Часть мигрантов из Узбекистана осталась на вокзале в Волжском

26 сентября 2020, 01:53

Не менее ста граждан Узбекистана, которым обещали отправку из Волжского на родину, не смогли купить билеты на поезд 25 сентября. Мигранты пожаловались, что замерзают ночью и у них заканчиваются деньги на питание, а билеты на поезд перепродаются спекулянтами.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре в Каменске-Шахтинском организовали два палаточных лагеря для жителей Узбекистана, которые не смогли вернуться домой из-за закрытых в связи с эпидемией COVID-19 границ. 19 и 23 сентября в Ташкент смогли выехать более 1,5 тысяч человек. После отъезда последней группы в Каменске-Шахтинском осталось 715 человек. Власти объявили, что их перевезут автобусами в Волжский и оттуда отправят 25 сентября в Ташкент на поезде.

С 24 сентября в Волжский привезли граждан Узбекистана, которые находились в регионах Южного федерального округа. Решение свезти мигрантов в Волжский было принято совместно с консульством Узбекистана, расположенным в Ростове-на-Дону. В пресс-службе РЖД корреспонденту «Кавказского узла» сообщили, что «в рамках существующих международных договоренностей между правительствами РФ и Узбекистана» от вокзала Волжского в течение трех дней - вечером 25 и 29 сентября, а также 1 октября, - будут отправляться поезда по маршруту Волжский – Ташкент (№483/484). Каждый поезд рассчитан на 938 пассажиров.

«По территории Российской Федерации поезда проследуют без дополнительных остановок. Всеми остальными организационными вопросами занимаются органы исполнительной власти РФ и субъектов, в границах которых осуществляется перевозка граждан иностранного государства», - пояснили в пресс-службе РЖД.

Вечером 25 сентября корреспондент «Кавказского узла» прибыл на привокзальную площадь Волжского. На территории автовокзала, прилегающего к площади, за оградой столпились узбекские рабочие. Вся площадка была заполнена людьми и их вещами, граждане Узбекистана с масками на лицах стояли вплотную друг к другу.

Большинство мигрантов держались своих рабочих групп или землячеств. По периметру ограды дежурили полицейские и казаки-дружинники, а на привокзальной площади стояли машины полиции, МЧС и скорой помощи. На углу огороженной площадки, прилегающей к вокзалу, был обустроен шлагбаум через который рабочих группами по 10 человек пропускали к зданию вокзала. Несколько сотрудников полиции через каждые 7-10 минут давали команду проходить, громко считая проходящих под шлагбаумом людей.

Многие стремились быстрее попасть к шлагбауму, но давки не было. У шлагбаума офицеры полиции проверяли у иностранных рабочих наличие билетов, служебная собака обнюхивала их вещи, после чего граждане Узбекистана по команде шли к воротам вокзала. Там, на входе, у двух рамок металлоискателей их вновь встречали полицейские. Пройдя три уровня контроля, узбекские рабочие выходили из здания вокзала на первую платформу и усаживались на баулы в ожидании поезда.

Спекулянты продают билеты за 25 тысяч

Умитджо из города Намагана с земляками стоял за оградой в ожидании поезда. Его группа работала в Краснодаре на заводе «Монолит». Зарплатой он был доволен, получал 45 тысяч рублей в месяц. У Умитджо в Узбекистане трое малолетних детей, он не видел их полтора года.

«Надо ехать домой, соскучился. Все деньги отправлял им, там нужно много денег для жизни. Моей зарплаты здесь им хватало, себе на еду оставлял немного», - рассказал узбекский рабочий.

О том, что вернуться на родину можно с вокзала Волжского, эта группа узнала от своих земляков. «Приехали вчера на автобусах. Нас в отель поселили, там спали. Обед готовили сами – узбекский плов», - сказал Умитджо.

На вопрос, оказали ли власти города какую-то помощь в организации питания, гражданин Узбекистана ответил отрицательно. Умитджо признался, что билет на поезд он купил у спекулянтов в два раза дороже его кассовой стоимости – за 25 тысяч рублей. Умитджо пока не знает, стоит ли ему и его коллегам планировать поездку в Россию в следующем году. «Посмотрим», - ответил он, пожав плечами.

Ядгар родом из Андижана, дома его ждут супруга и двое малолетних детей. Работы на родине нет, поэтому он решил искать заработок в России. Устроился в строительную фирму в Краснодаре, отработал в ней около года, но зарплатой остался недоволен. «По-разному платили: иногда нормально, иногда мало. О том, что надо ехать в Волжский, узнал от консула. Приехал сегодня в Волжский, купил билет за 11600 рублей. Нормально, недорого. Пора домой, соскучился», - сказал Ядгар корреспонденту "Кавказского узла".

Мухаббаб из города Шахрисабз работал в Дагестане в строительной фирме, там же трудилась поваром в рабочей столовой и его жена. У ног супругов стояли три больших баула с вещами и разобранный велосипед, обвязанный скотчем. «Внукам подарки везем», - кратко пояснила женщина.

Мужчина рассказал, что работает в России с 1997 года: сначала на совхозных полях убирал урожай, потом стал трудиться в строительной компании: работал плотником и занимался ремонтом дизельных моторов. С 2013 года стал брать на заработки свою жену.

«Нам друзья позвонили, сказали, надо в Волжский срочно ехать. Собрали вещи, купили подарки внукам и поехали. Вчера сюда приехали. Через три дня будем в Узбекистане. Сказали, две недели будем там в карантине. Ох, долго, - как мы там будем, не знаю», - вздохнул Мухаббаб.

Часть граждан Узбекистана осталась без билетов и помощи

Уроженец Узбекистана Карим приехал на вокзал, чтобы помочь землякам продуктами. Сам он уже давно гражданин России, работает в Быковском районе Волгоградской области. «Узнал, что тут мои земляки бедствуют, аривез овощи, хлеба. Деньгами помочь им не могу, только продуктами питания. Тут люди без денег совсем, плохо им», - сказал Карим, проводив корреспондента "Кавказского узла" к группе рабочих, сидевших на своих сумках. Некоторые из них кутались в одеяла.

Группа из 38 рабочих, уроженцев города Нукуса, работала на фермерских полях в Краснодарском крае - собирали овощи и арбузы. «Билетов нет, брат. 20 тысяч за билет просят. Ночью приходили. Давай, говорят, паспорт и деньги – билет будет», - сказал парень, не назвавший своего имени.

Его старший товарищ Давлет Саитов пояснил, что они приехали в Волжский 24 сентября. Спали в автобусах, которые для ночлега им предоставила мэрия города. «

В автобусы мы все не помещаемся, некоторые на улице спят. А как тут спать? Замерзаем ночью, холодно очень», - пожаловался его товарищ, представившийся Азизом.

По словам Азиза, днем полицейские проверили их паспортные данные и пообещали, что группа «в первую очередь купит в кассах билеты». «Но в кассы пришли, а там нам отказали – нет, говорят, билетов. А ночью спекулянты пришли, предложили решить проблему за 25 тысяч рублей. Как так, в кассе нет билетов, а спекулянты готовы нам их дать?», - возмутился Давлет Саитов.

Майназар Конрат рассказал, что не только их группа осталась без билетов. «Там еще люди остались, человек 60. Как нам быть? У нас денег мало: поесть-попить купим два дня еще так, и все – денег не будет. Нам зарплату платили маленькую, 18-20 тысяч рублей. Работали в поле по 12-16 часов в день без выходных. Не приедем больше в Россию, плохо тут совсем», - махнул рукой Майназар. По словам мужчины, дома его ждут супруга и пятеро детей.

Граждане Узбекистана, оставшиеся без билетов, несколько раз звонили в консульство, но так и не смогли дозвониться, отметил Давлет Саитов. «Там трубку не берут. Тут на вокзале консул ходит, то мы его не видели», - сказал один из рабочих. «Мы в Ростов-на-Дону сначала приехали, а нас оттуда [консульство] отправило сюда. А тут и бросили нас», - возмутился Давлет.

Корреспондент "Кавказского узла" попытался дозвониться до консульства Узбекистана в Ростове-на-Дону, а затем до сотрудников посольства Узбекистана в Москве. Звонки принимал автоответчик.

Сотрудница вокзала, отказавшаяся назвать свое имя, подтвердила, что в кассах не осталось билетов на поезд 25 сентября. «Не может быть, чтобы в кассе не было билетов, а какие-то люди покупали бы им билеты за спекулятивные суммы. Сейчас нет, завтра купят. Еще будет два поезда, все уедут, надо день-два потерпеть. Их просто много очень приехало вчера и сегодня, но все уедут», - заверила сотрудница вокзала.

Мигранты ночуют на улице в ожидании следующего поезда

Поезд Волжский – Ташкент прибыл к первой платформе за три с половиной часа до отправки, в 19.25 по местному времени (18.25 мск). Из вагонов вышли проводники в белых защитных костюмах и масках. К вагонам не спеша стали подходить граждане Узбекистана. На площади послышались крики на узбекском языке и полицейские стали успокаивать собравшихся «Времени много. Все, у кого есть билеты, сядут в поезд. Без вас он не уедет», - кричали полицейские.

«Людей очень много, но постараемся их всех забрать. Вагоны продизенфицированы, все очень серьезно. Через три дня приедем в Ташкент, там их на две недели поместят на карантин. Потом, если все нормально, отпустят домой», - рассказал "Кавказскому узлу" проводник поезда Рустам Рахиджанов.

Постепенно поезд заполнился отъезжающими, но за ограждением остались около ста человек, не сумевших купить билеты. Женщины направились к автобусам, мужчины уселись на свои сумки.

По данным администрации Волжского, в город из разных регионов ЮФО прибыли «около 900 граждан Узбекистана» и все они должны были уехать на родину поездом 25 сентября. Точное количество прибывших в мэрии назвать не смогли.

«Организацией их вывоза занимаются ОАО "РЖД" и консульство республики Узбекистан. В Волжский граждане этой страны прибыли на автобусах из Ростовской области, где они ожидали отправку на родину», - говорится в пресс-релизе администрации.

На привокзальной площади для мигрантов организовано несколько автобусов, в них размещены пожилые люди и женщины, отмечается в сообщении.

«Граждане Узбекистана обеспечены питьевой водой и возможностью приобрести продукты питания. Остановка общественного транспорта, расположенная на привокзальной площади, перенесена, чтобы не создавать неудобств пассажирам и находящимся на площади иностранным гражданам. За соблюдением порядка следят сотрудники полиции и миграционной службы», - сообщили в мэрии.