Анна Дарган. Скрншот видео канала Ставропольское РО Российского Союза Писателей www.youtube.com/watch?v=bGBJQIBkk8w

27 июня 2020, 05:35

Союз журналистов вступился за Анну Дарган после обысков по делу о фейках

Ставропольская журналистка и блогер Анна Дарган, у которой прошли обыски по делу о распространении фейков о ситуации с коронавирусом в Карачаево-Черкесии, не писала оппозиционных и правозащитных текстов, заявили в Союзе журналистов. По словам Дарган, силовики вновь приходили к ней, чтобы опросить о возможной причастности к Instagram-каналу, в текстах которого они усмотрели фейки.

Как информировал "Кавказский узел", Следком возбудил уголовное дело за публичное распространение заведомо ложной информации о ситуации с коронавирусом в Карачаево-Черкесии (статья 207.1 УК РФ), максимальная санкция по которой предусматривает заключение до трех лет. Следователи назвали фейком предположения ведущего программы "Черный куб" о количестве заболевших коронавирусом в регионе. Ставропольская журналистка-инвалид Анна Дарган сообщила, что 15 июня силовики после обысков забрали у нее технику, из-за чего она лишилась возможности работать и платить ипотеку. По данным Следкома, обыски проведены в рамках дел о распространении фейков о ситуации с COVID-19 в Карачаево-Черкесии в Instagram-каналах "Политика 09" и "Черный куб". В ведомстве утверждают, что суд признал законным проведение обысков у Дарган и ее знакомых. Прокуратура Карачаево-Черкесии 24 июня заявила о проверке сообщений о незаконных действиях силовиков в отношении журналистки.

Заведующая инфекционным отделением Карачаевской центральной районной больницы Лейла Батчаева, а также другие медработники рассказали о кризисе медицины в республике на фоне коронавируса. Количество больных коронавирусом в Карачаево-Черкесии увеличивается, а госпитализация в ковидные больницы региона затруднена, заявила Батчаева в интервью Руслану Курбанову, которое транслировалось в прямом эфире на его странице в Instagram в ночь на 10 июня. Ранее, 9 июня, замминистра здравоохранения Карачаево-Черкесии Диана Камурзаева заявила, что в инфекционных госпиталях республики за время эпидемии коронавируса умерли 100 человек, из них девять — от COVID-19, а остальные от декомпенсации хронических заболеваний и их осложнений. Замминистра настаивает, что "сокрытие или подлог данных невозможны".

Ставропольского региональное отделение Союза журналистов России начало проверку, независимую от расследования правоохранительных органов и без специального обращения Анны Дарган, рассказала 26 июня корреспонденту "Кавказского узла" заместитель председателя реготделения СЖР Мария Корнеева.

"Мы увидели обращение [видеообращение Анны Дарган] и решили разобраться в ситуации, используя наши журналистские каналы", - сказала Корнеева.

По ее словам, Дарган не входит в состав Союза журналистов России. "Она работает в Ставропольском федеральном университете и к журналистике у нее отношение достаточно опосредованное. Она в основном работает в Центре инклюзивного образования, и об этом же по большей части и пишет (и за эту работу ее в марте 2020 года даже признали "Женщиной года"). Никаких оппозиционных и правозащитных текстов она не писала", - подчеркнула Корнеева.

Ранее Дарган рассказала, что сотрудничает с изданиями "Регион online", часто пишет для Les.media, является блогером, писала про инвалидов на "Добро.ру" - проект Ассоциации волонтерских центров с целью объединить на одном ресурсе все волонтерское сообщество и социальные проекты страны.

Изъятая техника не возвращена, но силовики возвращались, чтобы разблокировать изъятый смартфон, поскольку потеряли ключ от него, сообщила 26 июня Анна Дарган "Кавказскому узлу". "Из-за изъятия техники из всех доходов у меня остались только пенсия по инвалидности и полставки в СФУ - это достаточно небольшие деньги. А я как раз взяла ипотеку на 10 лет, только выплатила первый взнос, и теперь мне ежемесячно надо выплачивать по 7000 рублей", - сказала она.

Дарган утверждает, что не писала никаких текстов для Instagram-канала "Политика 09", а к теме коронавируса обращалась единственный раз, позвонив по просьбе одного из изданий, с которыми сотрудничала, в Роспотребнадзор, чтобы уточнить информацию о числе умерших от коронавируса. "При этом я официально представлялась, говорила откуда я и т.д.", - пояснила она.

По словам Дарган, 26 июня к ней приходил силовик и расспрашивал про "Политику 09". "Хотя я объясняла, что не имела к нему [Instagram-каналу] отношения, не была администратором и т.д.", - отметила она, уточнив, что следствие уже усмотрело фейки не в двух, а четырех текстах этого паблика.

Сообщений относительно обысков и иных следственных действий в отношении Дарган на сайтах региональных управлений Следственного комитета по Карачаево-Черкесии и Ставрополью по данным на 05.35 мск 27 июня не было.

Прокуратура Карачаево-Черкесии не прекращала проверку правомочности действий силовиков при проведении обысков у журналистки, сообщили 26 июня в пресс-службе прокуратуры республики "Кавказскому узлу". "Решение [о проведении проверки] не отменено", - подчеркнули в пресс-службе.

Обыск и полученные там доказательства могут быть признаны незаконными только в том случае, если проводившие его сотрудники будут осуждены за превышение должностных полномочий и приговор вступит в силу, пояснил "Кавказскому узлу" адвокат Евгений Черноусов.

"Но, понятно, что до этого очень непросто дойти, могут потребоваться годы, поскольку эти сотрудники предпринимают контрмеры, привлекая  качестве защиты вышестоящих сотрудников своих ведомств", - сказал адвокат.

По его словам, то, что Дарган является инвалидом-колясочником, вряд ли будет смягчающим обстоятельством в ходе расследования дела. "Это не простое уголовное дело, а связанное с политикой", - отметил Черноусов.

Дела, связанные с публикацией информации о COVID-19, приобрели массовый характер, отметили руководитель службы информации Фонда защиты гласности Борис Тимошенко и адвокат, правовой аналитик международной правозащитной группы "Агора" Станислав Селезнев. "Такое впечатление, что про весь остальной уголовный кодекс забыли. Практически каждую неделю приходят новости об очередном возбужденном деле", — сообщил ранее Тимошенко корреспонденту "Кавказского узла".

К 26 июня в Карачаево-Черкесии общее число зараженных коронавирусом составило 3221, умерли 12 человек, еще 1172 вылечились. На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Кабардино-Балкарии, собрана в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Краснодарской активистке Захаровой предъявлено обвинение в распространении фейка", "Уфимское издание оштрафовано за публикацию о коронавирусе", "Три жителя Дагестана заподозрены в распространении фейков о коронавирусе".

Автор: Семен Чарный; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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