молодой человек, работавший в строительной фирме в Чечне. "Нормально мы денег получали. Просто когда получили, некоторые сразу почти все отправили домой. Оставили на поесть-попить. И вот тут консульство такую новость нам сказало: надо ехать домой. Мы уехали, а те остались. Ну, месяц поработают до зарплаты, и уедут, наверное", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" парень, представившийся Муххабатом.

На улице стоял местный житель, назвавший себя Егором Алексеевичем. Он сочувственно наблюдал за суетой во дворе мечети. "Жалко людей. Очень много мороки с этими переездами. Меня лично они нисколько не стесняют. Нужна будет помощь: помогу, чем смогу. Надо людям в беде помогать, и не важно, какой они национальности или веры", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Егор Алексеевич.

В пресс-службе аппарата губернатора корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что стихийных лагерей трудовых мигрантов на территории области нет. Сбор узбекских рабочих в мечети Волжского – единственное место, организованное для временного пребывания граждан перед отправкой их в Узбекистан, подчеркнул представитель местных властей.

"Точное количество иностранных граждан, работающих на полях и предприятиях нашей области, назвать прямо сейчас не смогу. Но учет их ведется. Они живут, работают и перемещаются самостоятельно. У них есть работодатели, у которых есть квоты, есть места работы. Сейчас уборка урожая продолжается, поэтому люди работают. Но в стандартных объемах – они не создают никаких всплесков [миграционных потоков]. С нашими иностранными рабочими проблем нет", - заверил глава пресс-службы аппарата губернатора Александр Бондаренко.

Ожидается, что 29 сентября в 21.57 мск от вокзала города Волжского отправится поезд "Волжский - Ташкент".

У России нет прямой обязанности обеспечивать условия проживания иностранным гражданам, однако с точки зрения безопасности и гуманности они должны это делать, указала ранее "Кавказскому узлу" адвокат сети "Миграция и право" Правозащитного центра "Мемориал" Ольга Цейтлина в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном. Адвокат отметила, что государство должно обеспечивать граждан других стран лишь тогда, когда человек содержится на территории России в принудительном порядке. У людей есть право покидать любую страну, включая свою собственную, если в их отношении не возбуждено уголовное дело, добавила адвокат.

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