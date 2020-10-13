Журналистка из Адыгеи рассказала о трудностях с работой после обыска

13 октября 2020, 06:12

Сотрудница издания "Регион online" Яна Топоркова более 10 дней лишена возможности работать, поскольку ей так и не вернули изъятые при обыске ноутбук и телефон, посетовала журналистка. Силовики провели "образцово-показательный" обыск, рассказал ее адвокат.

Как писал "Кавказский узел", сотрудница сетевого издания "Регион online" Яна Топоркова из Адыгеи привлечена в качестве свидетеля по делу о распространении фейков про коронавирус в Карачаево-Черкесии. Силовики провели в ее доме обыск и забрали технику, а на допрос вывезли в Черкесск. Адвокат Топорковой Алексей Аванесян заявил, что на девушку оказывалось психологическое давление.

В июне Следком возбудил уголовное дело о публичном распространении заведомо ложной информации о ситуации с коронавирусом в Карачаево-Черкесии в Instagram-каналах "Политика 09" и "Черный куб" (статья 207.1 УК РФ), максимальная санкция по которой предусматривает заключение до трех лет. По этому делу были проведены обыски. Следователи назвали фейком предположения ведущего программы "Черный куб" о количестве заболевших коронавирусом в регионе. По делу были допрошены основатели программы “Черный куб” Мурат Токов и Владимир Биджиев, а также ставропольская журналистка Анна Дарган.

Журналистка сетевого издания "Регион online" Яна Топоркова рассказала 12 октября корреспонденту «Кавказского узла», что изъятую во время обыска 2 октября оргтехнику ей до сих пор не вернули. «Я лишена возможности работать и зарабатывать себе на жизнь. Выступил в мою защиту только Союз журналистов Кубани. Мы поговорили с секретарем СЖК, они опубликовали материал о моей ситуации и направили обращение в СУ СК России по Карачаево-Черкесской республике», - сообщила Топоркова.

По ее словам, к изданию «Политика 09» она не имеет никакого отношения и не знала о его существовании ранее. «Я никогда не публиковалась в этом проекте, и в этом издании под моим авторством там никогда не выходили статьи. Когда обыск у меня проводили как положено, зачитали постановление. Там был перечень публикаций «Политики 09», которые я никогда не читала», - сообщила Топоркова

О кризисе медицины в республике на фоне коронавируса рассказали заведующая инфекционным отделением Карачаевской центральной районной больницы Лейла Батчаева, а также другие медработники. Количество больных коронавирусом в Карачаево-Черкесии увеличивается, а госпитализация в ковидные больницы региона затруднена, заявила Батчаева в интервью Руслану Курбанову, которое транслировалось в прямом эфире на его странице в Instagram в ночь на 10 июня. Ранее, 9 июня, замминистра здравоохранения Карачаево-Черкесии Диана Камурзаева заявила, что в инфекционных госпиталях республики за время эпидемии коронавируса умерли 100 человек, из них девять — от COVID-19, а остальные от декомпенсации хронических заболеваний и их осложнений. Замминистра настаивала, что "сокрытие или подлог данных невозможны".

По ее словам, это был не первый приезд силовиков из Карачаево-Черкесии к ней: в середине сентября они приехали по старому месту регистрации Топорковой, поговорили с ее отцом, но обыск проводить не стали.

Адвокат Топорковой Алексей Аванесян рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что он написал обращение в Следственный комитет Карачаево-Черкесии сразу после обыска. Адвокат потребовал проверить законность и обоснованность постановления о приводе Топорковой. «Я потребовал, чтобы указали, какой суд рассмотрел постановление следователя об обыске в жилище и признал его законным. Либо незаконным, потому что без санкции суда проводился обыск, на основании только постановления следователя якобы о неотложных мероприятиях. И еще вопрос: кто компенсирует стоимость дороги из Карачаево-Черкесии в Яблоновский?» - задается вопросом Аванесян.

По его словам, уголовное дело, по которому Топоркова проходит в качестве свидетеля, было возбуждено по факту публикации в Instagram-паблике «Политика 09» информации о количестве заболевших коронавирусом в республике и о том, что Минздрав недостаточно реагирует.

"И они считают, что к этому имеют отношения журналисты, в том числе «Регион online». На каком основании они к такому выводу пришли - неизвестно", - сказал Аванесян.

"Она добровольно выдала всю оргтехнику, телефоны, флешки", - рассказал также адвокат, добавив, что сам рекомендовал Топорковой добровольно отдать оргтехнику, поскольку ее все равно бы изъяли.

"Адвокат предложил мне добровольно отдать технику, потому что силовики все равно изымут все, что найдут. Я выдала ноутбук, мышь, роутер и телефон. Начался обыск. Изъяли несколько старых флешек, жесткий диск. Обыск шел около полутора часов, еще час полицейский от руки заполнял протокол. Очень долго копались на моих стеллажах, осматривали каждую мелочь. Дошли до моего аттестата, пролистали его, спросили, почему у меня четверка по математике. Увидели иконки, уточнили, в какую церковь я хожу [...] Я подумала, что обыск уже закончился, как мне внезапно объявили: "Яна Сергеевна, собирайтесь, у нас привод на допрос в Черкесск". Конечно, я испугалась", - цитирует слова Топорковой "ОВД-Инфо".

Аванесян отметил, что Топоркова ждала обыск с середины сентября, при этом адвокат обращался к следователю, который ведет дело о фейках, просил прислать повестку на допрос. «Местных сотрудников полиции среди не было. Три человека в гражданке на своем джипе с 09 регионом. После обыска как мы их ни уговаривали допросить Яну дома - у них тем более было поручение следователя - они ее увезли», - сообщил Аванесян.

По его мнению, целью вывезти Топоркову в Карачаево-Черкесию было запугивание. «У них там что-то не клеится, не получается. Поэтому и решили доставить, психологическое давление оказать. При этом они [...] начали ее обрабатывать, дали ей послушать ее телефонные переговоры с какими-то людьми, показывали всем видом, что все очень серьезно, они и телефоны слушают, и сами за ней приехали», - отметил Аванесян.

"Оперативники никак не реагировали на мои слезы и заявления, что мне плохо", - цитирует Топоркову "ОВД-Инфо". По словам девушки, силовики пояснили, что не повезут ее на допрос "только в случае инфаркта или инсульта".

Он сообщил, что девушке пришлось ночевать в местной гостинице, и только на следующий день ее допросил следователь. «Они приехали напугать девушку, несмотря на то, что сам обыск в однокомнатной квартире был образцово-показательным. Они не переворачивали вещи, аккуратно их доставали, даже разулись по моей просьбе - это сути не меняет. За мою практику это третий обыск, когда меня пустили. И то потому что я сказал, что открывают вам дверь с условием, что буду присутствовать», - рассказал Аванесян.

Адвокат отметил, что у Яны Топорковой был сильный стресс, а сам он «ощутил собственное бессилие из-за того, что они ее забрали и увезли в ночь». «Они могли вообще не приезжать и не тратить наши налоги. Они могли дать поручение местному следователю любому, который провел бы этот обыск, тем более она не подозреваемая. Проводить обыск у свидетеля не запрещено, если ты знаешь, что ищешь, а они искали «что-то». Силы и средства на обыск и доставление Топорковой в Карачаево-Черкесию потрачены колоссальные», - заявил Аванесян.

По его словам, если телефоны Топорковой прослушивались, то на это должна быть санкция суда, которую до сих пор защита не увидела. «Я понял из их разговоров, что после этой публикации якобы народ какой-то вышел на улицы. При этом, я так понимаю, никто не пострадал, а издание опубликовало просто число заболевших», - заключил Аванесян.

По данным на 12 октября, в Карачаево-Черкесии выявлено 82 новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 8414, 30 зараженных умерли.

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